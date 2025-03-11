Thị trường Giá tiêu hôm nay 3/11/2025: Hình thành mặt bằng giá mới Giá tiêu hôm nay 3/11/2025: Giá tiêu tiếp tục tăng tuần thứ hai liên tiếp, lên gần 151.000 đồng/kg, hình thành mặt bằng giá mới.

Giá tiêu trong nước hôm nay 3/11/2025

Giá tiêu hôm nay 3/11/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ từ 500 đến 1000 đồng giao dịch quanh mức 145.500 - 148.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 148.000 đồng/kg; tăng nhẹ 1000 đồng so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 148.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 146.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Tuần qua, giá tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, thêm từ 3.500 đến 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Trong đó, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tăng tổng cộng 5.000 đồng/kg, tiếp đến là Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tăng 4.000 đồng/kg, tại Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu đồng loạt tăng 3.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước dự kiến vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung vụ mới chưa có và lượng hàng trong dân còn ít. Người trồng giữ hàng chờ giá tốt hơn, khiến áp lực bán ra giảm, góp phần giữ thị trường ổn định.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 188.000 tấn hồ tiêu, đạt 1,27 tỷ USD. Dù khối lượng giảm 6,3%, giá trị lại tăng 28,7% nhờ giá xuất khẩu bình quân đạt 6.774 USD/tấn, cao hơn 37% so với năm trước.

Việc Mỹ áp thuế 40% lên hàng hóa chuyển khẩu khiến doanh nghiệp Việt Nam hạn chế nhập tiêu thô từ Brazil, ưu tiên thu mua trong nước. Cùng với lượng hàng tồn kho thấp, giá tiêu nội địa được giữ quanh 150.000 - 151.000 đồng/kg, hình thành mặt bằng giá mới cho thị trường.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 3/11/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.213 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.064 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi, đạt 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu thế giới hôm nay ổn định, kết thúc tuần giao dịch với biến động trái chiều. Giá tiêu Indonesia tăng nhẹ, Malaysia giảm mạnh, còn các nước khác không thay đổi. Thị trường đang trong giai đoạn giữ giá, phản ánh cung – cầu tương đối cân bằng.

Năm 2025, thị trường hồ tiêu được dự báo duy trì ổn định dù nguồn cung có phần hạn chế. Nhu cầu từ các thị trường lớn vẫn cao, giúp giá xuất khẩu chỉ biến động nhẹ. Việc phối hợp chặt chẽ giữa người mua và nhà xuất khẩu cùng quản lý tồn kho hợp lý giúp giá tiêu không biến động mạnh.

Dự kiến sang năm 2026, thị trường có thể phục hồi nhờ thời tiết thuận lợi và năng suất được cải thiện. Tuy nhiên, sản xuất hồ tiêu vẫn chịu ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan, nhiệt độ cao và sâu bệnh gia tăng. Các nước trồng tiêu đang áp dụng kỹ thuật canh tác bền vững và sử dụng giống cây chống chịu tốt hơn.

Tổ chức Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đang đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật và chuyển đổi số thông qua nền tảng IPC PepperLink. Công cụ này giúp cập nhật thông tin thị trường, truy xuất nguồn gốc và tăng cường vai trò của nông dân trong chuỗi cung ứng. Chiến lược của IPC hướng đến phát triển bền vững, ưu tiên khả năng thích ứng thay vì mở rộng sản lượng.