Giá vàng chiều nay 10/10/2025: Giá vàng ACB, SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 10/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ giảm mạnh 1,1 triệu đồng. Cùng chiều, giá vàng thế giới cũng giảm thẳng đứng xuống dưới mốc 4000 USD
Giá vàng trong nước chiều nay 10/10/2025
Cập nhật lúc 16h00 chiều nay 10/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 9/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,4 - 141,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,5 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.
Tính đến 16h00 ngày 10/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 10/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 10/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|139,4
|141,4
|-1100
|-1100
|Tập đoàn DOJI
|139,4
|141,4
|-1100
|-1100
|Mi Hồng
|140,4
|141,4
|-1100
|-1100
|PNJ
|139,4
|141,4
|-1100
|-1100
|Bảo Tín Minh Châu
|139,4
|141,4
|-1100
|-1100
|Phú Quý
|138,5
|141,4
|-1500
|-1100
|Vàng ACB
|140,5
|141,4
|1. DOJI - Cập nhật: 10/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|139,400 ▼1100K
|141,400 ▼1100K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|136,000 ▼300K
|139,000 ▼300K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|135,700 ▼300K
|138,700 ▼300K
|Nguyên liệu 99.99
|135,500 ▼700K
|137,500 ▼700K
|Nguyên liệu 99.9
|135,200 ▼700K
|137,200 ▼700K
|2. PNJ - Cập nhật: 10/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|139,400 ▼1100K
|141,400 ▼1100K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|Vàng nữ trang 999.9
|134,500 ▼500K
|137,500 ▼500K
|Vàng nữ trang 999
|134,360 ▼500K
|137,360 ▼500K
|Vàng nữ trang 9920
|133,500 ▼500K
|136,500 ▼500K
|Vàng nữ trang 99
|133,230 ▼490K
|136,230 ▼490K
|Vàng 916 (22K)
|123,050 ▼460K
|126,050 ▼460K
|Vàng 750 (18K)
|95,780 ▼370K
|103,280 ▼370K
|Vàng 680 (16.3K)
|86,150 ▼340K
|93,650 ▼340K
|Vàng 650 (15.6K)
|82,030 ▼320K
|89,530 ▼320K
|Vàng 610 (14.6K)
|76,530 ▼300K
|84,030 ▼300K
|Vàng 585 (14K)
|73,090 ▼290K
|80,590 ▼290K
|Vàng 416 (10K)
|49,850 ▼210K
|57,350 ▼210K
|Vàng 375 (9K)
|44,210 ▼190K
|51,710 ▼190K
|Vàng 333 (8K)
|38,030 ▼160K
|45,530 ▼160K
|3. SJC - Cập nhật: 10/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139,400 ▼1100K
|141,400 ▼1100K
|Vàng SJC 5 chỉ
|139,400 ▼1100K
|141,420 ▼1100K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|139,400 ▼1100K
|141,430 ▼1100K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136,200 ▼600K
|138,900 ▼600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136,200 ▼600K
|139,000 ▼600K
|Nữ trang 99,99%
|133,900 ▼600K
|136,900 ▼600K
|Nữ trang 99%
|131,044 ▼594K
|135,544 ▼594K
|Nữ trang 68%
|85,751 ▼408K
|93,251 ▼408K
|Nữ trang 41,7%
|49,990 ▼250K
|57,243 ▼250K
Giá vàng thế giới chiều nay 10/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3972,02 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 59,6 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,1 triệu đồng/lượng.
Sáng ngày 10/10, một quy định mới chính thức có hiệu lực, chấm dứt độc quyền vàng miếng và cho phép nhập khẩu nguyên liệu vàng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm mạnh. Nguyên nhân chính được cho là do các nhà đầu tư đang bán ra để thu lời sau một thời gian dài giá vàng liên tục lập kỷ lục.
Một yếu tố quan trọng khác tác động đến giá vàng thế giới giảm xuống dưới mốc 4000 USD/Ounce là việc Israel và Hamas đạt được thỏa thuận về việc thả các con tin.
Sự kiện địa chính trị này làm dịu bớt căng thẳng, khiến vàng mất đi sức hút vốn có như một tài sản an toàn để trú ẩn. Khi các yếu tố bất ổn được hóa giải, áp lực bán vàng trên thị trường quốc tế càng trở nên mạnh mẽ hơn.