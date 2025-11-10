Thị trường Giá vàng chiều nay 11/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 11/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ phục hồi trở lại. Cùng chiều, giá vàng thế giới cũng tăng trở lại vượt lên trên mốc 4000 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 11/10/2025

Cập nhật lúc 13h30 chiều nay 11/10/2025, giá vàng miếng trong nước phục hồi trở lại và tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 10/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.

Tính đến 13h30 ngày 11/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 11/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 11/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,8 142,8

+600 +600 Tập đoàn DOJI

140,8 142,8

+600 +600 Mi Hồng

141,8 142,8

+600 +600 PNJ

140,8

142,8

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

140,8

142,8

+600 +600

Phú Quý 140 142,8

+500 +600 Vàng ACB 141,8 142,8 +600 +600

1. DOJI - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 140,800 ▲600K 142,800 ▲600K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 136,000 139,000 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 135,700 138,700 Nguyên liệu 99.99 135,500 137,500 Nguyên liệu 99.9 135,200 137,200

2. PNJ - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 140,800 ▲600K 142,800 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng nữ trang 999 134,860 ▲500K 137,860 ▲500K Vàng nữ trang 9920 134,000 ▲500K 137,000 ▲500K Vàng nữ trang 99 133,720 ▲490K 136,720 ▲490K Vàng 916 (22K) 123,510 ▲460K 126,510 ▲460K Vàng 750 (18K) 96,150 ▲370K 103,650 ▲370K Vàng 680 (16.3K) 86,490 ▲340K 93,990 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 82,350 ▲320K 89,850 ▲320K Vàng 610 (14.6K) 76,830 ▲300K 84,330 ▲300K Vàng 585 (14K) 73,380 ▲290K 80,880 ▲290K Vàng 416 (10K) 50,060 ▲210K 57,560 ▲210K Vàng 375 (9K) 44,400 ▲190K 51,900 ▲190K Vàng 333 (8K) 38,190 ▲160K 45,690 ▲160K

3. SJC - Cập nhật: 11/10/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140,800 ▲600K 142,800 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 140,800 ▲600K 142,820 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140,800 ▲600K 142,830 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136,800 ▲600K 139,500 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136,800 ▲600K 139,600 ▲600K Nữ trang 99,99% 134,500 ▲600K 137,500 ▲600K Nữ trang 99% 131,638 ▲594K 136,138 ▲594K Nữ trang 68% 86,159 ▲408K 93,659 ▲408K Nữ trang 41,7% 49,993 ▲250K 57,493 ▲250K

Giá vàng thế giới chiều nay 11/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h30 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 41,64 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt tuần tăng trở lại, do những căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Trung Quốc thông báo áp thuế trả đũa với tàu Mỹ, còn Mỹ dự kiến thu phí cảng với tàu Trung Quốc. Những động thái này làm dấy lên lo ngại về hoạt động kinh doanh toàn cầu, khiến giới đầu tư quốc tế bán tháo cổ phiếu và chuyển dòng tiền vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Song song với đó, thị trường đang chờ đợi báo cáo lạm phát (CPI) sắp tới của Mỹ. Số liệu này có vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp cuối tháng. Quyết định về lãi suất luôn là yếu tố tác động mạnh đến hướng đi của giá vàng.

Giới phân tích dự báo mức biến động giá vàng sẽ còn duy trì ở mức cao. Thị trường chịu sự chi phối từ cả các yếu tố kinh tế vĩ mô và tình hình địa chính trị.

Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát sao báo cáo CPI sắp được công bố cũng như những diễn biến mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung để có những đánh giá chính xác về xu hướng thị trường vàng trong thời gian tới.