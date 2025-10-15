Thứ Tư, 15/10/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 15/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn15/10/2025 16:30

Giá vàng chiều nay 15/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn lên 151,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới vượt đỉnh lịch sử 4200 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 15/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 15/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng chiều nay 15/10: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 16h30 ngày 15/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 15/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 15/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
146148
+1900+1900
Tập đoàn DOJI
146148
+1900+1900
Mi Hồng
147148
+1900+1900
PNJ
146
148
+1900+1900
Bảo Tín Minh Châu
146
148
+1100+1600
Phú Quý145,4148
+1900+1900
Vàng ACB147148+1900+1900
1. DOJI - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ146,000 ▲1900K148,000 ▲1900K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)144,800 ▲900K147,800 ▲1900K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ144,600 ▲900K147,600 ▲1900K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ144,300 ▲900K147,300 ▲1900K
Nguyên liệu 99.99145,100 ▲2100K147,100 ▲3100K
Nguyên liệu 99.9144,800 ▲2100K146,800 ▲3100K
2. PNJ - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9146,000 ▲1900K148,000 ▲1900K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9144,800 ▲2300K147,800 ▲2300K
Vàng Kim Bảo 999.9144,800 ▲2300K147,800 ▲2300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9144,800 ▲2300K147,800 ▲2300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng144,800 ▲2300K147,800 ▲2300K
Vàng nữ trang 999.9144,600 ▲2300K147,600 ▲2300K
Vàng nữ trang 999144,450 ▲2300K147,450 ▲2300K
Vàng nữ trang 9920143,520 ▲2280K146,520 ▲2280K
Vàng nữ trang 99143,220 ▲2270K146,220 ▲2270K
Vàng 916 (22K)132,300 ▲2110K135,300 ▲2110K
Vàng 750 (18K)103,350 ▲1720K110,850 ▲1720K
Vàng 680 (16.3K)93,020 ▲1570K100,520 ▲1570K
Vàng 650 (15.6K)88,590 ▲1490K96,090 ▲1490K
Vàng 610 (14.6K)82,690 ▲1410K90,190 ▲1410K
Vàng 585 (14K)79,000 ▲1350K86,500 ▲1350K
Vàng 416 (10K)54,050 ▲960K61,550 ▲960K
Vàng 375 (9K)48,000 ▲860K55,500 ▲860K
Vàng 333 (8K)41,360 ▲760K48,860 ▲760K
3. SJC - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG146,000 ▲1900K148,000 ▲1900K
Vàng SJC 5 chỉ146,000 ▲1900K148,020 ▲1900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ146,000 ▲1900K148,030 ▲1900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ144,200 ▲1900K146,400 ▲1900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ144,200 ▲1900K146,500 ▲1900K
Nữ trang 99,99%141,900 ▲1900K144,900 ▲1900K
Nữ trang 99%138,965 ▲1881K143,465 ▲1881K
Nữ trang 68%91,191 ▲1292K98,691 ▲1292K
Nữ trang 41,7%53,079 ▲792K60,579 ▲792K

Giá vàng thế giới chiều nay 15/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 15/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4210,19 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 82,96 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,2 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-15-2025_04_05_pm.jpg

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, lần thứ ba liên tiếp đạt mức kỷ lục vượt mốc 4.200 USD/ounce. Theo các chuyên gia của ngân hàng ING, vàng và bạc đang nằm trong nhóm hàng hóa có hiệu suất tốt nhất năm nay.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao Matt Simpson của công ty môi giới StoneX, việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa cùng với các phát biểu mang tính ôn hòa của Chủ tịch FED Jerome Powell đã tạo ra những lý do mới để vàng tiếp tục tăng giá.

Các tín hiệu cho thấy FED có thể duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian dài đã thúc đẩy giới đầu tư đổ vốn vào vàng, khiến giá kim loại quý này tăng nhanh chỉ trong vài phiên gần đây.

Không chỉ vậy, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập khả năng cắt giảm một số hoạt động thương mại với Trung Quốc, bao gồm việc ngừng nhập khẩu dầu ăn, để đáp trả việc Bắc Kinh tạm dừng mua đậu nành của Mỹ.

    Đọc nhiều

      Giá vàng chiều nay 15/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

