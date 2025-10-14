Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB giảm nhẹ sau đà tăng sáng nay. Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi đạt trên 4150 USD.
Giá vàng trong nước chiều nay 14/10/2025
Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 14/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ sau đà tăng sáng nay nhưng vẫn tăng đến 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,6 - 145,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 15h00 ngày 14/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 14/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 14/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|143,6
|145,6
|+1500
|+1500
|Tập đoàn DOJI
|144,1
|146,1
|+2000
|+2000
|Mi Hồng
|144,6
|145,6
|+1500
|+1500
|PNJ
|143,6
|145,6
|+1500
|+1500
|Bảo Tín Minh Châu
|144,9
|146,4
|+2800
|+2300
|Phú Quý
|143
|145,6
|+1700
|+1500
|Vàng ACB
|144,6
|145,6
|+1500
|+1500
|1. DOJI - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|144,100 ▲2000K
|146,100 ▲2000K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|143,900 ▲4400K
|145,900 ▲3900K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|143,700 ▲4200K
|145,700 ▲3900K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|143,400 ▲4200K
|145,400 ▲3900K
|Nguyên liệu 99.99
|143,000 ▲3500K
|144,000 ▲3500K
|Nguyên liệu 99.9
|142,700 ▲3500K
|143,700 ▲3500K
|2. PNJ - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|143,600 ▲1500K
|145,600 ▲1500K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|142,500 ▲3000K
|145,500 ▲3000K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|142,500 ▲3000K
|145,500 ▲3000K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|142,500 ▲3000K
|145,500 ▲3000K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|142,500 ▲3000K
|145,500 ▲3000K
|Vàng nữ trang 999.9
|142,300 ▲5300K
|145,300 ▲5300K
|Vàng nữ trang 999
|140,950 ▲5250K
|143,950 ▲5250K
|Vàng nữ trang 9920
|142,150 ▲5290K
|145,150 ▲5290K
|Vàng nữ trang 99
|140,950 ▲5250K
|143,950 ▲5250K
|Vàng 916 (22K)
|130,190 ▲4850K
|133,190 ▲4850K
|Vàng 750 (18K)
|101,630 ▲3980K
|109,130 ▲3980K
|Vàng 680 (16.3K)
|91,450 ▲3600K
|98,950 ▲3600K
|Vàng 650 (15.6K)
|87,100 ▲3450K
|94,600 ▲3450K
|Vàng 610 (14.6K)
|81,280 ▲3230K
|88,780 ▲3230K
|Vàng 585 (14K)
|77,650 ▲3100K
|85,150 ▲3100K
|Vàng 416 (10K)
|53,090 ▲2200K
|60,590 ▲2200K
|Vàng 375 (9K)
|47,140 ▲1990K
|54,640 ▲1990K
|Vàng 333 (8K)
|40,600 ▲1750K
|48,100 ▲1750K
|3. SJC - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143,600 ▲1500K
|145,600 ▲1500K
|Vàng SJC 5 chỉ
|143,600 ▲1500K
|145,620 ▲1500K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|143,600 ▲1500K
|145,630 ▲1500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|142,300 ▲3800K
|144,500 ▲3300K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|142,300 ▲3800K
|144,600 ▲3300K
|Nữ trang 99,99%
|140,000 ▲3300K
|143,000 ▲3300K
|Nữ trang 99%
|137,084 ▲3267K
|141,584 ▲3267K
|Nữ trang 68%
|89,899 ▲2244K
|97,399 ▲2244K
|Nữ trang 41,7%
|52,286 ▲1376K
|59,786 ▲1376K
Giá vàng thế giới chiều nay 14/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 14/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4120,02 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 48,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,6 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh lần này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố quốc tế. Theo chuyên gia Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang là yếu tố chính khiến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đẩy mạnh mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ, càng làm nhu cầu thị trường tăng cao.
Theo công cụ dự báo CME FedWatch, có tới 97% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong tháng 10 và khả năng gần như chắc chắn rằng Fed sẽ tiếp tục giảm thêm trong tháng 12.
Không chỉ giới phân tích, nhiều tổ chức tài chính lớn cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng. UBS dự báo giá có thể sớm chạm 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn nếu tình hình kinh tế và chính trị tiếp tục bất ổn.
Các ngân hàng lớn như Bank of America và Société Générale thậm chí dự đoán giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.
Standard Chartered nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 lên 4.488 USD/ounce, phản ánh niềm tin rằng vàng đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới kéo dài.