Thị trường Giá vàng chiều nay 15/11/2024: Giá vàng nhẫn 9999 cùng vàng SJC tăng nhẹ trở lại Giá vàng chiều nay 15/11/2024: Giá vàng nhẫn 9999 tăng trở lại. Giá vàng SJC Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng trong nước chiều nay 15/11/2024

Vào lúc 14h ngày 15/11/2024, giá vàng SJC hiện đang giao dịch ở mức mua vào 80 triệu đồng/lượng và bán ra 83,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này không có sự thay đổi nào so với trước đó, giữ ổn định ở cả hai chiều mua và bán.

Đối với vàng Phú Quý SJC, giá mua vào ghi nhận mức tăng 300.000 đồng/lượng, lên 80,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn duy trì ở mức 83,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng DOJI cũng không có biến động, với mức giá mua vào là 80 triệu đồng/lượng và bán ra 83,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC đang được giao dịch ở mức 80,3 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng) và 83,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn trơn tại doanh nghiệp này cũng tăng nhẹ, đạt mức mua vào 80,78 triệu đồng/lượng và bán ra 82,68 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội không thay đổi, với mức mua vào 80 triệu đồng/lượng và bán ra 81,9 triệu đồng/lượng.

Chiều nay, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục có sự điều chỉnh tăng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đã nâng giá mua vàng nhẫn 9999 lên 81 triệu đồng/lượng (tăng 300.000 đồng/lượng), trong khi giá bán giữ nguyên ở mức 82,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức mua vào 79,3 triệu đồng/lượng và bán ra 81,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với trước đó.

Hôm nay (15/11/2024) Hôm qua (14/11/2024) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

80,000 83,500 80,000 83,500 DOJI HN

80,000 83,500 80,000 83,500 DOJI SG

80,000 83,500 80,000 83,500 BTMC SJC

80,300

300 83,500 80,000 83,500 Phú Qúy SJC

80,300

300 83,500 80,000 83,500 PNJ TP.HCM

80,000 81,900 80,000 81,900 PNJ Hà Nội

80,000 81,900 80,000 81,900

Giá vàng quốc tế chiều nay 15/11/2024

Hiện tại, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.569 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do (25.709 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 80,51 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). So với vàng nhẫn trong nước, giá vàng thế giới thấp hơn 2,17 triệu đồng/lượng và đã tăng gần 200.000 đồng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 15/11/2024 ở mức 24.298 đồng/USD, tăng thêm 8 đồng so với phiên giao dịch trước.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.160 đồng/USD (mua vào) và 25.512 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng đang chịu áp lực giảm do sức mạnh của đồng USD tăng lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đạt mức cao. Chỉ số DXY, đo lường giá trị đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức trên 106 điểm, tăng 0,35% so với ngày hôm qua.

Sự tăng trưởng này đến từ báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, cho thấy giá tiêu dùng tháng 10 tăng, củng cố triển vọng kinh tế Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của CME, có 79,1% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18/12 tới, trong khi 20,9% cho rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên.

Ông Zain Vawda nhận định rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể phục hồi nhẹ nhưng sẽ giảm trở lại nếu lạm phát tăng cao sau khi Mỹ áp thuế quan mới.

Cùng quan điểm, nhà phân tích Jim Wyckoff từ Kitco dự báo giá vàng có khả năng phục hồi lên mức 2.700 USD/ounce, nhưng nếu không đạt được, kim loại quý này có thể duy trì ổn định ở mức 2.500 USD/ounce.