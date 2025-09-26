Thị trường Giá tiêu hôm nay 26/9/2025: Giữ nguyên ở 150,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 26/9 ở mức 148,000 - 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Nhập khẩu tiêu giảm nhẹ so với tháng trước cả về lượng và giá trị.

Giá tiêu hôm nay 26/9/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 26/9 tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước vẫn ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũ không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại Việt Nam, sản lượng hồ tiêu năm 2025 dự kiến đạt khoảng 172,000 tấn, giảm 2% so với năm trước và thấp hơn tới 47% so với giai đoạn đỉnh 2018 - 2019. Nguyên nhân chính là diện tích trồng bị thu hẹp và chưa có dấu hiệu mở rộng trở lại. Do nguồn cung trong nước khan hiếm, lượng nhập khẩu nửa đầu năm 2025 tăng mạnh 57%, đạt 28,000 tấn.

Theo số liệu của VPSA, riêng tháng 8, Việt Nam nhập khẩu 3052 tấn hồ tiêu với kim ngạch 19,9 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước cả về lượng và giá trị.

Trong khi đó, Brazil được dự báo có vụ mùa bội thu với sản lượng đạt 89,000 tấn, tăng 26% so với năm 2024 nhờ năng suất cải thiện và diện tích trồng tiếp tục mở rộng.

Trái ngược, Ấn Độ chịu ảnh hưởng xấu từ thời tiết, sản lượng dự kiến giảm 20% xuống còn 48,000 tấn. Indonesia cũng ghi nhận sụt giảm khi sản lượng năm 2025 chỉ khoảng 37,000 tấn do diện tích canh tác ngày càng thu hẹp.

Giá tiêu hôm nay 26/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế chốt ngày 25/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với hôm qua ở mức 6,984 USD/tấn (giảm 0,27%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,897 USD/tấn (giảm 0,26%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm nhẹ so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn (giảm 1,54%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.