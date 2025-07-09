Thị trường Giá vàng 7/9/2025: Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng bất thường, vàng thế giới tăng tốc lên đỉnh cao mới Giá vàng hôm nay 7/9: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng bất thường lên 135,4 triệu, có nơi bán vàng với giá 143,5 triệu đồng, vàng thế giới tăng tốc lên đỉnh mới.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 7/9/2025, giá vàng miếng SJC trong nước tăng bất thường lên 135,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 5/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 7/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 7/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 7/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

133,9 135,4

+1000 +1000 Tập đoàn DOJI

133,9 135,4

+1000

+1000 Mi Hồng

134,4 135,4

+1000 +1000 PNJ

133,9

135,4

+1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu

133,9

135,4

+1000 +1000

Phú Quý 132,9 135,4

+1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K AVPL/SJC HCM 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K AVPL/SJC ĐN 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K Nguyên liệu 9999 - HN 120,500 ▲1200K 121,500 ▲1200K Nguyên liệu 999 - HN 120,400 ▲1200K 121,400 ▲1200K

2. PNJ - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127,700 ▲900K 130,700 ▲900K Vàng Kim Bảo 999.9 127,700 ▲900K 130,700 ▲900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127,700 ▲900K 130,700 ▲900K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 127,700 ▲900K 130,700 ▲900K Vàng nữ trang 999.9 126,200 ▲1200K 128,700 ▲1200K Vàng nữ trang 999 126,070 ▲1200K 128,570 ▲1200K Vàng nữ trang 9920 126,070 ▲1200K 128,570 ▲1200K Vàng nữ trang 99 125,010 ▲1180K 127,510 ▲1180K Vàng 916 (22K) 115,490 ▲1100K 117,990 ▲1100K Vàng 750 (18K) 89,180 ▲900K 96,680 ▲900K Vàng 680 (16.3K) 80,170 ▲820K 87,670 ▲820K Vàng 650 (15.6K) 76,310 ▲780K 83,810 ▲780K Vàng 610 (14.6K) 71,160 ▲730K 78,660 ▲730K Vàng 585 (14K) 67,940 ▲700K 75,440 ▲700K Vàng 416 (10K) 46,190 ▲500K 53,690 ▲500K Vàng 375 (9K) 40,910 ▲450K 48,410 ▲450K Vàng 333 (8K) 35,120 ▲390K 42,620 ▲390K

3. SJC - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 133,900 ▲1000K 135,420 ▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,900 ▲1000K 135,430 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 127,700 ▲1000K 130,300 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 127,700 ▲1000K 130,200 ▲1000K Nữ trang 99,99% 126,200 ▲1000K 128,700 ▲1000K Nữ trang 99% 122,425 ▲990K 127,425 ▲990K Nữ trang 68% 80,174 ▲680K 87,674 ▲680K Nữ trang 41,7% 46,323 ▲417K 53,823 ▲417K

Giá vàng thế giới hôm nay 7/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 7/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3589,87 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 40,82 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 114,74 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng tốc lên đỉnh cao chưa từng có sau khi báo cáo việc làm Mỹ không đạt kỳ vọng, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng này. Hợp đồng giá vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 37,40 USD lên 3.639,80 USD/Ounce, tăng 1,04% trong ngày và đưa giá vàng lên giá trị cao nhất trong lịch sử.

Đà tăng này tiếp nối một tuần bùng nổ khi giá vàng tương lai tháng 12 tăng 123,7 USD/Ounce, tương đương 3,52%, do những lo ngại kinh tế ngày càng gia tăng khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản an toàn.

Thị trường lao động đang cho thấy dấu hiệu xấu đi nhanh chóng. Báo cáo việc làm tháng 8 tiếp tục cho thấy tình hình ảm đạm khi các nhà tuyển dụng chỉ tạo thêm 22,000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 75,000 của các nhà kinh tế. Con số này tiếp nối báo cáo đáng lo ngại của tháng 7 với 73,000 việc làm mới, trong khi các điều chỉnh đã cắt giảm 258,000 việc làm của hai tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng nhẹ lên 4,3%.

Bức tranh việc làm ảm đạm đã củng cố kỳ vọng về hành động mạnh mẽ từ Fed tại cuộc họp vào ngày 16-17/9. Các thành viên thị trường hiện coi việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm là gần như chắc chắn, trong khi một số nhà kinh tế thậm chí cho rằng có khả năng cắt giảm tới 0,5 điểm phần trăm.

Trong nước, giá vàng SJC đang tăng một cách chóng mặt. Chỉ sau hai tuần, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm khoảng 11 triệu đồng, một mức tăng chưa từng thấy trong quá khứ. Dẫu vậy, các chuyên gia nhận định giá vàng vẫn còn khả năng tăng cao hơn nữa.

Sáng 6/9, tại các cửa hàng nhỏ lẻ ở TP HCM và trên các sàn giao dịch trực tuyến, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với hôm qua, giá đã nhảy vọt thêm 4 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đồng loạt tăng giá. Tăng thêm 1 triệu đồng, đẩy giá mua vào lên 127,7 triệu đồng và giá bán ra là 130,2 triệu đồng. Đáng chú ý là giá vàng trên thị trường tự do chênh lệch có nơi lên tới hơn 8 triệu so với giá tại các công ty vàng bạc lớn. Sự chênh lệch quá lớn này phản ánh diễn biến bất thường và khó lường của thị trường.

Dự báo giá vàng

Giá vàng vừa trải qua một tuần tăng mạnh và lập kỷ lục mới, điều này khiến giới đầu tư lạc quan về triển vọng tiếp theo. Đa số chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân đều dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới.

Theo khảo sát mới nhất, tâm lý lạc quan chiếm ưu thế rõ rệt. Trong số 18 chuyên gia từ Phố Wall được hỏi, 14 người kỳ vọng giá vàng sẽ tăng. Chỉ có 3 người dự đoán giá giảm và một người cho rằng giá sẽ đi ngang. Khảo sát trực tuyến với 219 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 73% số người tham gia tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng đi lên, 15% dự đoán giá giảm và 12% cho rằng thị trường sẽ ổn định.

Nhiều chuyên gia đưa ra lý giải cho viễn cảnh lạc quan này. Ông Colin Cieszynski cho biết số liệu việc làm Mỹ không đạt kỳ vọng đã tạo thêm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất. Việc lãi suất và lợi tức trái phiếu giảm sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giá vàng tiếp tục tăng cao.

Ông Adrian Day từ Adrian Day Asset Management phân tích: "Vàng đã bứt phá nhờ hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ nới lỏng toàn cầu. Việc Fed cắt giảm lãi suất đã được định giá, nhưng thị trường có thể xem đây là bước ngoặt. Dù không loại trừ khả năng giá vàng trở về mức 3.400 USD nếu Chủ tịch Powell có phát ngôn diều hâu hoặc số liệu lạm phát mạnh, về dài hạn vàng vẫn sẽ tăng".

Ông James Stanley từ Forex.com duy trì quan điểm giá vàng tăng: "Tôi thấy không có lý do gì để nghi ngờ xu hướng hiện tại. Kỳ vọng thị trường về chính sách nới lỏng từ Fed sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao, và các đợt điều chỉnh sẽ không đáng kể trừ khi có thay đổi bất ngờ".

Tuy vậy, vẫn có một số ý kiến thận trọng. Ông Michael Brown từ Pepperstone tỏ ra hơi bi quan cho tuần tới. Ông nhận định vàng đã tăng khá mạnh trong thời gian ngắn và có nguy cơ điều chỉnh, nhưng nhấn mạnh rằng mọi đợt giảm giá đều nên được xem là cơ hội mua vào. Ông Rich Checkan từ Asset Strategies International nhận định: "Tôi kỳ vọng giá vàng sẽ giảm nhẹ do hoạt động chốt lời và tâm lý dè chặt trước quyết định lãi suất của FOMC vào ngày 17".

Dẫu vậy, nhìn chung, niềm tin vào xu hướng giá vàng tăng vẫn rất vững chắc. Một chuyên gia phân tích thị trường khẳng định xu hướng hiện tại là rất rõ ràng và việc nghi ngờ xu hướng này là không cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi có những đợt điều chỉnh kỹ thuật, thì đây vẫn sẽ là cơ hội mua vào tốt cho các nhà đầu tư.