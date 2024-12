Thị trường Giá tiêu hôm nay 9/12/2024: Trong nước tăng, thế giới biến động trái chiều Giá tiêu hôm nay 9/12/2024 tại thị trường trong nước tăng từ 700 đến 2,000 đồng/kg so với tuần trước, dao động trong khoảng 146,000 đến 147,200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu thế giới biến động trái chiều.

Giá tiêu trong nước ngày 9/12/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với đầu tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Gia Lai 146,500 +1,500 Bà Rịa - Vũng Tàu 146,000 +2,000 Đắk Lắk 147,000 - Bình Phước 146,000 +1,000 Đắk Nông 147,200 +700

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng trở lại so với đầu tuần trước. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước trung bình ở mức 146,500 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với đầu tuần trước, đạt 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1,500 đồng/kg so với đầu tuần trước, hiện ở mức 146,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông tăng 700 đồng/kg so với đầu tuần trước ở mức 147,200 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 146,000 đồng/kg, tăng 2,000 đồng/kg so với đầu tuần trước. Đồng Nai cũng tăng 2,000 đồng/kg so với đầu tuần trước ở mức 146,000/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước tăng 1,000 đồng/kg so với đầu tuần trước, hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu 4.381 tấn hồ tiêu các loại, bao gồm 3.522 tấn tiêu đen và 859 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 24,0 triệu USD, giảm 9,1% so với tháng 10.

Ba doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất trong tháng là Olam Việt Nam (1.873 tấn), Harris Spice (678 tấn) và Trân Châu (357 tấn). Đáng chú ý, nhập khẩu của Olam Việt Nam tăng mạnh, lên tới 85,1%.

Indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 87,6% tổng lượng nhập khẩu, với 3.836 tấn trong tháng 11.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 32.977 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 28.978 tấn và tiêu trắng đạt 3.999 tấn. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 155,3 triệu USD, tăng 34,7% về lượng và 92,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.703 USD/tấn (tăng 1,1% so với tuần trước), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.148 USD/tấn (tăng 0,1% so với tuần trước).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.275 USD/tấn (tăng 2% so với tuần trước). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.200 USD/tấn (giảm 2,4% so với tuần trước); giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn (giảm 1% so với tuần trước).

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.200 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.300 USD/tấn (giảm 1,1% so với tuần trước).