Thị trường Giá tiêu hôm nay 8/8/2025: Đắk Lắk tăng nhẹ Giá tiêu hôm nay 8/8 trong nước nằm ở mức 139,000 - 141,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước không thay đổi so với hôm qua ngoại trừ giá tiêu Đắk Lắk tăng nhẹ 1000 đồng/kg. Xuất khẩu hồ tiêu 7 tháng đầu năm gần cán mốc tỷ đô nhờ giá tăng mạnh

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 139,000 đồng/kg đến 141,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 139,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 139,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 139,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 139,000 đồng/kg.

Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 7/2025, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 3100 tấn hồ tiêu các loại với kim ngạch đạt 21,3 triệu USD. So với tháng trước, sản lượng nhập khẩu giảm gần 48%, kim ngạch cũng giảm hơn 43%. Trong đó, tiêu đen chiếm phần lớn với gần 2900 tấn, còn lại là tiêu trắng.

Ba doanh nghiệp nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất trong tháng gồm Olam với hơn 1200 tấn, KSS đạt 243 tấn và Nedspice đạt 226 tấn. Về nguồn cung, Brazil là đối tác lớn nhất của Việt Nam, cung cấp gần 1600 tấn, chiếm gần 50% tổng lượng nhập khẩu. Campuchia và Indonesia lần lượt đứng sau với lượng nhập khẩu cũng sụt giảm đáng kể.

Theo ông Lê Việt Anh, Tổng Thư ký VPSA, nguyên nhân nhiều doanh nghiệp chọn nhập khẩu là do giá tiêu từ Brazil và Indonesia rẻ hơn đáng kể so với tiêu trong nước. Giá thành sản xuất của Brazil chỉ khoảng 2 USD/kg, tương đương 52,000 - 53,000 đồng, trong khi tại Việt Nam dao động 65,000 - 70,000 đồng/kg. Giá tiêu Indonesia cũng có lúc thấp hơn Việt Nam khoảng 100 USD/tấn.

Việc tăng nhập khẩu hồ tiêu được cho là chiến lược của các doanh nghiệp lớn trong bối cảnh sản lượng trong nước giảm, giá toàn cầu tăng và nhu cầu chế biến, tái xuất ngày càng cao. Nhập khẩu từ các nước có giá rẻ giúp họ đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào với chi phí cạnh tranh để phục vụ cho xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay 8/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 7/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,142 USD/tấn (tăng 0,42%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,983 USD/tấn (tăng 0,41%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 8,900 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11,750 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 145,000 tấn hồ tiêu, trong đó chủ yếu là tiêu đen với hơn 124,000 tấn và tiêu trắng đạt gần 21,000 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 988 triệu USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024, dù sản lượng giảm 11,7%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6,713 USD/tấn và tiêu trắng là 8,756 USD/tấn, tăng mạnh so với năm trước.

Doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất là Olam Việt Nam với hơn 14,200 tấn, chiếm gần 10% thị phần nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ. Nedspice Việt Nam xuất khẩu gần 13,000 tấn, tăng nhẹ. Trong khi đó, các doanh nghiệp như Phúc Sinh, Simexco Đắk Lắk và Haprosimex JSC đều ghi nhận sụt giảm sản lượng xuất khẩu.

Về thị trường tiêu thụ, Mỹ tiếp tục là điểm đến lớn nhất với gần 31,000 tấn, chiếm hơn 21% tổng lượng xuất khẩu, nhưng giảm mạnh gần 29%. Một số thị trường khác có mức tăng trưởng tốt như Trung Quốc tăng hơn 36%, Ấn Độ tăng 10%, trong khi UAE tăng nhẹ và Đức giảm gần 28%.