Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/4/2025: Chốt tuần giảm nhẹ Giá tiêu hôm nay 28/4 trong nước nằm ở mức 154,500 - 156,000 đồng/kg. Giá tiêu chốt tuần giảm nhẹ 500 đồng/kg tại Gia Lai. Giá tiêu xuất khẩu Malaysia có mức tăng mạnh nhất trong quý I/2025

Giá tiêu hôm nay ngày 28/4/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 154,500 đồng/kg đến 156,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 156,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 154,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 156,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 155,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 155,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 155,000 đồng/kg.

Như vậy, tổng kết tuần qua, giá tiêu trong nước dù có những ngày biến động tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung không thay đổi nhiều so với tuần trước.

Cụ thể, tuần qua chỉ có giá tiêu tại Gia Lai giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các tỉnh thành khác không có sự thay đổi.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong năm 2025 tại các nước như Ấn Độ, Indonesia và Sri Lanka.

Nguyên nhân chính đến từ lợi nhuận kinh tế thấp, điều kiện thời tiết bất lợi và chi phí sản xuất tăng cao. IPC dự báo sản lượng hồ tiêu thế giới sẽ giảm 6,1%, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn tăng, giúp giá hồ tiêu duy trì ở mức cao suốt năm 2025.

Tại Brazil, sản lượng hồ tiêu năm 2025 ước đạt 85,000-90,000 tấn, tăng so với 75,000 tấn năm 2024. Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen của Brazil đạt 6,299 USD/tấn trong quý I, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm nhẹ 2,7% so với quý IV/2024.

Indonesia cũng ghi nhận sản lượng hồ tiêu tăng 6% đạt 69.000 tấn trong năm 2024, nhưng dự kiến giảm 8,7% trong năm 2025 do khó khăn về thời tiết. Giá tiêu đen FOB trung bình của Indonesia trong quý I đạt 7,201 USD/tấn, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 7% so với quý trước. Giá tiêu trắng đạt 9,807 USD/tấn, cũng tăng 59% so với cùng kỳ và tăng 8% so với quý IV/2024, do lượng tồn kho giảm.

Tại Ấn Độ, sản lượng hồ tiêu năm 2025 dự kiến giảm khoảng 38% xuống còn khoảng 78,000 tấn vì diện tích trồng tiêu giảm và thời tiết xấu ở Karnataka. Giá tiêu đen xuất khẩu FOB của Ấn Độ trong quý I/2025 trung bình đạt 7.813 USD/tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong số các nước sản xuất lớn.

Malaysia ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất trong quý I/2025. Giá tiêu đen xuất khẩu tăng 89% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9% so với quý IV/2024. Giá tiêu trắng cũng tăng 62% so với quý I/2024.

Giá tiêu hôm nay 28/4 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 26/4 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,126 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,643 USD/tấn (tăng 0,32%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,900 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,300 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này ổn định so với hôm qua đạt 11,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,900 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,800 USD/tấn.