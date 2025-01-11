Thị trường Giá vàng chiều nay 1/11/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 1/11/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB ở mức 148,4 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC có giá 149,2 triệu, vàng thế giới giảm nhẹ về 4003 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 1/11/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 1/11/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 31/10 hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 15h00 ngày 1/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 1/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 1/11/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,4 148,4

- - Tập đoàn DOJI

146,4 148,4

- - Mi Hồng

147 148,4 - - PNJ

146,4

148,4

- - Bảo Tín Minh Châu

146,9

148,4

- -

Phú Quý 145,9 148,4

- - Vàng ACB 146,4 148,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 1/11/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,400 148,400 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,300 148,300 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,100 147,100 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,800 147,800 Nguyên liệu 99.99 141,800 143,800 Nguyên liệu 99.9 141,600 143,600

2. PNJ - Cập nhật: 1/11/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,400 148,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,300 148,300 Vàng Kim Bảo 999.9 145,300 148,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,300 148,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,300 148,300 Vàng nữ trang 999.9 145,000 148,000 Vàng nữ trang 999 144,850 147,850 Vàng nữ trang 9920 143,920 146,920 Vàng nữ trang 99 143,620 146,620 Vàng 916 (22K) 132,670 135,670 Vàng 750 (18K) 103,650 111,150 Vàng 680 (16.3K) 93,290 100,790 Vàng 650 (15.6K) 88,850 96,350 Vàng 610 (14.6K) 82,930 90,430 Vàng 585 (14K) 79,230 86,730 Vàng 416 (10K) 54,220 61,720 Vàng 375 (9K) 48,150 55,650 Vàng 333 (8K) 41,490 48,990

3. SJC - Cập nhật: 1/11/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,400 148,400 Vàng SJC 5 chỉ 145,800 148,420 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,800 148,430 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,600 146,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,600 146,200 Nữ trang 99,99% 142,100 145,100 Nữ trang 99% 139,163 143,663 Nữ trang 68% 91,327 98,827 Nữ trang 41,7% 53,162 60,662

Giá vàng thế giới chiều nay 1/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 1/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4003,57 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 11,99 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,2 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tháng 10/2025, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng ấn tượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn 9999. Giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng tới 11,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, DOJI cũng điều chỉnh tăng 11,1 triệu đồng/lượng.

Ở chiều mua vào, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ, Mi Hồng đồng loạt tăng 10 triệu đồng/lượng. Riêng BTMC nâng giá vàng miếng SJC thêm 10,5 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý tăng khoảng 10,3 triệu đồng/lượng so với đầu tháng.

Dòng vàng nhẫn 9999 tăng mạnh chưa từng có trong tháng 10. Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng tăng 13,3 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý 9999 tăng 12,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn BTMC tăng tương tự 13,3 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm đạt mức 160,5 triệu đồng/lượng vào ngày 21/10, trở thành mốc cao kỷ lục trong lịch sử vàng nhẫn Việt Nam.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu quý III/2025 tăng 3%, đạt 1.313 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhu cầu vàng miếng và vàng xu tăng mạnh 17%, dẫn đầu là Ấn Độ và Trung Quốc.

Dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tăng tới 134%, cho thấy giới đầu tư toàn cầu đang chuyển sang vàng như một công cụ phòng vệ rủi ro. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương mua vào 219,9 tấn vàng trong quý III, nâng tổng lượng mua 9 tháng đầu năm lên 634 tấn, củng cố xu hướng tăng của giá vàng.

Sau khi giá vàng thế giới rơi khỏi mức kỷ lục 4.380 USD/ounce, nhiều tổ chức đã hạ dự báo ngắn hạn. Tuy nhiên, Wells Fargo Investment Institute lại nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 4.500 - 4.700 USD/ounce, tăng đáng kể so với mức 3.900 - 4.100 USD/ounce trước đó.

Quỹ SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã mua ròng gần 4 tấn vàng trong ngày, nâng lượng nắm giữ lên 1.040,4 tấn sau chuỗi phiên bán ra liên tiếp. Dữ liệu này cho thấy dòng tiền lớn đang quay trở lại, củng cố kỳ vọng giá vàng sẽ còn duy trì đà tăng trong thời gian tới.