Thị trường Giá vàng chiều nay 15/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 15/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn lên 151,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới vượt đỉnh lịch sử 4200 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 15/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 15/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 16h30 ngày 15/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 15/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 15/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146 148

+1900 +1900 Tập đoàn DOJI

146 148

+1900 +1900 Mi Hồng

147 148

+1900 +1900 PNJ

146

148

+1900 +1900 Bảo Tín Minh Châu

146

148

+1100 +1600

Phú Quý 145,4 148

+1900 +1900 Vàng ACB 147 148 +1900 +1900

1. DOJI - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,000 ▲1900K 148,000 ▲1900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 144,800 ▲900K 147,800 ▲1900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,600 ▲900K 147,600 ▲1900K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 144,300 ▲900K 147,300 ▲1900K Nguyên liệu 99.99 145,100 ▲2100K 147,100 ▲3100K Nguyên liệu 99.9 144,800 ▲2100K 146,800 ▲3100K

2. PNJ - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,000 ▲1900K 148,000 ▲1900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K Vàng Kim Bảo 999.9 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K Vàng nữ trang 999.9 144,600 ▲2300K 147,600 ▲2300K Vàng nữ trang 999 144,450 ▲2300K 147,450 ▲2300K Vàng nữ trang 9920 143,520 ▲2280K 146,520 ▲2280K Vàng nữ trang 99 143,220 ▲2270K 146,220 ▲2270K Vàng 916 (22K) 132,300 ▲2110K 135,300 ▲2110K Vàng 750 (18K) 103,350 ▲1720K 110,850 ▲1720K Vàng 680 (16.3K) 93,020 ▲1570K 100,520 ▲1570K Vàng 650 (15.6K) 88,590 ▲1490K 96,090 ▲1490K Vàng 610 (14.6K) 82,690 ▲1410K 90,190 ▲1410K Vàng 585 (14K) 79,000 ▲1350K 86,500 ▲1350K Vàng 416 (10K) 54,050 ▲960K 61,550 ▲960K Vàng 375 (9K) 48,000 ▲860K 55,500 ▲860K Vàng 333 (8K) 41,360 ▲760K 48,860 ▲760K

3. SJC - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,000 ▲1900K 148,000 ▲1900K Vàng SJC 5 chỉ 146,000 ▲1900K 148,020 ▲1900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,000 ▲1900K 148,030 ▲1900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 144,200 ▲1900K 146,400 ▲1900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 144,200 ▲1900K 146,500 ▲1900K Nữ trang 99,99% 141,900 ▲1900K 144,900 ▲1900K Nữ trang 99% 138,965 ▲1881K 143,465 ▲1881K Nữ trang 68% 91,191 ▲1292K 98,691 ▲1292K Nữ trang 41,7% 53,079 ▲792K 60,579 ▲792K

Giá vàng thế giới chiều nay 15/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 15/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4210,19 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 82,96 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, lần thứ ba liên tiếp đạt mức kỷ lục vượt mốc 4.200 USD/ounce. Theo các chuyên gia của ngân hàng ING, vàng và bạc đang nằm trong nhóm hàng hóa có hiệu suất tốt nhất năm nay.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao Matt Simpson của công ty môi giới StoneX, việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa cùng với các phát biểu mang tính ôn hòa của Chủ tịch FED Jerome Powell đã tạo ra những lý do mới để vàng tiếp tục tăng giá.

Các tín hiệu cho thấy FED có thể duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian dài đã thúc đẩy giới đầu tư đổ vốn vào vàng, khiến giá kim loại quý này tăng nhanh chỉ trong vài phiên gần đây.

Không chỉ vậy, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập khả năng cắt giảm một số hoạt động thương mại với Trung Quốc, bao gồm việc ngừng nhập khẩu dầu ăn, để đáp trả việc Bắc Kinh tạm dừng mua đậu nành của Mỹ.