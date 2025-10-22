Thị trường Giá tiêu hôm nay 22/10/2025: Không có thay đổi Giá tiêu hôm nay 22/10/2025: Giá tiêu trong nước không thay đổi so với hôm qua. Giá tiêu và xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sụt nhẹ trong 16 ngày đầu tháng 10/2025

Giá tiêu trong nước hôm nay 22/10/2025

Giá tiêu hôm nay 22/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm không có thay đổi, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi, hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai không thay đổi hiện ở mức 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng không thay đổi, ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh không thay đổi, hiện ở mức 145.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai không thay đổi, hiện ở mức 145.500/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 16 ngày đầu tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 9.056 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 59,9 triệu USD. So với cùng kỳ tháng 9, giá tiêu xuất khẩu giảm 14,1% về lượng và 13,6% về giá trị.

Các thị trường nhập khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam vẫn là Mỹ, UAE và Thái Lan, với sản lượng lần lượt đạt 1.860 tấn, 963 tấn và 431 tấn. Giá tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ chiếm 3,6% tổng lượng, tương đương 328 tấn, cho thấy sự sụt giảm rõ rệt ở thị trường này.

Ba doanh nghiệp xuất khẩu giá tiêu lớn nhất trong nửa đầu tháng 10 là Nedspice Việt Nam (1.105 tấn), Olam (813 tấn) và Phúc Sinh (768 tấn), tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường.

VPSA cho biết, trong cùng kỳ, Việt Nam nhập khẩu 516 tấn hồ tiêu với kim ngạch 3,6 triệu USD. So với tháng trước, lượng nhập khẩu giảm 48,3% và giá trị giảm 41,9%. Nguồn cung hồ tiêu nhập khẩu chủ yếu đến từ Brazil (chiếm 51,7%) và Campuchia (23,3%).

Nedspice Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp nhập khẩu giá tiêu lớn nhất, chiếm khoảng 31% tổng lượng nhập. Việc nhập khẩu giảm cho thấy nguồn cung trong nước đang ở mức hạn chế, đồng thời cũng phản ánh xu hướng tích trữ chờ giá tốt hơn của các doanh nghiệp.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá tiêu và kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2025 tuy giảm, nhưng chỉ mang tính tạm thời do thị trường điều chỉnh trước chính sách thuế mới. Việt Nam hiện vẫn có lợi thế nhờ thuế suất thấp hơn so với Brazil và Ấn Độ, đồng thời nguồn cung ổn định giúp ngành hồ tiêu duy trì vị thế tại thị trường này.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cũng khẳng định, mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng với hàng nhập khẩu từ Việt Nam chưa gây tác động lớn. Thị trường Mỹ vẫn là điểm đến tiềm năng cho giá tiêu Việt Nam trong thời gian tới, khi nhu cầu phục hồi mạnh sau giai đoạn điều chỉnh.

Hiện lượng tồn kho hồ tiêu trong nước chỉ còn khoảng 30.000 - 35.000 tấn, thấp hơn mức trung bình 10 năm. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ đang tăng trở lại, tạo cơ hội cho giá tiêu phục hồi trong quý cuối năm.

VPA khuyến cáo nông dân không nên bán ồ ạt khi giá tiêu tăng, mà nên chia nhỏ lượng bán để giảm rủi ro. Việc tái đầu tư cho vườn tiêu, thay thế diện tích già cỗi và áp dụng mô hình hữu cơ sẽ giúp duy trì sản lượng bền vững.

Với doanh nghiệp xuất khẩu, việc ký hợp đồng dài hạn và phát triển vùng nguyên liệu ổn định được xem là chiến lược then chốt trong giai đoạn giá tiêu biến động. Việt Nam hiện chiếm 35% sản lượng hồ tiêu toàn cầu, trong khi các nguồn cung lớn như Brazil và Indonesia đều đang giảm.

Tuy nhiên, nếu giá tiêu tăng quá nhanh, khả năng điều chỉnh mạnh trong quý I/2026 là có thể xảy ra. Ngành hồ tiêu cần tập trung vào chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và quản trị rủi ro tỷ giá để giữ vững đà phát triển bền vững.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 22/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.230 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.088 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.