Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/5/2025: Tăng nhẹ trở lại Giá tiêu hôm nay 28/5 trong nước nằm ở mức 147,000 - 148,000 đồng/kg. Giá tiêu tăng nhẹ trở lại từ 1000 đến 1500 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu thế giới vẫn duy trì ở vùng cao nhờ sản lượng sau thu hoạch hạn chế

Giá tiêu hôm nay ngày 28/5/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1500 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông tăng 1500 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 147,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 147,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Trong ba tháng đầu năm 2025, tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu toàn cầu đạt hơn 80,600 tấn. So với cùng kỳ năm 2024, con số này giảm 8,1%, nhưng vẫn tăng 6,1% so với năm 2023. Thống kê này do Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn từ dữ liệu của ITC, tuy nhiên chưa bao gồm số liệu từ Việt Nam.

Mỹ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất, chiếm tới 26,8% thị phần toàn cầu với hơn 21,500 tấn, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ theo sau với mức tăng ấn tượng gần 46%, đạt trên 10,600 tấn. Một số thị trường lớn khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như Đức, Pháp và đặc biệt là Trung Quốc – nơi nhập khẩu tăng gấp đôi lên gần 2000 tấn.

Trong nước, dù mùa thu hoạch hồ tiêu đã kết thúc, nhưng hiện vẫn chưa có thống kê chính thức về sản lượng. Nhiều dấu hiệu cho thấy sản lượng năm nay có khả năng giảm do thời tiết khô hạn kéo dài, đặc biệt tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, hai vùng trồng tiêu trọng điểm.

Giá tiêu hôm nay 28/5 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 27/5 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,470 USD/tấn (tăng 0,51%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng không đổi so với ngày hôm qua đạt 10,185 USD/tấn (tăng 0,5%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,650 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,150 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11,850 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,700 USD/tấn.

Giá hồ tiêu trên thị trường trong nước và thế giới hiện đang có diễn biến trái chiều. Điều này phản ánh rõ sự mất cân đối giữa cung và cầu khi biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến năng suất, còn thị trường lại chưa có tín hiệu phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu.

Trong ngắn hạn, giá thu mua được dự báo sẽ biến động trong biên độ hẹp. Xu hướng này phụ thuộc nhiều vào tốc độ xuất khẩu và lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp chế biến cũng như thương nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá hồ tiêu thế giới vẫn duy trì ở vùng cao nhờ sản lượng sau thu hoạch hạn chế, trong khi nhu cầu tại các thị trường lớn như châu Âu, Trung Đông và Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp Việt Nam đang điều chỉnh chiến lược, tìm đến các thị trường ngách và ít cạnh tranh hơn. Đồng thời, họ cũng siết chặt quy trình kiểm soát chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường cao cấp.