Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/8/2025: Tăng cao nhất 4 tháng qua Giá tiêu hôm nay 29/8 ở mức 149,500 - 152,000 đồng/kg, tăng cao nhất 4 tháng qua. Giá tiêu xuất khẩu khởi sắc nhờ theo sát đà tăng của thị trường nội địa.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh lên mức cao nhất 4 tháng qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 149,500 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1900 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 149,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước gần đây tăng mạnh lên cao nhất 4 tháng qua. Theo một thành viên của VPSA, nguyên nhân chính là do chúng ta đang ở thời điểm cuối vụ. Vụ thu hoạch hồ tiêu kết thúc vào tháng 5, hầu hết các hộ nông dân nhỏ lẻ đã bán hết số tiêu của mình vì không có khả năng tích trữ. Chỉ những hộ sản xuất lớn, có điều kiện tài chính mới có thể giữ hàng và bán ra từng đợt.

Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới đang tăng lên để chuẩn bị cho các lễ hội cuối năm. Bên cạnh đó, việc Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa từ Brazil cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hồ tiêu Việt Nam. Nhờ vậy, giá tiêu trong nước đã vượt trên mốc 150,000 đồng/kg.

Việt Nam có lợi thế lớn về mức thuế xuất khẩu thấp hơn so với các nước cung cấp khác, cùng với khả năng cung ứng ổn định. Đây là cơ sở vững chắc để kỳ vọng rằng xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025.

Nhìn chung, ngành tiêu trong nước đang hưởng lợi kép: giá nội địa tăng cao trong khi xuất khẩu vẫn duy trì ổn định và nhu cầu quốc tế vẫn vững. Đây là một tín hiệu rất tích cực sau nhiều năm biến động.

Giá tiêu hôm nay 29/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 28/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,262 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,093 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,400 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.

Theo dự báo từ các chuyên gia và Cục Xuất nhập khẩu, giá tiêu thế giới sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, được dự báo sẽ tăng mua mạnh trở lại. Hiện các nhà nhập khẩu Mỹ đang tích cực vận động để chính phủ nước này giảm thuế xuống 0% do họ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiêu nhập khẩu.

Tuy nhiên, những nỗ lực này cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Các doanh nghiệp nhập khẩu tại Mỹ vẫn phải chịu toàn bộ mức thuế hiện hành. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí và giá thành sản phẩm.

Về tình hình xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 đạt 71,8 triệu USD. Tổng giá trị xuất khẩu tính từ đầu năm đến ngày 15/8 đã chạm mốc 1,06 tỷ USD. Đây là một con số ấn tượng khi ngành hàng này đã cán mức 1 tỷ USD chỉ sau 7,5 tháng.

Giá tiêu xuất khẩu khởi sắc nhờ theo sát đà tăng của thị trường nội địa. Tình trạng nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố then chốt giúp giá tiêu duy trì ở mức cao. Vụ thu hoạch năm 2025 đã kết thúc với sản lượng ước tính 180 nghìn tấn, thấp hơn 10 nghìn tấn so với năm trước.