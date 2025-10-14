Thị trường Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB giảm nhẹ sau đà tăng sáng nay. Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi đạt trên 4150 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 14/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 14/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ sau đà tăng sáng nay nhưng vẫn tăng đến 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,6 - 145,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 15h00 ngày 14/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 14/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 14/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,6 145,6

+1500 +1500 Tập đoàn DOJI

144,1 146,1

+2000 +2000 Mi Hồng

144,6 145,6

+1500 +1500 PNJ

143,6

145,6

+1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu

144,9

146,4

+2800 +2300

Phú Quý 143 145,6

+1700 +1500 Vàng ACB 144,6 145,6 +1500 +1500

1. DOJI - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 144,100 ▲2000K 146,100 ▲2000K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 143,900 ▲4400K 145,900 ▲3900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 143,700 ▲4200K 145,700 ▲3900K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,400 ▲4200K 145,400 ▲3900K Nguyên liệu 99.99 143,000 ▲3500K 144,000 ▲3500K Nguyên liệu 99.9 142,700 ▲3500K 143,700 ▲3500K

2. PNJ - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 143,600 ▲1500K 145,600 ▲1500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K Vàng Kim Bảo 999.9 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K Vàng nữ trang 999.9 142,300 ▲5300K 145,300 ▲5300K Vàng nữ trang 999 140,950 ▲5250K 143,950 ▲5250K Vàng nữ trang 9920 142,150 ▲5290K 145,150 ▲5290K Vàng nữ trang 99 140,950 ▲5250K 143,950 ▲5250K Vàng 916 (22K) 130,190 ▲4850K 133,190 ▲4850K Vàng 750 (18K) 101,630 ▲3980K 109,130 ▲3980K Vàng 680 (16.3K) 91,450 ▲3600K 98,950 ▲3600K Vàng 650 (15.6K) 87,100 ▲3450K 94,600 ▲3450K Vàng 610 (14.6K) 81,280 ▲3230K 88,780 ▲3230K Vàng 585 (14K) 77,650 ▲3100K 85,150 ▲3100K Vàng 416 (10K) 53,090 ▲2200K 60,590 ▲2200K Vàng 375 (9K) 47,140 ▲1990K 54,640 ▲1990K Vàng 333 (8K) 40,600 ▲1750K 48,100 ▲1750K

3. SJC - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,600 ▲1500K 145,600 ▲1500K Vàng SJC 5 chỉ 143,600 ▲1500K 145,620 ▲1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,600 ▲1500K 145,630 ▲1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142,300 ▲3800K 144,500 ▲3300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142,300 ▲3800K 144,600 ▲3300K Nữ trang 99,99% 140,000 ▲3300K 143,000 ▲3300K Nữ trang 99% 137,084 ▲3267K 141,584 ▲3267K Nữ trang 68% 89,899 ▲2244K 97,399 ▲2244K Nữ trang 41,7% 52,286 ▲1376K 59,786 ▲1376K

Giá vàng thế giới chiều nay 14/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 14/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4120,02 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 48,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,6 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh lần này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố quốc tế. Theo chuyên gia Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang là yếu tố chính khiến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu bị ảnh hưởng.



Ngoài ra, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đẩy mạnh mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ, càng làm nhu cầu thị trường tăng cao.

Theo công cụ dự báo CME FedWatch, có tới 97% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong tháng 10 và khả năng gần như chắc chắn rằng Fed sẽ tiếp tục giảm thêm trong tháng 12.

Không chỉ giới phân tích, nhiều tổ chức tài chính lớn cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng. UBS dự báo giá có thể sớm chạm 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn nếu tình hình kinh tế và chính trị tiếp tục bất ổn.

Các ngân hàng lớn như Bank of America và Société Générale thậm chí dự đoán giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Standard Chartered nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 lên 4.488 USD/ounce, phản ánh niềm tin rằng vàng đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới kéo dài.