Thị trường Giá tiêu hôm nay 6/11/2024: Giảm 1,000 đồng/kg tại Vũng Tàu Giá tiêu hôm nay 6/11/2024 trong khoảng 140,000 - 141,000 đồng/kg, duy trì xu hướng đi ngang so với hôm qua, chỉ giảm nhẹ 1,000 đồng/kg tại Vũng Tàu

Giá tiêu trong nước ngày 6/11/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 141,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 140,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 141,200 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ổn định so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 140,000 đồng/kg, giảm nhẹ 1,000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 140,000 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 141,000 - Gia Lai 140,000 - Đắk Nông 141,000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 140,000 -1,000 Bình Phước 140,000 - Đồng Nai 141,000 -

Trong những tuần gần đây, áp lực bán hạt tiêu của các đại lý đã tăng lên khi vụ thu hoạch cà phê đang diễn ra. Nông dân và các đại lý trong nước cần một lượng vốn lớn để đầu tư và kinh doanh cà phê, nên họ đã bán hồ tiêu để chuyển tiền vào giao dịch cà phê. Điều này dẫn đến khối lượng giao dịch tiêu trên thị trường cao hơn so với những tuần đầu tháng 10, gây áp lực lên giá mặt hàng này.

Hiện nay, giá các mặt hàng nông sản vẫn đang duy trì ở mức cao, đây là tín hiệu tích cực cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk những tháng cuối năm. Thời điểm này, cộng đồng doanh nghiệp đang dốc sức để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra cho cả năm 2024. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh cũng chia sẻ rằng, dù kim ngạch xuất khẩu trong thời gian qua tăng mạnh, họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đơn cử như việc giá nông sản tăng cao, đặc biệt là cà phê và hồ tiêu, đã khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu. Nhiều đơn hàng chịu lỗ nặng khi phải mua giá cao để có hàng giao cho đối tác.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.671 USD/tấn (giảm 0,18%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.133 USD/tấn (giảm 0,19%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.400 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn.

Đánh giá thị trường tuần trước, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho biết sau 1 tháng giảm, cả giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Ấn Độ đều tăng do lễ Diwali. Giá tiêu Sri Lanka cũng tăng trong tuần.

Tại Đông Nam Á, đồng Rupiah của Indonesia giảm 1% so với USD (15,732 IDR/USD), khiến giá tiêu giao dịch trong nước và xuất khẩu của Indonesia tăng. Ngược lại, giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Malaysia tiếp tục giảm do đồng Ringgit Malaysia giảm 1% so với USD (4.38 MYR/USD).

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng, trong khi các loại khác giảm. Giá tiêu đen Brazil và tiêu trắng Trung Quốc ổn định, còn giá tiêu đen Campuchia tăng trong tuần trước.