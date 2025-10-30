Thị trường Giá tiêu hôm nay 30/10/2025: Tăng lên 146.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 30/10/2025: Giá tiêu trong nước tăng hàng loạt 1000 đồng/kg lên 146.000 đồng/kg. Dự báo đầu tháng 11, giá tiêu khả năng tăng nhẹ 5%

Giá tiêu trong nước hôm nay 30/10/2025

Giá tiêu hôm nay 30/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm tăng hàng loạt 1000 đồng/kg, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 146.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 146.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 144.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 145.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 145.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 145.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Dự báo đầu tháng 11, giá tiêu nhiều khả năng sẽ giữ ổn định hoặc tăng nhẹ trong biên độ 0 - 5% so với cuối tháng 10. Nếu nguồn cung tiếp tục khan hiếm, mức tăng có thể vượt dự kiến, nếu xuất hiện lượng hàng lớn hoặc tín hiệu hạ nhiệt từ các sàn quốc tế, giá tiêu có thể giảm nhẹ.

Về dài hạn, thị trường hồ tiêu vẫn được đánh giá tích cực khi Việt Nam tiếp tục là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Vị thế này giúp Việt Nam có khả năng tác động mạnh đến cung - cầu toàn cầu và giữ được mức giá ổn định cho nông dân lẫn doanh nghiệp.

Các yếu tố như biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất tăng và nhu cầu tiêu dùng thế giới phục hồi cũng đang tạo lực đẩy cho giá tiêu duy trì ở mức cao. Nhiều vùng trồng lớn trên thế giới bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, khiến sản lượng sụt giảm.

Trong những tháng cuối năm, giá tiêu được dự báo vẫn ở mức tích cực. Nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng trở lại giúp thị trường tiếp tục ổn định, tạo cơ hội thuận lợi cho người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 30/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.211 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.061 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.375 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới trong tuần cuối tháng 10 có diễn biến trái chiều. Ấn Độ là quốc gia duy nhất ghi nhận giá tiêu tăng 3 tuần liên tiếp, trong khi phần lớn các thị trường khác đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Tại khu vực Đông Nam Á, giá tiêu của Indonesia ổn định 2 tuần liên tiếp, còn Malaysia giữ giá tiêu trắng xuất khẩu nhưng các loại khác giảm nhẹ. Sri Lanka, Brazil, Campuchia và Trung Quốc vẫn duy trì mức giá ổn định.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), tháng 8/2025, Indonesia xuất khẩu 2.264 tấn hồ tiêu, tăng 17,3% so với tháng trước. Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ, Pháp và Đài Loan là những thị trường nhập khẩu chính, trong đó Ấn Độ đứng đầu với 338 tấn.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, Indonesia xuất khẩu 24.722 tấn hồ tiêu, giảm 8,7% so với cùng kỳ. Việt Nam tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với hơn 5.400 tấn, chiếm gần 22% tổng kim ngạch. Pháp là điểm sáng khi tăng nhập khẩu tới 44,4%, đạt 1.428 tấn, cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang phục hồi mạnh tại châu Âu.