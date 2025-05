Thị trường Giá tiêu hôm nay 4/5/2025: Giữ giá mức cao Giá tiêu hôm nay 4/5 trong nước nằm ở mức 154,000 - 156,000 đồng/kg. Giá tiêu không thay đổi so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá tiêu Indonesia và Campuchia tăng mạnh liên tiếp

Giá tiêu hôm nay ngày 4/5/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 154,000 đồng/kg đến 156,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 156,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 154,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 156,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 155,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 155,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 155,000 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong niên vụ 2024 - 2025 có xu hướng giảm nhẹ so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do diện tích trồng tiêu giảm và các yếu tố thời tiết bất lợi do biến đổi khí hậu gây ra.

Dù sản lượng sụt giảm, mức giá hồ tiêu hiện nay đang mang lại thu nhập cao cho nông dân. Điều này không chỉ cải thiện đời sống mà còn tạo động lực để bà con đầu tư, chăm sóc vườn tốt hơn. Giá cao cũng giúp nông dân chủ động tích trữ, không cần bán ồ ạt khi thu hoạch, từ đó ổn định thị trường.

Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế ghi nhận tuần này thị trường tiêu có diễn biến trái chiều. Tại Ấn Độ, giá tiêu trong nước và quốc tế đều giảm. Ngược lại, ở Indonesia, giá tiêu lại tăng trên cả hai thị trường.

Theo báo cáo từ Nedspice, sản lượng hồ tiêu Việt Nam trong năm 2025 dự kiến giảm khoảng 2% so với năm trước. Trong khi đó, sản lượng tiêu của Ấn Độ được dự báo sụt giảm mạnh hơn, do thời tiết xấu ở bang Karnataka. Brazil cũng đưa ra ước tính ban đầu rằng sản lượng hồ tiêu năm tới sẽ đạt khoảng 85,000 đến 90,000 tấn.

Tại Campuchia, báo Khmer Times cho biết nông dân trồng tiêu đen ở huyện Samlot, tỉnh Battambang, đang hưởng lợi lớn nhờ giá tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Hiện giá tiêu đen phơi khô tại địa phương này đạt mức từ 25,000 đến 28,000 Riel (khoảng 6,25 đến 7 USD/kg), so với 16,000 Riel (4 USD/kg) của năm ngoái.

Ông Suem Sovann, một nông dân ở xã Sung, cho biết việc giá tăng đã giúp tài chính gia đình ông cải thiện rõ rệt. Ông khẳng định trồng tiêu là nghề chính của nhiều hộ dân trong vùng. Điều đáng chú ý là các thương lái hiện đến tận nhà nông dân để thu mua, bất chấp vị trí địa lý gần biên giới Thái Lan. Điều này phản ánh sức tiêu thụ nội địa rất mạnh. Tiêu sau đó được vận chuyển đến Phnom Penh và xuất sang các nước lân cận.

Tiêu đen Samlot được người tiêu dùng ưa chuộng vì chất lượng tự nhiên. Nông dân ở đây không sử dụng hóa chất để tăng năng suất, giúp giữ lại hương vị đặc trưng và tăng giá trị sản phẩm trên thị trường.

Giá tiêu hôm nay 4/5 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 3/5 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,340 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng không đổi so với ngày hôm qua đạt 9,941 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,300 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này ổn định so với hôm qua đạt 11,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,700 USD/tấn.