Thứ Bảy, 11/10/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 11/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn11/10/2025 13:45

Giá vàng chiều nay 11/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ phục hồi trở lại. Cùng chiều, giá vàng thế giới cũng tăng trở lại vượt lên trên mốc 4000 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 11/10/2025

Cập nhật lúc 13h30 chiều nay 11/10/2025, giá vàng miếng trong nước phục hồi trở lại và tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 10/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.

Giá vàng chiều nay 11/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 13h30 ngày 11/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 11/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 11/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
140,8142,8
+600+600
Tập đoàn DOJI
140,8142,8
+600+600
Mi Hồng
141,8142,8
+600+600
PNJ
140,8
142,8
+600+600
Bảo Tín Minh Châu
140,8
142,8
+600+600
Phú Quý140142,8
+500+600
Vàng ACB141,8142,8+600+600
1. DOJI - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ140,800 ▲600K142,800 ▲600K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)136,800 ▲300K139,800 ▲300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ136,000139,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ135,700138,700
Nguyên liệu 99.99135,500137,500
Nguyên liệu 99.9135,200137,200
2. PNJ - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9140,800 ▲600K142,800 ▲600K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9136,800 ▲300K139,800 ▲300K
Vàng Kim Bảo 999.9136,800 ▲300K139,800 ▲300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136,800 ▲300K139,800 ▲300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng136,800 ▲300K139,800 ▲300K
Vàng nữ trang 999.9135,000 ▲500K138,000 ▲500K
Vàng nữ trang 999134,860 ▲500K137,860 ▲500K
Vàng nữ trang 9920134,000 ▲500K137,000 ▲500K
Vàng nữ trang 99133,720 ▲490K136,720 ▲490K
Vàng 916 (22K)123,510 ▲460K126,510 ▲460K
Vàng 750 (18K)96,150 ▲370K103,650 ▲370K
Vàng 680 (16.3K)86,490 ▲340K93,990 ▲340K
Vàng 650 (15.6K)82,350 ▲320K89,850 ▲320K
Vàng 610 (14.6K)76,830 ▲300K84,330 ▲300K
Vàng 585 (14K)73,380 ▲290K80,880 ▲290K
Vàng 416 (10K)50,060 ▲210K57,560 ▲210K
Vàng 375 (9K)44,400 ▲190K51,900 ▲190K
Vàng 333 (8K)38,190 ▲160K45,690 ▲160K
3. SJC - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140,800 ▲600K142,800 ▲600K
Vàng SJC 5 chỉ140,800 ▲600K142,820 ▲600K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ140,800 ▲600K142,830 ▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ136,800 ▲600K139,500 ▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ136,800 ▲600K139,600 ▲600K
Nữ trang 99,99%134,500 ▲600K137,500 ▲600K
Nữ trang 99%131,638 ▲594K136,138 ▲594K
Nữ trang 68%86,159 ▲408K93,659 ▲408K
Nữ trang 41,7%49,993 ▲250K57,493 ▲250K

Giá vàng thế giới chiều nay 11/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h30 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 41,64 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,2 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-11-2025_09_04_am.png

Giá vàng thế giới chốt tuần tăng trở lại, do những căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Trung Quốc thông báo áp thuế trả đũa với tàu Mỹ, còn Mỹ dự kiến thu phí cảng với tàu Trung Quốc. Những động thái này làm dấy lên lo ngại về hoạt động kinh doanh toàn cầu, khiến giới đầu tư quốc tế bán tháo cổ phiếu và chuyển dòng tiền vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Song song với đó, thị trường đang chờ đợi báo cáo lạm phát (CPI) sắp tới của Mỹ. Số liệu này có vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp cuối tháng. Quyết định về lãi suất luôn là yếu tố tác động mạnh đến hướng đi của giá vàng.

Giới phân tích dự báo mức biến động giá vàng sẽ còn duy trì ở mức cao. Thị trường chịu sự chi phối từ cả các yếu tố kinh tế vĩ mô và tình hình địa chính trị.

Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát sao báo cáo CPI sắp được công bố cũng như những diễn biến mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung để có những đánh giá chính xác về xu hướng thị trường vàng trong thời gian tới.

