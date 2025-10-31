Thị trường Giá tiêu hôm nay 31/10/2025: Có thêm phiên đi ngang Giá tiêu hôm nay 31/10/2025: Giá tiêu trong nước giao dịch quanh mức 144.000 - 146.000 đồng/kg. Giá tiêu thế giới đứng yên, trở thành phiên đi ngang thứ 3 liên tiếp.

Giá tiêu trong nước hôm nay 31/10/2025

Giá tiêu hôm nay 31/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm giao dịch quanh mức 144.000 - 146.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 146.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 146.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 144.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 145.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 145.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 145.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), từ quý II/2024, giá tiêu trong nước bước vào chu kỳ tăng mạnh. Trong hai tháng 5 và 6, giá tiêu tăng hơn 50.000 đồng/kg, đạt đỉnh 180.000 đồng/kg, cao nhất 10 năm qua. Đợt tăng giá này cho thấy nguồn cung đang thiếu hụt so với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Nguyên nhân chính đến từ việc các nước sản xuất lớn như Việt Nam, Brazil, Ấn Độ và Indonesia đều giảm sản lượng 10 - 20% do thời tiết bất lợi, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn tăng 3 - 4% mỗi năm, nhất là tại Nam Á và Trung Đông. Sự mất cân đối cung cầu đã đẩy giá tiêu lên cao và tạo áp lực khan hàng kéo dài.

Bước sang năm 2025, giá hồ tiêu vẫn duy trì ở mức cao nhờ tồn kho giảm và tác động từ chính sách thương mại mới. Việc Mỹ áp thuế 40% với hàng chuyển khẩu khiến doanh nghiệp trong nước ưu tiên thị trường nội địa, giúp giá tiêu giữ ổn định quanh 150.000 - 151.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo đầu tháng 11, giá tiêu sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ 0 - 5% so với cuối tháng 10. Nếu nguồn cung tiếp tục hạn chế, giá có thể tăng mạnh hơn. Về dài hạn, Việt Nam vẫn giữ vai trò chi phối giá quốc tế, giúp người trồng và doanh nghiệp duy trì lợi nhuận ổn định.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 31/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.211 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.061 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.375 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu thế giới hôm nay đứng yên, trở thành phiên đi ngang thứ 3 liên tiếp. Trong bối cảnh dịch bệnh cây trồng và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, việc duy trì năng suất và chất lượng tiêu gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia dự báo giá tiêu sẽ vẫn ở mức cao do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu toàn cầu đang phục hồi.

Theo báo cáo của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tuần cuối tháng 10 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các quốc gia. Ấn Độ là điểm sáng khi đồng Rupee tăng 1%, giúp giá tiêu nội địa và xuất khẩu đi lên 3 tuần liên tiếp.

Ngược lại, Mỹ giảm giá tiêu 3 tuần liên tục do đồng USD suy yếu và lạm phát tăng. Indonesia và Sri Lanka giữ giá ổn định, còn Brazil, Campuchia và Trung Quốc (tiêu trắng) không thay đổi. Malaysia giảm nhẹ, ngoại trừ mặt hàng tiêu trắng xuất khẩu vẫn giữ giá.

Tại Ấn Độ, tiêu Brazil đang tràn vào thị trường nội địa với giá chỉ 750 Rupee/kg, tương đương 6.000 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với mức 8.000 USD/tấn của tiêu trong nước. Nguồn hàng giá rẻ này khiến tiêu Ấn Độ gặp áp lực tiêu thụ tại các vùng Tamil Nadu, Wayanad và Coorg.