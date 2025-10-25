Thị trường Giá tiêu hôm nay 25/10/2025: Giảm mạnh tới 3500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 25/10/2025: Giá tiêu trong nước giảm mạnh từ 2000 tới 3500 đồng/kg. Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng mạnh giúp Việt Nam vượt mốc 1,3 tỷ USD

Giá tiêu trong nước hôm nay 25/10/2025

Giá tiêu hôm nay 25/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm giảm mạnh từ 2000 tới 3500 đồng/kg, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 142.000 - 143.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 143.000 đồng/kg; giảm 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 143.000 đồng/kg; giảm 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 142.000 đồng/kg; giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 142.000 đồng/kg; giảm 3500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 142.000 đồng/kg; giảm 3500 đồng/kg so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 142.000 đồng/kg; giảm 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá tiêu đen xuất khẩu trong nửa đầu tháng 10 tiếp tục ở mức cao. Loại 500 g/l đạt khoảng 6.400 USD/tấn, còn loại 550 g/l khoảng 6.600 USD/tấn, tăng gần 36% so với đầu năm 2025.

Dù vậy, đà tăng của giá tiêu đang có dấu hiệu chững lại. Nguồn cung trong dân đã giảm sau thời gian dài thu mua mạnh, nhưng thị trường xuất khẩu vẫn thiếu đơn hàng lớn mới từ Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Ngoài ra, các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục khiến hoạt động giao dịch quốc tế diễn ra chậm hơn.

Nhiều doanh nghiệp cho biết thị trường hiện ở trạng thái cân bằng giữa kỳ vọng và thận trọng. Người trồng tiêu giữ hàng chờ giá cao hơn, còn bên mua lại chờ giá điều chỉnh để giảm rủi ro. Chính sự giằng co này khiến giá tiêu trong nước ổn định quanh mức cao, không có biến động lớn trong những ngày gần đây.

Về dài hạn, triển vọng giá tiêu vẫn được đánh giá tích cực. Nguồn cung toàn cầu giảm do diện tích trồng thu hẹp ở Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia, trong khi nhu cầu tại Mỹ, Đức và Ả Rập Xê Út duy trì ổn định. Nếu thời tiết thuận lợi và xuất khẩu cải thiện, giá tiêu có thể tăng nhẹ trở lại vào cuối năm, nhất là trong mùa tiêu thụ cao điểm và dịp Tết Nguyên đán.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 25/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.229 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Các chuyên gia dự báo nếu nhu cầu nhập khẩu phục hồi trong quý IV/2025, thị trường hạt tiêu có thể ghi nhận đợt tăng giá nhẹ trước khi bước vào vụ thu hoạch mới. Việt Nam tiếp tục giữ vị thế quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng cung – cầu và tác động đáng kể đến mặt bằng giá quốc tế.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong nửa đầu tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 9.056 tấn hạt tiêu, đạt kim ngạch 59,9 triệu USD, giảm hơn 14% về lượng và 13% về giá trị so với tháng 9. Tính từ đầu năm đến 15/10, xuất khẩu đạt 197,1 nghìn tấn, thu về 1,33 tỷ USD – vượt mốc 1,31 tỷ USD của cả năm 2024.

Dù sản lượng không tăng nhiều, giá tiêu cao giúp ngành duy trì đà tăng trưởng về giá trị, hướng tới mục tiêu vượt 1,5 tỷ USD trong năm nay. Triển vọng này được hỗ trợ bởi nguồn cung toàn cầu thắt chặt và nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Tuy nhiên, VPSA vừa cảnh báo tình trạng một số lô hàng xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) bị phát hiện nhiễm chất Sudan IV và bị yêu cầu tiêu hủy. Hiệp hội kêu gọi doanh nghiệp chủ động phối hợp với cơ quan quản lý, báo cáo kịp thời khi có cảnh báo để xử lý nhanh, tránh ảnh hưởng đến uy tín ngành hồ tiêu Việt Nam.