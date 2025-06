Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/6/2025: Tăng mạnh kỷ lục Giá tiêu hôm nay 29/6 trong nước nằm ở mức 128,000 - 133,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tăng mạnh kỷ lục từ 1,000 đến 5,000 đồng/kg so với hôm qua. Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu tiêu, Việt Nam cần chiến lược bài bản để giữ thị phần

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh kỷ lục so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 128,000 đồng/kg đến 133,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 5,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 133,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 4,000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 131,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông tăng 5,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 133,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 133,000 đồng/kg, tăng 5,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 5,000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 133,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 128,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 29/6 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 27/6 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,528 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,169 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,000 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11,750 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5,800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5,900 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,800 USD/tấn.

Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu tiêu, Việt Nam cần chiến lược bài bản để giữ thị phần

Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 4,000 tấn hạt tiêu, tương đương 25,5 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Indonesia tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp lớn nhất với hơn 2,200 tấn, chiếm hơn một nửa tổng lượng nhập khẩu. Việt Nam xếp thứ hai, đạt hơn 1.280 tấn, dù tăng về lượng nhưng lại giảm nhẹ về thị phần, nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh tới 62%, cao hơn nhiều so với giá tiêu từ Indonesia.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng gia tăng nhập khẩu từ các thị trường khác như Brazil và Malaysia. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ trong nước của Trung Quốc chỉ đáp ứng được khoảng 20-30% nhu cầu, còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu.

Dù vậy, việc xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Trung Quốc vẫn gặp khó khăn do chính sách siết chặt đường biên mậu và chi phí cao nếu đi bằng đường biển, trong khi phía doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc còn dè dặt.

Trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường tiêu thụ quan trọng với nhu cầu lên tới 90,000 - 100,000 tấn mỗi năm, ngành hồ tiêu Việt Nam đang đứng trước bài toán cần tổ chức lại hoạt động xuất khẩu một cách chuyên nghiệp hơn nhằm gia tăng thị phần, sức cạnh tranh và nâng cao vị thế tại thị trường đầy tiềm năng này.