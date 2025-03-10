Thị trường Giá tiêu hôm nay 3/10/2025: Xuất khẩu tăng cao kỷ lục Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước không thay đổi ở mức 145,000 - 146,000 đồng/kg. Xuất khẩu tiêu tăng cao kỷ lục về giá trị dù sản lượng giảm

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước không thay đổi nằm trong khoảng 145,000 - 146,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đắk Nông không thay đổi được giao dịch ở mức 146,000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay không thay đổi ở mức 145,000 đồng/kg. Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 146,000 đồng/kg.

Thị trường

(khu vực khảo sát)

Giá tiêu ngày 3/10/2025

(Đơn vị: VNĐ/kg)

Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg)

Đắk Lắk

146,000

-

Gia Lai

145,000

-

Đắk Nông

146,000

-

Bà Rịa – Vũng Tàu

146,000

-

Bình Phước

146,000

-

Đồng Nai

146,000

-



Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 6,979 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung vẫn ổn định. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,500 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,600 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 3/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

6,979

-

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,500

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,889 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn giữ ổn định ở mức 13,000 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 3/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

9,889

-

Tiêu trắng Malaysia ASTA

13,000

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Theo ước tính mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 22 nghìn tấn hạt tiêu với trị giá 144 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 2,5% và giá trị tăng 2,8%. So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh tới 28,6% về khối lượng và 30,6% về giá trị.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 188 nghìn tấn, mang về 1,27 tỷ USD. Dù khối lượng giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị lại tăng tới 28,7%. Lý do giá tiêu thế giới đang ở mức cao, giúp bù đắp sự sụt giảm về sản lượng và vẫn đảm bảo nguồn thu lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong 9 tháng, giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân đạt 6.774 USD/tấn, cao hơn 37,4% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 9, giá xuất khẩu đạt 6.555 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước và cao hơn 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy mặt hàng hạt tiêu vẫn giữ được sức hút trên thị trường quốc tế.

Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu, giá tiêu thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết tại các vùng trồng cũng như nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn. Tuy vậy, trong ngắn hạn, triển vọng thị trường được đánh giá là tiếp tục thuận lợi nhờ nguồn cung hạn chế ở một số quốc gia sản xuất và sự quan tâm ngày càng cao của khách hàng quốc tế đối với hạt tiêu Việt Nam.