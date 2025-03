Giá tiêu hôm nay 7/3/2025: Tăng liên tiếp

Thị trường Giá tiêu hôm nay 7/3/2025: Tăng liên tiếp Giá tiêu hôm nay 7/3 trong nước nằm ở mức 159,000 - 161,500 đồng/kg. Tiếp tục tăng từ 500 đến 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu trong nước đã tăng liên tiếp trong cả tuần qua

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 161,500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông giá tiêu ở mức 161,500 đồng/kg. Tăng 500 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 159,000 đồng/kg. Tăng mạnh 1,000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk mức giá tiêu là 161,500 đồng/kg. Tăng mạnh 1,000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Bình Phước và Đồng Nai giá tiêu hôm nay ở mức 159,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 159,000 đồng/kg. Tăng 1,000 đồng/lượng so với hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 159,000 đồng/kg.

Nhận thức rõ cơ hội và thách thức phía trước, ngành hồ tiêu Việt Nam đang đẩy mạnh sản xuất xanh. Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam cho biết, ngành đang tập trung phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đạt các chứng chỉ quan trọng theo yêu cầu của EU, Mỹ và Nhật Bản. Đồng thời, các chương trình đào tạo cho nông dân và chính sách ưu đãi chuyển đổi mô hình sản xuất cũng đang được triển khai.

Việc hợp tác giữa các tổ chức công và tư trong nghiên cứu giống cây trồng mới, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch đang giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thất thoát và bảo vệ môi trường.

Dù diện tích trồng hồ tiêu chỉ chiếm 15% so với cà phê và 12% so với cao su, nhưng giá trị xuất khẩu của hồ tiêu đạt tới 23% so với cà phê và 38% so với cao su. Các chuyên gia cho rằng không nên mở rộng diện tích trồng một cách ồ ạt mà cần tập trung vào nâng cao chất lượng và đẩy mạnh canh tác hữu cơ.

Hiện tại, các vùng trồng trọng điểm như Đắk Nông, Đắk Lắk và Bình Phước đang phát triển theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng tới mục tiêu đạt 5.000 ha tiêu hữu cơ vào năm 2030.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 7/3 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 7,360 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với ngày hôm qua đạt 10,220 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 12,200 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,900 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7,100 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,900 USD/tấn.

Thị trường gia vị và sản phẩm gia vị tổng hợp toàn cầu đang trên đà tăng trưởng mạnh. Theo dự báo của ITC, giai đoạn 2025 - 2030, thị trường này sẽ tăng trung bình 5,2% mỗi năm. Giá trị thương mại của ngành gia vị ước đạt gần 21 tỷ USD vào năm 2025 và có thể chạm mốc 27 tỷ USD vào năm 2030.

Sự thay đổi trong sở thích tiêu dùng và nhận thức ngày càng cao về thực phẩm chức năng đang thúc đẩy ngành gia vị phát triển. Người tiêu dùng không chỉ ưu tiên sự tiện lợi mà còn quan tâm đến tính bền vững và các hương vị mới. Đặc biệt, họ sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm gia vị cao cấp, hữu cơ và có nguồn gốc rõ ràng.

Theo ông Prakash Jhanwer, Giám đốc OFI (Mỹ), Việt Nam hiện là trung tâm sản xuất nhiều loại nông sản quan trọng như gạo, cà phê và hồ tiêu. Trong đó, hồ tiêu được ví như "vàng đen" của Việt Nam, với tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

Thị trường gia vị tiếp tục sôi động khi văn hóa nấu ăn tại gia đình ngày càng phổ biến trên thế giới. Điều này giúp doanh thu bán lẻ các loại gia vị tăng mạnh, tạo thêm cơ hội cho ngành sản xuất và xuất khẩu gia vị.