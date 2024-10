Thị trường Giá tiêu hôm nay 24/10/2024: Tăng mạnh trên 1,000 đồng/kg Bảng giá tiêu hôm nay 24/10/2024, giá tiêu trong nước tăng mạnh từ 1,000 - 1,500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tiêu nội địa tại các vùng trọng điểm nằm trong khoảng 145,000 - 146,500 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Nông có mức giá cao nhất toàn quốc

Giá tiêu trong nước hôm nay 24/10

Thị trường giá tiêu trong nước hôm nay 24/10, giá tiêu tăng mạnh từ 1,000 - 1,500 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua. Giá tiêu trong nước được cập nhật mới lúc 4h00 ngày 24/10/2024 trung bình hiện nay ở quanh mốc 145,600 đồng/kg, nằm trong khoảng 145,000 - 146,500 đồng/kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk là 146,500 đồng/kg

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 146,200 +1,200 Gia Lai 145,200 +1,000 Đắk Nông 146,500 +1,500 Bà Rịa - Vũng Tàu 145,000 +1,000 Bình Phước 145,000 +1,000 Đồng Nai 145,000 +1,000

Theo đó. tại tỉnh Đắk Lắk. giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146,200 đồng/kg. Tăng 1,200 đồng/kg so với cùng giờ hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Nông. giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 145,000 đồng/kg. Tăng 1,500 đồng/kg so với cùng giờ hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai. giá tiêu hôm nay ở mức 144,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/kg so với cùng giờ hôm qua.

Trong khi đó tại Đồng Nai. giá tiêu hôm nay ở mức 144,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/kg so với cùng giờ hôm qua.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 144,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/kg so với cùng giờ hôm qua.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 144,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/kg so với cùng giờ hôm qua.

Trong 15 ngày đầu tháng 10, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đã vượt 6.500 USD/tấn, tăng nhẹ 0,7% so với tháng trước và tăng mạnh 67,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giá cao nhất kể từ tháng 3/2017. Tính từ đầu năm, giá xuất khẩu bình quân đạt 5.005 USD/tấn, tăng 50,1% so với cùng kỳ, dù lượng xuất khẩu giảm 2,5%.

Nhờ giá tăng, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu vẫn tăng mạnh 46,4%, đạt 208.776 tấn và mang về 1,04 tỷ USD. Con số này thấp hơn một chút so với dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhưng kết quả chung cho thấy Việt Nam đã lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD xuất khẩu hồ tiêu sau 8 năm.

Bộ Công Thương dự báo giá hồ tiêu thế giới sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian ngắn hạn do nguồn cung hạn chế, điều này mang lại lợi ích cho ngành hồ tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, giá cao cũng khiến nhu cầu bị hạn chế, đặc biệt là nhu cầu yếu từ thị trường Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến đà tăng của ngành.

Giá tiêu thế giới hôm nay 24/10

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.753 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 9.246 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.400 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay ổn định, giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn.

Thị trường tiêu toàn cầu tuần qua đã ghi nhận những thay đổi nhỏ, với nhu cầu tăng tại các thị trường lớn như Mỹ, EU và châu Á, trong khi Trung Đông và Trung Quốc vẫn im ắng. Tồn kho tiêu giảm đáng kể, khiến nông dân và đại lý hạn chế bán ra khi giá tiêu có sự giảm nhẹ.

Tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở Brazil đã gây giảm sản lượng tiêu từ 25-40%, tuy nhiên, nhờ giá tiêu cao hơn, doanh thu xuất khẩu của nước này vẫn tăng. Trái ngược lại, Indonesia ghi nhận sản lượng tiêu tăng 14,4%, giúp nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, xuất khẩu tiêu của Ấn Độ tăng 31,4%, trong khi sản lượng của Malaysia dự kiến đạt 27.000 tấn.

Campuchia ghi nhận mức tăng xuất khẩu tiêu 51%, với Việt Nam là người mua chính. Mặc dù nhập khẩu tiêu của Trung Quốc từ Việt Nam giảm mạnh 84,1%, Trung Quốc lại gia tăng nhập khẩu từ Indonesia. Các diễn biến này cho thấy những xu hướng quan trọng và rủi ro tiềm ẩn đối với các nhà xuất khẩu tiêu, theo ông Marcellus Giovanni, Giám đốc điều hành Brazspice Spices International.