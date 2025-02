Thị trường Giá tiêu hôm nay 23/2/2025: Trong nước tăng nhẹ, sản lượng tiêu xuất khẩu tăng hơn 20% Giá tiêu hôm nay 23/2/2025 trong nước nằm ở mức 160,000 - 162,000 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay tăng nhẹ từ 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu xuất khẩu bình quân cao nhất trong vòng 9 năm qua.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 162,000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông giá tiêu ở mức 162,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 160,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk mức giá tiêu là 162,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Bình Phước và Đồng Nai giá tiêu hôm nay ở mức 160,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 160,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 160,000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai đã vượt mốc 150.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong vòng gần 10 năm qua, kể từ năm 2016.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 7500 ha hồ tiêu. Năng suất trung bình khoảng 3,5 tấn/ha. Giá tăng cao, cùng với năng suất tương đối ổn định, nên bà con thu lợi nhuận cao.

Giá hồ tiêu tăng mạnh do diện tích trồng tiêu giảm đáng kể trong gần một thập kỷ qua khi nông dân chuyển sang cây trồng khác như cà phê, sầu riêng. Cùng đó, nhu cầu tiêu thụ tăng cao tại các thị trường châu Âu và Mỹ.

Nếu người trồng tiêu tiếp tục giữ hàng, giá có thể không giảm quá sâu. Ngược lại, nếu nhiều hộ quyết định bán ra khi giá đang ở mức cao, giá có thể điều chỉnh giảm thêm. Bên cạnh đó, người nông dân nên đầu tư vào mô hình sản xuất bền vững để đảm bảo lợi nhuận dài hạn, ngay cả khi giá có biến động.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 23/2 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,287 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 10,127 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định so với hôm qua hiện ở mức 9,000 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 11,600 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,500 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,650 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam đi ngang so với hôm qua đạt 9,550 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, lượng tiêu xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 1/2025 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh trên cây tiêu cũng ảnh hưởng đến sản lượng, làm nguồn cung tiếp tục bị thu hẹp.

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 2/2025 đạt 6.154 tấn, tương đương trị giá 41,5 triệu USD, giảm 3,6% về lượng và 2,2% về giá trị so với nửa đầu tháng 1.

Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/2, xuất khẩu hồ tiêu đạt 19.083 tấn, trị giá 128,8 triệu USD, giảm 17,2% về lượng nhưng lại ghi nhận mức tăng mạnh gần 39% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh sự suy giảm về khối lượng xuất khẩu từ nửa cuối năm ngoái, do nguồn cung từ vụ cũ ngày càng cạn kiệt, trong khi vụ thu hoạch mới bị chậm trễ do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi.

Đặc biệt, giá tiêu xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến nay đã đạt mức 6.749 USD/tấn, tăng 67,7% (tương đương 2.725 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái, đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 9 năm qua.