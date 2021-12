Giá trị sản xuất Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An tăng 12%

Nhà máy xi măng Sông Lam (Bài Sơn- Đô Lương) thuộc Công ty CP Xi măng Sông Lam hoạt động 24/24h, đảm bảo sản lượng đặt ra. Ảnh tư liệu

Thống kê của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, doanh thu sản xuất năm 2021 của đơn vị đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020; trong đó, xuất khẩu đạt 4.600 tỷ đồng (tăng 6% so với năm 2020). Năm 2021, đơn vị đóng thuế vào ngân sách Nhà nước 480 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2020). Dù vậy, theo đánh giá của công ty, lợi nhuận thu được trong năm chưa đạt mục tiêu đề ra (chỉ bằng 79% năm 2020). Thế nhưng kết quả trên rất đáng khích lệ trong hoàn cảnh cả nước và thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Để đạt được kết quả đó, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cùng các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, ổn định ca kíp sản xuất.

Trong giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Nghệ An, lãnh đạo Công ty có chủ trương bố trí cho công nhân là người ở vùng có dịch thực hiện ăn ở tại công ty để làm việc. Quá trình đó có hỗ trợ tiền ăn cho người lao động. Chính vì vậy, đơn vị luôn duy trì đủ nhân công cho 3 ca sản xuất hàng ngày.