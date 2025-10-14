Thứ Ba, 14/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn14/10/2025 15:15

Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB giảm nhẹ sau đà tăng sáng nay. Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi đạt trên 4150 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 14/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 14/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ sau đà tăng sáng nay nhưng vẫn tăng đến 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,6 - 145,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

gia-vang-hom-nay-14-10-2025.webp

Tính đến 15h00 ngày 14/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 14/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 14/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
143,6145,6
+1500+1500
Tập đoàn DOJI
144,1146,1
+2000+2000
Mi Hồng
144,6145,6
+1500+1500
PNJ
143,6
145,6
+1500+1500
Bảo Tín Minh Châu
144,9
146,4
+2800+2300
Phú Quý143145,6
+1700+1500
Vàng ACB144,6145,6+1500+1500
1. DOJI - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ144,100 ▲2000K146,100 ▲2000K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)143,900 ▲4400K145,900 ▲3900K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ143,700 ▲4200K145,700 ▲3900K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ143,400 ▲4200K145,400 ▲3900K
Nguyên liệu 99.99143,000 ▲3500K144,000 ▲3500K
Nguyên liệu 99.9142,700 ▲3500K143,700 ▲3500K
2. PNJ - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9143,600 ▲1500K145,600 ▲1500K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9142,500 ▲3000K145,500 ▲3000K
Vàng Kim Bảo 999.9142,500 ▲3000K145,500 ▲3000K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9142,500 ▲3000K145,500 ▲3000K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng142,500 ▲3000K145,500 ▲3000K
Vàng nữ trang 999.9142,300 ▲5300K145,300 ▲5300K
Vàng nữ trang 999140,950 ▲5250K143,950 ▲5250K
Vàng nữ trang 9920142,150 ▲5290K145,150 ▲5290K
Vàng nữ trang 99140,950 ▲5250K143,950 ▲5250K
Vàng 916 (22K)130,190 ▲4850K133,190 ▲4850K
Vàng 750 (18K)101,630 ▲3980K109,130 ▲3980K
Vàng 680 (16.3K)91,450 ▲3600K98,950 ▲3600K
Vàng 650 (15.6K)87,100 ▲3450K94,600 ▲3450K
Vàng 610 (14.6K)81,280 ▲3230K88,780 ▲3230K
Vàng 585 (14K)77,650 ▲3100K85,150 ▲3100K
Vàng 416 (10K)53,090 ▲2200K60,590 ▲2200K
Vàng 375 (9K)47,140 ▲1990K54,640 ▲1990K
Vàng 333 (8K)40,600 ▲1750K48,100 ▲1750K
3. SJC - Cập nhật: 14/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143,600 ▲1500K145,600 ▲1500K
Vàng SJC 5 chỉ143,600 ▲1500K145,620 ▲1500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ143,600 ▲1500K145,630 ▲1500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ142,300 ▲3800K144,500 ▲3300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ142,300 ▲3800K144,600 ▲3300K
Nữ trang 99,99%140,000 ▲3300K143,000 ▲3300K
Nữ trang 99%137,084 ▲3267K141,584 ▲3267K
Nữ trang 68%89,899 ▲2244K97,399 ▲2244K
Nữ trang 41,7%52,286 ▲1376K59,786 ▲1376K

Giá vàng thế giới chiều nay 14/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 14/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4120,02 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 48,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,6 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-14-2025_02_56_pm.jpg

Nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh lần này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố quốc tế. Theo chuyên gia Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang là yếu tố chính khiến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đẩy mạnh mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ, càng làm nhu cầu thị trường tăng cao.

Theo công cụ dự báo CME FedWatch, có tới 97% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong tháng 10 và khả năng gần như chắc chắn rằng Fed sẽ tiếp tục giảm thêm trong tháng 12.

Không chỉ giới phân tích, nhiều tổ chức tài chính lớn cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng. UBS dự báo giá có thể sớm chạm 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn nếu tình hình kinh tế và chính trị tiếp tục bất ổn.

Các ngân hàng lớn như Bank of America và Société Générale thậm chí dự đoán giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Standard Chartered nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 lên 4.488 USD/ounce, phản ánh niềm tin rằng vàng đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới kéo dài.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng trong nước tăng mạnh, quy định mua vàng mới

Giá vàng trong nước tăng mạnh, quy định mua vàng mới

Giá vàng chiều nay 13/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 13/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng trong nước tăng mạnh, quy định mua vàng mới

Giá vàng trong nước tăng mạnh, quy định mua vàng mới

Giá vàng chiều nay 13/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 13/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO