Thị trường Giá tiêu hôm nay 23/10/2025: Nằm quanh ngưỡng 146.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 23/10/2025: Giá tiêu trong nước không thay đổi so với hôm qua, nằm quanh ngưỡng 146.000 đồng/kg. Thị trường tiêu bước vào giai đoạn ổn định.

Giá tiêu trong nước hôm nay 23/10/2025

Giá tiêu hôm nay 23/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm không có thay đổi, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Đắk Lắk hôm nay tiếp tục giao dịch hạt tiêu tại giá 146.000 đồng/kg;

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) vẫn giữ ở mức 146.000 đồng/kg;

Giá tiêu Gia Lai hôm nay tiếp tục thu mua tại ngưỡng 144.000 đồng/kg;

Thương lái Đồng Nai duy trì giao dịch hồ tiêu với giá 145.500 đồng/kg;

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) đang neo ở mức 145.500 đồng/kg;

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 145.500 đồng/kg.

Sáng nay, giá tiêu trong nước đồng loạt đi ngang, dao động quanh ngưỡng 146.000 đồng/kg. Đây là mức giá đã được duy trì trong nhiều ngày liên tiếp, cho thấy thị trường giá tiêu đang bước vào giai đoạn ổn định sau những biến động mạnh trước đó.

Theo các chuyên gia, đợt tăng mạnh hồi tháng 7 khi giá tiêu tiến sát 150.000 đồng/kg xuất phát từ tâm lý kỳ vọng nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, vài tuần gần đây, hoạt động giao dịch giá tiêu đã trở lại bình thường hơn.

Việc duy trì giá tiêu ở vùng cao được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh thị trường đang tìm lại sự cân bằng tự nhiên giữa cung và cầu.

Các chuyên gia nhận định, nếu nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt, giá tiêu hoàn toàn có khả năng vượt mốc 155.000 đồng/kg vào cuối tháng. Ngược lại, trong trường hợp nông dân đồng loạt bán ra, giá tiêu có thể điều chỉnh giảm nhẹ để phản ánh lượng hàng tăng.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 23/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.229 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu thế giới biến động mạnh do ảnh hưởng của đồng nội tệ và điều kiện cung ứng thay đổi liên tục. Các yếu tố như dịch bệnh trên cây trồng và biến đổi khí hậu khắc nghiệt đang khiến năng suất và chất lượng tiêu giảm đáng kể.

Các chuyên gia quốc tế dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục duy trì ở vùng cao trong thời gian tới. Nguyên nhân chính là do nguồn cung toàn cầu đang sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu sử dụng tiêu trên thị trường thế giới đang phục hồi rõ rệt, đặc biệt tại các quốc gia châu Âu và Trung Đông.

Về dài hạn, triển vọng giá tiêu Việt Nam được đánh giá rất tích cực. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là quốc gia xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới, đóng góp khoảng 40% sản lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng và xu hướng tiêu dùng gia vị tự nhiên đang giúp giá tiêu duy trì mức cao ổn định.

Các chuyên gia cũng cho rằng biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung ở nhiều nước trồng tiêu khác như Ấn Độ, Indonesia hay Brazil. Trong bối cảnh đó, giá tiêu Việt Nam có nhiều cơ hội tăng trưởng, vừa nhờ lợi thế cạnh tranh, vừa nhờ nhu cầu toàn cầu ngày càng mở rộng.