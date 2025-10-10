Thứ Sáu, 10/10/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 10/10/2025: Giá vàng ACB, SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn10/10/2025 16:00

Giá vàng chiều nay 10/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ giảm mạnh 1,1 triệu đồng. Cùng chiều, giá vàng thế giới cũng giảm thẳng đứng xuống dưới mốc 4000 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 10/10/2025

Cập nhật lúc 16h00 chiều nay 10/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 9/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,4 - 141,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,5 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.

Giá vàng chiều nay 10/10/2025: Bảng giá vàng ACB, SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 16h00 ngày 10/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 10/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 10/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
139,4141,4
-1100-1100
Tập đoàn DOJI
139,4141,4
-1100-1100
Mi Hồng
140,4141,4
-1100-1100
PNJ
139,4
141,4
-1100-1100
Bảo Tín Minh Châu
139,4
141,4
-1100-1100
Phú Quý138,5141,4
-1500-1100
Vàng ACB140,5141,4
1. DOJI - Cập nhật: 10/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ139,400 ▼1100K141,400 ▼1100K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)136,500 ▼300K139,500 ▼300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ136,000 ▼300K139,000 ▼300K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ135,700 ▼300K138,700 ▼300K
Nguyên liệu 99.99135,500 ▼700K137,500 ▼700K
Nguyên liệu 99.9135,200 ▼700K137,200 ▼700K
2. PNJ - Cập nhật: 10/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9139,400 ▼1100K141,400 ▼1100K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9136,500 ▼300K139,500 ▼300K
Vàng Kim Bảo 999.9136,500 ▼300K139,500 ▼300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136,500 ▼300K139,500 ▼300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng136,500 ▼300K139,500 ▼300K
Vàng nữ trang 999.9134,500 ▼500K137,500 ▼500K
Vàng nữ trang 999134,360 ▼500K137,360 ▼500K
Vàng nữ trang 9920133,500 ▼500K136,500 ▼500K
Vàng nữ trang 99133,230 ▼490K136,230 ▼490K
Vàng 916 (22K)123,050 ▼460K126,050 ▼460K
Vàng 750 (18K)95,780 ▼370K103,280 ▼370K
Vàng 680 (16.3K)86,150 ▼340K93,650 ▼340K
Vàng 650 (15.6K)82,030 ▼320K89,530 ▼320K
Vàng 610 (14.6K)76,530 ▼300K84,030 ▼300K
Vàng 585 (14K)73,090 ▼290K80,590 ▼290K
Vàng 416 (10K)49,850 ▼210K57,350 ▼210K
Vàng 375 (9K)44,210 ▼190K51,710 ▼190K
Vàng 333 (8K)38,030 ▼160K45,530 ▼160K
3. SJC - Cập nhật: 10/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139,400 ▼1100K141,400 ▼1100K
Vàng SJC 5 chỉ139,400 ▼1100K141,420 ▼1100K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ139,400 ▼1100K141,430 ▼1100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ136,200 ▼600K138,900 ▼600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ136,200 ▼600K139,000 ▼600K
Nữ trang 99,99%133,900 ▼600K136,900 ▼600K
Nữ trang 99%131,044 ▼594K135,544 ▼594K
Nữ trang 68%85,751 ▼408K93,251 ▼408K
Nữ trang 41,7%49,990 ▼250K57,243 ▼250K

Giá vàng thế giới chiều nay 10/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3972,02 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 59,6 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,1 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-10-2025_03_05_pm.jpg

Sáng ngày 10/10, một quy định mới chính thức có hiệu lực, chấm dứt độc quyền vàng miếng và cho phép nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm mạnh. Nguyên nhân chính được cho là do các nhà đầu tư đang bán ra để thu lời sau một thời gian dài giá vàng liên tục lập kỷ lục.

Một yếu tố quan trọng khác tác động đến giá vàng thế giới giảm xuống dưới mốc 4000 USD/Ounce là việc Israel và Hamas đạt được thỏa thuận về việc thả các con tin.

Sự kiện địa chính trị này làm dịu bớt căng thẳng, khiến vàng mất đi sức hút vốn có như một tài sản an toàn để trú ẩn. Khi các yếu tố bất ổn được hóa giải, áp lực bán vàng trên thị trường quốc tế càng trở nên mạnh mẽ hơn.

    Đọc nhiều

      Giá vàng chiều nay 10/10/2025: Giá vàng ACB, SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

