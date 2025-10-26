Thị trường Giá tiêu hôm nay 26/10/2025: Giá tiêu Malaysia giảm mạnh hơn 100 USD Giá tiêu hôm nay 26/10/2025: Giá tiêu trong nước không thay đổi so với hôm qua. Giá hồ tiêu thế giới giảm mạnh tại Indonesia và Malaysia hơn 100 USD.

Giá tiêu trong nước hôm nay 26/10/2025

Giá tiêu hôm nay 26/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 142.000 - 143.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 143.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 143.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 142.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 142.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 142.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 142.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước hiện ở mức 142.000 - 143.000 đồng/kg, giảm khoảng 3.000 đồng/kg so với đầu tuần. Nguyên nhân là nhu cầu xuất khẩu chững lại, khi các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu giảm nhập khẩu sau thời gian tăng mạnh từ giữa tháng 9. Nguồn cung trong nước vẫn ổn định nên giá chưa có động lực tăng.

Tỷ giá USD và chi phí vận chuyển quốc tế tăng nhẹ cũng khiến giao dịch chậm hơn. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang tập trung hoàn thiện đơn hàng cuối năm, dẫn đến việc thu mua trong nước chưa sôi động.

Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng giá tiêu vẫn có tiềm năng duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng vào mùa đông, trong khi nguồn cung từ Brazil và Indonesia giảm do thời tiết bất lợi.

Tuần tới, giá tiêu được dự báo dao động quanh 142.000 - 144.000 đồng/kg. Nếu xuất khẩu cải thiện và đồng USD giảm, giá có thể phục hồi nhẹ; ngược lại, nếu nhu cầu yếu, giá có thể giảm thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 26/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,18% đạt 7.204 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,16%, đạt 10.052 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm 1,33%, hiện ở mức 9.375 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm 0,81%, đạt 12.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước hiện ổn định nhưng lợi nhuận doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi chi phí logistics và tỷ giá USD/VND tăng nhẹ. Cước container đi châu Âu tăng khoảng 12% so với quý III, còn tuyến đi Ấn Độ và Trung Đông tăng 8% do thiếu container rỗng, khiến chi phí xuất khẩu đội lên.

Theo chuyên gia, chi phí vận chuyển chiếm 15–20% giá thành xuất khẩu tiêu. Nếu cước tàu tiếp tục tăng, doanh nghiệp nên linh hoạt giữa hợp đồng FOB và CIF, tránh ký dài hạn khi giá chưa ổn định để giảm rủi ro.

Báo cáo mới của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,3%, đưa lạm phát năm lên 3%. Dữ liệu này làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, giúp USD hạ nhiệt. Khi đồng USD yếu đi, hàng xuất khẩu như hồ tiêu trở nên hấp dẫn hơn, có thể hỗ trợ giá tiêu tăng nhẹ.

Dự báo sang năm 2025, thị trường hồ tiêu thế giới vẫn nghiêng về thiếu hụt nguồn cung, trong khi nhu cầu ở Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ tiếp tục tăng. Chính sách thuế mới của Mỹ với hàng chuyển khẩu khiến doanh nghiệp Việt Nam hạn chế nhập tiêu thô từ Brazil, tập trung thu mua trong nước, góp phần giữ giá tiêu ở mức cao.