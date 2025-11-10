Giá vàng chiều nay 11/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 11/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ phục hồi trở lại. Cùng chiều, giá vàng thế giới cũng tăng trở lại vượt lên trên mốc 4000 USD.
Giá vàng trong nước chiều nay 11/10/2025
Cập nhật lúc 13h30 chiều nay 11/10/2025, giá vàng miếng trong nước phục hồi trở lại và tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 10/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.
Tính đến 13h30 ngày 11/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 11/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 11/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|140,8
|142,8
|+600
|+600
|Tập đoàn DOJI
|140,8
|142,8
|+600
|+600
|Mi Hồng
|141,8
|142,8
|+600
|+600
|PNJ
|140,8
|142,8
|+600
|+600
|Bảo Tín Minh Châu
|140,8
|142,8
|+600
|+600
|Phú Quý
|140
|142,8
|+500
|+600
|Vàng ACB
|141,8
|142,8
|+600
|+600
|1. DOJI - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|140,800 ▲600K
|142,800 ▲600K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|136,000
|139,000
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|135,700
|138,700
|Nguyên liệu 99.99
|135,500
|137,500
|Nguyên liệu 99.9
|135,200
|137,200
|2. PNJ - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|140,800 ▲600K
|142,800 ▲600K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|Vàng nữ trang 999.9
|135,000 ▲500K
|138,000 ▲500K
|Vàng nữ trang 999
|134,860 ▲500K
|137,860 ▲500K
|Vàng nữ trang 9920
|134,000 ▲500K
|137,000 ▲500K
|Vàng nữ trang 99
|133,720 ▲490K
|136,720 ▲490K
|Vàng 916 (22K)
|123,510 ▲460K
|126,510 ▲460K
|Vàng 750 (18K)
|96,150 ▲370K
|103,650 ▲370K
|Vàng 680 (16.3K)
|86,490 ▲340K
|93,990 ▲340K
|Vàng 650 (15.6K)
|82,350 ▲320K
|89,850 ▲320K
|Vàng 610 (14.6K)
|76,830 ▲300K
|84,330 ▲300K
|Vàng 585 (14K)
|73,380 ▲290K
|80,880 ▲290K
|Vàng 416 (10K)
|50,060 ▲210K
|57,560 ▲210K
|Vàng 375 (9K)
|44,400 ▲190K
|51,900 ▲190K
|Vàng 333 (8K)
|38,190 ▲160K
|45,690 ▲160K
|3. SJC - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|140,800 ▲600K
|142,800 ▲600K
|Vàng SJC 5 chỉ
|140,800 ▲600K
|142,820 ▲600K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|140,800 ▲600K
|142,830 ▲600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136,800 ▲600K
|139,500 ▲600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136,800 ▲600K
|139,600 ▲600K
|Nữ trang 99,99%
|134,500 ▲600K
|137,500 ▲600K
|Nữ trang 99%
|131,638 ▲594K
|136,138 ▲594K
|Nữ trang 68%
|86,159 ▲408K
|93,659 ▲408K
|Nữ trang 41,7%
|49,993 ▲250K
|57,493 ▲250K
Giá vàng thế giới chiều nay 11/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h30 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 41,64 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chốt tuần tăng trở lại, do những căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Trung Quốc thông báo áp thuế trả đũa với tàu Mỹ, còn Mỹ dự kiến thu phí cảng với tàu Trung Quốc. Những động thái này làm dấy lên lo ngại về hoạt động kinh doanh toàn cầu, khiến giới đầu tư quốc tế bán tháo cổ phiếu và chuyển dòng tiền vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
Song song với đó, thị trường đang chờ đợi báo cáo lạm phát (CPI) sắp tới của Mỹ. Số liệu này có vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp cuối tháng. Quyết định về lãi suất luôn là yếu tố tác động mạnh đến hướng đi của giá vàng.
Giới phân tích dự báo mức biến động giá vàng sẽ còn duy trì ở mức cao. Thị trường chịu sự chi phối từ cả các yếu tố kinh tế vĩ mô và tình hình địa chính trị.
Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát sao báo cáo CPI sắp được công bố cũng như những diễn biến mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung để có những đánh giá chính xác về xu hướng thị trường vàng trong thời gian tới.