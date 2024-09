Thị trường Giá tiêu hôm nay 4/9/2024: Tăng mạnh, phá ngưỡng 150,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 4/9/2024 trong khoảng 151,500-152,000 đồng/kg, giá tiêu tiếp tục tăng mạnh 1,500 đến 2,000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên.

Giá tiêu trong nước ngày 4/9/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 152,000 đồng/kg, tăng mạnh 2,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 151,500 đồng/kg, tăng 1,500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng mạnh 2,000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 151,500 đồng/kg, tăng 2,000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 152,000 đồng/kg, tăng 2,000 đồng/kg so với hôm qua.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 4/9/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 152,000 +2,000 Gia Lai 151,500 +1,500 Đắk Nông 152,000 +2,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 151,500 +2,000 Bình Phước 152,000 +2,000 Đồng Nai 151,500 +2,000

Trong tháng 6, Mỹ đã nhập khẩu 8.177 tấn hồ tiêu, ghi nhận mức tăng ấn tượng 47,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ tăng so với năm ngoái.

Trong nửa đầu năm, Mỹ đã nhập khẩu tổng cộng 45.663 tấn hồ tiêu, với giá trị lên tới 215,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu tăng 35,7% và giá trị tăng 38,7%.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Mỹ trong 6 tháng đầu năm, chiếm tới 76% tổng lượng nhập khẩu. Với 34.914 tấn, trị giá 161,5 triệu USD, Việt Nam ghi nhận mức tăng 31,1% về lượng và 37,1% về giá trị so với năm ngoái. Trong khi giá tiêu xuất khẩu từ các nước khác giảm, giá tiêu từ Việt Nam lại tăng 4,5%, đạt mức bình quân 4.625 USD/tấn, cao hơn Brazil nhưng thấp hơn Ấn Độ và Indonesia.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.498 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 8.829 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 7.000 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.100 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.800 USD/tấn.

Năm nay, nông dân Campuchia gặp phải tình trạng vừa mừng vừa lo khi giá tiêu tăng cao, nhưng sản lượng giảm. Báo cáo từ Bộ Thương mại Campuchia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của quốc gia này đã đạt mức 25 triệu USD, tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 219% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Mak Ny, Chủ tịch CPSF, thông báo rằng giá tiêu đã tăng mạnh từ đầu năm, lên tới 6.000 USD/tấn, cao hơn 3.000 USD/tấn so với năm trước.

Liên đoàn đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân của việc giảm diện tích trồng tiêu, với việc diện tích đã giảm tới 50% tính đến tháng 7. Sự giảm sút này có thể do thời tiết xấu, sâu bệnh, hoặc dịch bệnh, và có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu tiêu của Campuchia trong tương lai, đặc biệt là đối với thị trường Việt Nam, nước nhập khẩu tiêu lớn nhất từ Campuchia.