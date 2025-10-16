Thị trường Giá vàng chiều nay 16/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 16/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB tăng mạnh, vàng nhẫn BTMC lên 154 triệu, tăng 12,8 triệu trong 1 tuần. Giá vàng thế giới đạt 4233 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 16/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 16/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 15h00 ngày 16/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 16/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 16/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,1 149,1

+1100 +1100 Tập đoàn DOJI

147,1 149,1

+1100 +1100 Mi Hồng

148,1 149,1

+1100 +1100 PNJ

147,1

149,1

+1100 +1100 Bảo Tín Minh Châu

148,1

149,1

+2100 +1100

Phú Quý 146,5 149,1

+1100 +1100 Vàng ACB 148,1 149,1 +1100 +1100

1. DOJI - Cập nhật: 16/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,100 ▲1100K 149,100 ▲1100K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,500 ▲1700K 149,000 ▲1200K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 146,300 ▲1700K 148,800 ▲1200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 146,000 ▲1700K 148,500 ▲1200K Nguyên liệu 99.99 146,000 ▲900K 148,000 ▲900K Nguyên liệu 99.9 145,700 ▲900K 147,700 ▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 16/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,100 ▲1100K 149,100 ▲1100K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,000 ▲1200K 149,000 ▲1200K Vàng Kim Bảo 999.9 146,000 ▲1200K 149,000 ▲1200K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,000 ▲1200K 149,000 ▲1200K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,000 ▲1200K 149,000 ▲1200K Vàng nữ trang 999.9 145,800 ▲1200K 148,800 ▲1200K Vàng nữ trang 999 145,650 ▲1200K 148,650 ▲1200K Vàng nữ trang 9920 144,710 ▲1190K 147,710 ▲1190K Vàng nữ trang 99 144,410 ▲1190K 147,410 ▲1190K Vàng 916 (22K) 133,400 ▲1100K 136,400 ▲1100K Vàng 750 (18K) 104,250 ▲900K 111,750 ▲900K Vàng 680 (16.3K) 93,830 ▲810K 101,330 ▲810K Vàng 650 (15.6K) 89,370 ▲780K 96,870 ▲780K Vàng 610 (14.6K) 83,420 ▲730K 90,920 ▲730K Vàng 585 (14K) 79,700 ▲700K 87,200 ▲700K Vàng 416 (10K) 54,550 ▲500K 62,050 ▲500K Vàng 375 (9K) 48,450 ▲450K 55,950 ▲450K Vàng 333 (8K) 41,750 ▲390K 49,250 ▲390K

3. SJC - Cập nhật: 16/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,100 ▲1100K 149,100 ▲1100K Vàng SJC 5 chỉ 147,100 ▲1100K 149,120 ▲1100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,100 ▲1100K 149,130 ▲1100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145,900 ▲1700K 148,100 ▲1700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145,900 ▲1700K 148,200 ▲1700K Nữ trang 99,99% 143,600 ▲1700K 146,600 ▲1700K Nữ trang 99% 140,648 ▲1683K 145,148 ▲1683K Nữ trang 68% 92,347 ▲1156K 99,847 ▲1156K Nữ trang 41,7% 53,788 ▲708K 61,288 ▲708K

Giá vàng thế giới chiều nay 16/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 16/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4233,63 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 31,63 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,364 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

Tại các của hàng nhỏ, một số nơi sáng nay đẩy giá vàng miếng SJC lên 164 - 167 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 19 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có, thậm chí cao hơn giá thế giới quy đổi tới gần 33 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn tăng vọt lên mức 154 triệu đồng/lượng. So với 1 tuần trước, giá vàng nhẫn tròn trơn BTMC đã tăng đến 12,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang leo lên những mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính: căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ đến hết năm.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu biến động và lợi suất trái phiếu giảm, dòng tiền đang chảy mạnh vào vàng. Đầu tháng 10, giá vàng giao ngay lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, con số chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua.

Chỉ trong vòng một tuần, giá vàng đã tăng khoảng 5%, đến giữa tuần này, giá vàng tiếp tục leo lên hơn 4.200 USD/ounce. Tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đang ở trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đã khiến tâm lý lo ngại lan rộng trên các thị trường. Nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn, bất chấp việc Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đề xuất tạm dừng việc tăng thuế.

Một báo cáo từ JPMorgan cho rằng, chỉ cần 0,5% lượng tài sản đầu tư nước ngoài tại Mỹ chuyển sang vàng, giá vàng có thể tăng vọt lên 6.000 USD/ounce, mức cao chưa từng có trong lịch sử. Phản ánh niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư rằng vàng vẫn là kênh giữ giá trị hàng đầu trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Theo phân tích của chuyên gia hàng hóa Widmer, đến năm 2026, giá vàng có thể đạt trung bình 4.400 USD/ounce và đỉnh 5.000 USD/ounce, con số này cho thấy vàng vẫn đang trên hành trình dài trở thành người giữ giá trị trong thời đại bất ổn.