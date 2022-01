Giả trạm BTS của các nhà mạng viễn thông phát tán tin nhắn vi phạm pháp luật

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội gồm Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ một đối tượng Trung Quốc giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS brandname) để vi phạm pháp luật.