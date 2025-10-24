Thị trường Giá tiêu hôm nay 24/10/2025: Giữ ở mức 146.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 24/10/2025: Giá tiêu trong nước tiếp tục giữ ở mức 146.000 đồng/kg. Mức giá hợp lý nhưng cần theo dõi chi phí logistics để bảo toàn lợi nhuận

Giá tiêu trong nước hôm nay 24/10/2025

Giá tiêu hôm nay 24/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm không có thay đổi, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Đắk Lắk hôm nay tiếp tục giao dịch hạt tiêu tại giá 146.000 đồng/kg;

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) vẫn giữ ở mức 146.000 đồng/kg;

Giá tiêu Gia Lai hôm nay tiếp tục thu mua tại ngưỡng 144.000 đồng/kg;

Thương lái Đồng Nai duy trì giao dịch hồ tiêu với giá 145.500 đồng/kg;

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) đang neo ở mức 145.500 đồng/kg;

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 145.500 đồng/kg.

Trong 9 tháng đầu năm, ngành tiêu Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,27 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ và gần bằng cả năm 2024, dù sản lượng giảm 7,1%, chỉ còn 186,5 nghìn tấn. Thành tích này cho thấy tiêu Việt đang dần khẳng định vị thế trên thị trường thế giới, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào giá quốc tế.

Cơ cấu xuất khẩu cũng chuyển dịch rõ rệt khi tỷ trọng tiêu trắng, tiêu xay, tiêu hữu cơ và tiêu đóng gói tăng nhanh. Các sản phẩm này có giá cao hơn tiêu đen thô từ 20 - 40%, thậm chí gấp đôi nếu đạt chứng nhận hữu cơ hoặc tiêu chuẩn bền vững quốc tế.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam (VPA), kết quả tích cực không chỉ nhờ giá thế giới tăng mà còn đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, kiểm soát chất lượng từ nông hộ đến đóng gói. Sự đầu tư vào quy trình sạch và liên kết vùng nguyên liệu giúp hạt tiêu Việt duy trì uy tín với các đối tác lớn.

Tại Tây Nguyên, thị trường đang cân bằng cung – cầu, tuy nhiên, khi vụ thu hoạch 2025 - 2026 bắt đầu vào cuối tháng 11, giá có thể giảm nhẹ. Mức 145.000 - 146.000 đồng/kg hiện là hợp lý để doanh nghiệp chốt đơn, nhưng người trồng cần theo dõi sát tỷ giá và chi phí logistics để bảo toàn lợi nhuận.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 24/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.229 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ 376 tấn hạt tiêu, đạt 2,56 triệu USD. So với tháng trước, lượng giảm 14,7% và giá trị giảm 12,4%, nhưng vẫn tăng mạnh 39,3% về lượng và 32,1% về trị giá so với cùng kỳ 2024, cho thấy Ấn Độ tiếp tục là thị trường tiêu thụ ổn định.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ hơn 10.095 tấn hạt tiêu, trị giá 71 triệu USD, tăng 8% về lượng và 64,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị tăng nhanh hơn sản lượng phản ánh xu hướng giá bán bình quân cao hơn nhờ nhu cầu mạnh và chất lượng hàng xuất tốt hơn.

Trong tháng 9, giá xuất khẩu bình quân đạt 6.831 USD/tấn, tăng nhẹ so với tháng 8 nhưng giảm so với cùng kỳ 2024. Tính chung 9 tháng, giá bình quân đạt 7.034 USD/tấn, tăng tới 52,1% so với năm trước, góp phần nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp.

Hạt tiêu đen vẫn chiếm ưu thế trong xuất khẩu sang Ấn Độ, chiếm 84,6% tổng kim ngạch, trong khi tiêu trắng chiếm 13,9%. Tỷ trọng tiêu đen tăng so với mức 81,9% năm 2024, khẳng định đây vẫn là sản phẩm chủ lực của ngành tiêu Việt Nam tại thị trường này.