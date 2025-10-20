Thị trường Giá tiêu hôm nay 20/10/2025: Giá tiêu trong nước và thế giới cùng giảm trong tuần qua Giá tiêu hôm nay 20/10/2025: Giá tiêu trong nước giảm từ 2000 đến 4000 đồng/kg trong tuần. Giá tiêu thế giới tuần qua cũng giảm tại các nước xuất khẩu lớn.

Giá tiêu trong nước hôm nay 20/10/2025

Giá tiêu hôm nay 19/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm giảm rải rác 1000 đồng/kg tại một vài nơi, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 1000 đồng/kg, hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai không thay đổi hiện ở mức 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1000 đồng/kg, ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh không thay đổi, hiện ở mức 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai không thay đổi, hiện ở mức 145.000/kg.

Tổng kết tuần này, giá tiêu trong nước giảm mạnh từ 2000 đến 4000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng đầu tuần này ghi nhận mức giá giảm 2000 đồng/kg so với đầu tuần trước.

Tại các địa phương ở Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Đồng Nai giảm 2000 đồng/kg. Đặc biệt, giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh tuần qua có mức giảm mạnh nhất 4000 đồng/kg.

Đà giảm giúp thị trường bình tâm trở lại, mang đến tâm lý an toàn hơn cho người trồng tiêu. Nhờ giá tiêu trong nước không còn biến động mạnh, nông dân có thể chủ động sản xuất, tránh tình trạng bán tháo khi giá giảm bất ngờ.

Tuy nhiên, việc giá tiêu thế giới chững lại khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu bị thu hẹp. Nếu xu hướng giảm giá tiêu toàn cầu tiếp diễn, thị trường nội địa có thể chịu áp lực điều chỉnh do doanh nghiệp giảm thu mua.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 19/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.228 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Tổng kết tuần qua, giá tiêu tại các nước xuất khẩu hàng đầu trên thế giới đồng loạt giảm, nổi bật nhất tại Việt Nam. Tuần qua, các mặt hàng tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu từ Việt Nam đều giảm mạnh 200 USD/tấn.

Tiếp theo là giá tiêu đen Brazil có mức giảm 100 USD/tấn. Giá tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia tăng giảm liên tục trong tuần, chốt lại ở mức giảm nhẹ lần lượt 2 USD/tấn và 3 USD/tấn. Riêng tại Malaysia, giá tiêu không có biến động gì.

Theo báo cáo của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, trong tuần thứ ba của tháng 10, thị trường hạt tiêu toàn cầu ghi nhận xu hướng trái chiều giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ. Tại Ấn Độ, dù đồng Rupee giảm giá 1% so với USD (xuống mức 88,51 INR/USD), cả giá tiêu trong nước và giá tiêu xuất khẩu của nước này vẫn tăng.

Giới chuyên gia cho rằng hai yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến giá tiêu toàn cầu hiện nay là tỷ giá USD và sự thay đổi trong quan hệ cung - cầu. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư ngắn hạn đang có xu hướng rút khỏi thị trường hàng hóa để chuyển sang vàng, kênh đầu tư đang tăng mạnh, kết hợp với thời điểm Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà phê, khiến giá tiêu có phần chững lại.