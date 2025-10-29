Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/10/2025: Giao dịch giá cao Giá tiêu hôm nay 29/10/2025: Giá tiêu trong nước giao dịch tại vùng giá cao 145.000 đồng/kg. Tiêu xuất khẩu sang Mỹ có khả năng được hưởng mức thuế thấp hơn.

Giá tiêu trong nước hôm nay 29/10/2025

Giá tiêu hôm nay 29/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm giao dịch tại vùng giá cao, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 143.000 - 145.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 145.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 145.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 143.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 144.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 144.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 144.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 9.056 tấn hạt tiêu, thu về 59,9 triệu USD. So với cùng kỳ tháng 9, sản lượng giảm 14,1% và kim ngạch giảm 13,6%. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10, tổng xuất khẩu đạt 197,1 nghìn tấn, tương đương 1,33 tỷ USD, vượt mức 1,31 tỷ USD của cả năm 2024.

Dù sản lượng chưa tăng đáng kể, nhưng giá bán cao giúp ngành hạt tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh. Với đà này, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025, tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu thế giới về xuất khẩu tiêu.

Giá tiêu trong nước hiện giảm nhẹ so với cuối tháng 9. Từ mức trung bình 149.000 đồng/kg, giá đã giảm khoảng 4.800 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu cũng điều chỉnh giảm do nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ tạm thời chững lại.

Theo VPSA, biến động giá không chỉ do mùa vụ mà còn chịu ảnh hưởng của tỷ giá, chi phí logistics và thời tiết bất ổn. Dù có thể giảm ngắn hạn, nhưng về dài hạn, giá tiêu vẫn được dự báo duy trì ở mức cao do rủi ro khí hậu và dịch bệnh trên cây trồng chưa được khắc phục hoàn toàn.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 29/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.211 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.061 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.375 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Ngày 26/10, Việt Nam và Mỹ đã ra Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur. Đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước.

Theo Tuyên bố, Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, đồng thời xem xét giảm xuống 0% cho một số sản phẩm nhất định. Chính sách này mở ra cơ hội mới cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Mỹ.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như nông sản và thủy hải sản được kỳ vọng sẽ được ưu tiên giảm thuế. Đặc biệt, cà phê và hạt tiêu của Việt Nam có khả năng được hưởng mức thuế thấp hơn, giúp nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị xuất khẩu.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC), biến động giá hàng hóa hiện nay không chỉ do mùa vụ mà còn bị ảnh hưởng bởi tỷ giá, chi phí logistics và khí hậu. Dù giá có thể giảm ngắn hạn, song trong dài hạn, xu hướng tăng vẫn duy trì do rủi ro thời tiết và dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn.