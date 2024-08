Thị trường Giá tiêu hôm nay 21/8/2024: Tăng đồng loạt vượt 140.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 21/8/2024 trong khoảng 140.000-141.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước ngày 21/8/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 140.000 đồng/kg tăng nhẹ 1.000 đồng so với ngày 20/8. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 141.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 đồng/kg tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 21/8, tăng từ 1.000 tại một số địa phương ở vùng trồng trọng điểm, ghi nhận mức giá cao nhất 141.000 đồng, dao động ở vùng giá 140.000 – 141.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 21/8/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 141,000 0 Gia Lai 140,000 +1,000 Đắk Nông 141,000 +1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 141,000 +1,000 Bình Phước 140,000 +1,000 Đồng Nai 141,000 +1,000

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hạt tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA), nhận định nhu cầu hạt tiêu toàn cầu đang tăng lên. Liên minh châu Âu (EU) là một trong những thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất từ Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế biến hạt tiêu với công suất lên tới 140.000 tấn mỗi năm, tạo cơ hội cho sự phát triển của ngành này.

VPSA đang hướng tới việc ổn định diện tích trồng tiêu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu là đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ hạt tiêu, tăng cường giá trị gia tăng.

VPSA khuyến nghị nông dân áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là các quy định về dư lượng hóa chất. Nông dân cũng được hướng dẫn thực hiện các quy trình canh tác, phòng trừ sâu bệnh, và bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.472 USD/tấn (tăng 0,8%), giá tiêu trắng Muntok đạt 8.798 USD/tấn (tăng 0,8%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm xuống mức 6.175 USD/tấn (giảm 0,64%). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn.