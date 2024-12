Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/12/2024: Tiếp tục tăng, hồ tiêu xuất khẩu lập kỷ lục Giá tiêu hôm nay 28/12 trong nước nằm ở mức 146,000 - 147,000 đồng/kg, tiếp tục tăng thêm từ 500 đến 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Giá trị hồ tiêu xuất khẩu lại vượt xa mốc 910,5 triệu USD, đánh dấu mức cao kỷ lục kể từ năm 2017.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng 1,000 đồng/kg, đạt 147,000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1,000 đồng/kg, đạt 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông có mức giá cao nhất khi tăng 1,000 đồng/kg, đạt 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 147,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai cũng tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 147,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước tăng 500 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 146,500 đồng/kg.

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/12, Việt Nam đã xuất khẩu gần 242.000 tấn hạt tiêu, thu về 1,26 tỷ USD. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 23.900 tấn so với năm 2023, giá trị xuất khẩu lại vượt xa mốc 910,5 triệu USD, đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2017.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết giá trị xuất khẩu hồ tiêu tăng cao là do giá mặt hàng này tăng mạnh. Vào tháng 1-2024, giá hồ tiêu xuất khẩu ở mức 4.003 USD/tấn, nhưng đến tháng 10-2024 đã vọt lên 6.501 USD/tấn, tăng 72,4% so với cùng kỳ năm 2023. Giá hồ tiêu xuất khẩu trung bình trong 11 tháng năm 2024 tăng 53,3% so với cùng kỳ năm 2023, đạt mức 5.198 USD/tấn.

Ba thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, Đức và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chiếm 44,1% thị phần tổng kim ngạch xuất khẩu.

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu số 1 thế giới trong hơn 20 năm qua, với 95% sản lượng hồ tiêu thu hoạch được xuất khẩu, trong khi lượng tiêu thụ trong nước chỉ chiếm 5%.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 27/12 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang so với ngày hôm qua đạt 6,835 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giữ nguyên so với ngày hôm qua đạt 8,945 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ nguyên so với hôm qua ở mức 6,275 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang so với hôm qua hiện ở mức 8,500 USD/tấn (tăng 1,18%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 10,700 USD/tấn (tăng 0,93%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam đi ngang so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,700 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam đi ngang so với hôm qua đạt 9,600 USD/tấn.

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 10 tháng năm 2024, EU nhập khẩu 55,94 nghìn tấn hạt tiêu từ thị trường ngoại khối, trị giá 282,5 triệu EUR (296,89 triệu USD), tăng 32,7% về lượng và 55,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu của EU từ thị trường ngoại khối đạt 5.050 EUR/tấn, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu từ Việt Nam, Brazil, Ấn Độ tăng, nhưng từ Indonesia và Xri Lanka giảm.

EU nhập khẩu hạt tiêu chủ yếu từ Việt Nam, Brazil, Indonesia, Ấn Độ và Xri Lanka.