Giá vàng chiều nay 15/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 15/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn lên 151,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới vượt đỉnh lịch sử 4200 USD.
Giá vàng trong nước chiều nay 15/10/2025
Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 15/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 16h30 ngày 15/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 15/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 15/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|146
|148
|+1900
|+1900
|Tập đoàn DOJI
|146
|148
|+1900
|+1900
|Mi Hồng
|147
|148
|+1900
|+1900
|PNJ
|146
|148
|+1900
|+1900
|Bảo Tín Minh Châu
|146
|148
|+1100
|+1600
|Phú Quý
|145,4
|148
|+1900
|+1900
|Vàng ACB
|147
|148
|+1900
|+1900
|1. DOJI - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|146,000 ▲1900K
|148,000 ▲1900K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|144,800 ▲900K
|147,800 ▲1900K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|144,600 ▲900K
|147,600 ▲1900K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|144,300 ▲900K
|147,300 ▲1900K
|Nguyên liệu 99.99
|145,100 ▲2100K
|147,100 ▲3100K
|Nguyên liệu 99.9
|144,800 ▲2100K
|146,800 ▲3100K
|2. PNJ - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|146,000 ▲1900K
|148,000 ▲1900K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|144,800 ▲2300K
|147,800 ▲2300K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|144,800 ▲2300K
|147,800 ▲2300K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|144,800 ▲2300K
|147,800 ▲2300K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|144,800 ▲2300K
|147,800 ▲2300K
|Vàng nữ trang 999.9
|144,600 ▲2300K
|147,600 ▲2300K
|Vàng nữ trang 999
|144,450 ▲2300K
|147,450 ▲2300K
|Vàng nữ trang 9920
|143,520 ▲2280K
|146,520 ▲2280K
|Vàng nữ trang 99
|143,220 ▲2270K
|146,220 ▲2270K
|Vàng 916 (22K)
|132,300 ▲2110K
|135,300 ▲2110K
|Vàng 750 (18K)
|103,350 ▲1720K
|110,850 ▲1720K
|Vàng 680 (16.3K)
|93,020 ▲1570K
|100,520 ▲1570K
|Vàng 650 (15.6K)
|88,590 ▲1490K
|96,090 ▲1490K
|Vàng 610 (14.6K)
|82,690 ▲1410K
|90,190 ▲1410K
|Vàng 585 (14K)
|79,000 ▲1350K
|86,500 ▲1350K
|Vàng 416 (10K)
|54,050 ▲960K
|61,550 ▲960K
|Vàng 375 (9K)
|48,000 ▲860K
|55,500 ▲860K
|Vàng 333 (8K)
|41,360 ▲760K
|48,860 ▲760K
|3. SJC - Cập nhật: 15/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|146,000 ▲1900K
|148,000 ▲1900K
|Vàng SJC 5 chỉ
|146,000 ▲1900K
|148,020 ▲1900K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|146,000 ▲1900K
|148,030 ▲1900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|144,200 ▲1900K
|146,400 ▲1900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|144,200 ▲1900K
|146,500 ▲1900K
|Nữ trang 99,99%
|141,900 ▲1900K
|144,900 ▲1900K
|Nữ trang 99%
|138,965 ▲1881K
|143,465 ▲1881K
|Nữ trang 68%
|91,191 ▲1292K
|98,691 ▲1292K
|Nữ trang 41,7%
|53,079 ▲792K
|60,579 ▲792K
Giá vàng thế giới chiều nay 15/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 15/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4210,19 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 82,96 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, lần thứ ba liên tiếp đạt mức kỷ lục vượt mốc 4.200 USD/ounce. Theo các chuyên gia của ngân hàng ING, vàng và bạc đang nằm trong nhóm hàng hóa có hiệu suất tốt nhất năm nay.
Theo chuyên gia phân tích cấp cao Matt Simpson của công ty môi giới StoneX, việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa cùng với các phát biểu mang tính ôn hòa của Chủ tịch FED Jerome Powell đã tạo ra những lý do mới để vàng tiếp tục tăng giá.
Các tín hiệu cho thấy FED có thể duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian dài đã thúc đẩy giới đầu tư đổ vốn vào vàng, khiến giá kim loại quý này tăng nhanh chỉ trong vài phiên gần đây.
Không chỉ vậy, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập khả năng cắt giảm một số hoạt động thương mại với Trung Quốc, bao gồm việc ngừng nhập khẩu dầu ăn, để đáp trả việc Bắc Kinh tạm dừng mua đậu nành của Mỹ.