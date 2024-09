Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/9/2024: Tăng nhẹ 1,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 29/9/2024 trong khoảng 147,500 - 149,000 đồng/kg, giá tiêu điều chỉnh tăng nhẹ 1,000 đến 1,500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước ngày 29/9/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 148,000 đồng/kg, tăng nhẹ 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 148,000 đồng/kg, tăng nhẹ 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 147,500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng nhẹ 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 148,000 đồng/kg, giảm 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 149,000 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 148,000 +1,000 Gia Lai 148,000 +1,000 Đắk Nông 147,500 +1,500 Bà Rịa - Vũng Tàu 148,000 +1,000 Bình Phước 149,000 +1,000 Đồng Nai 148,000 +1,000

Việt Nam hiện đang dẫn đầu thị trường hạt tiêu ở EU nhờ sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý. Để tăng giá trị hạt tiêu, Việt Nam đang hướng tới việc sản xuất gia vị hữu cơ để xuất khẩu, nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu và đặc biệt là thị trường EU.

Dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong tháng 7 tăng 25,5% so với tháng trước và 54,1% so với năm trước. Trong 7 tháng đầu năm, Mỹ đã nhập khẩu 55.922 tấn hạt tiêu, trị giá 267,2 triệu USD, tăng 38,7% về số lượng và 43,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam chiếm 78% tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu của Mỹ trong khoảng thời gian này, với 43.447 tấn, trị giá 204,2 triệu USD, tăng 37% về số lượng và 46,2% về giá trị so với năm trước.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.942 USD/tấn (tăng 0,21%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.430 USD/tấn (tăng 0,22%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.750 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.100 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn.

Báo cáo của Nedspice chỉ ra rằng, xuất khẩu trong quý 4 sẽ chịu ảnh hưởng bởi việc bán ra hàng tồn kho từ những năm trước, cùng với việc nhập khẩu thêm hạt tiêu mới. Do mùa thu hoạch cà phê sắp đến, các nhà buôn Việt Nam đang bán hết hạt tiêu tồn kho để chuyển sang kinh doanh cà phê.

Tại Brazil, thiệt hại mùa màng và giá cả leo thang đã làm tăng hoạt động đầu cơ hồ tiêu. Nedspice dự đoán rằng, với việc tồn kho toàn cầu giảm, giá hạt tiêu sẽ tăng, điều này khuyến khích nông dân đầu tư vào việc bảo trì và mở rộng diện tích trồng tiêu.

Các chuyên gia dự báo giá hồ tiêu trong nước có thể sẽ tăng mạnh trở lại do nhiều yếu tố. Dù lượng giao dịch hiện tại không cao, nhưng dự kiến sẽ tăng trong những tháng cuối năm để đáp ứng nhu cầu mua sắm cho Tết Nguyên Đán, giúp giá tiêu Việt Nam có thể tăng.