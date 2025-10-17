Thứ Sáu, 17/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn17/10/2025 15:15

Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB và vàng nhẫn BTMC tăng hơn 4 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng thế giới vượt 4300 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 17/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 17/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao khó tin. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng chiều nay 17/10: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 15h00 ngày 17/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 17/10/2025 mới nhất như sau:

153

Giá vàng chiều nay
Ngày 17/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
151,5153
+4400+3900
Tập đoàn DOJI
151,5153
+4400+3900
Mi Hồng
152153+3900+3900
PNJ
151,5
153
+4400+3900
Bảo Tín Minh Châu
152,5
153
+4400+3900
Phú Quý151153
+4500+3900
Vàng ACB152153+3900+3900
1. DOJI - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ150,700 ▲3600K152,200 ▲3100K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)150,600 ▲3600K152,100 ▲3100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ150,500 ▲3700K151,900 ▲3100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ150,200 ▲3700K151,600 ▲3100K
Nguyên liệu 99.99150,500 ▲4500K151,500 ▲3500K
Nguyên liệu 99.9150,200 ▲4500K151,200 ▲3500K
2. PNJ - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9151,500 ▲4400K153,000 ▲3900K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9150,600 ▲4600K152,100 ▲3100K
Vàng Kim Bảo 999.9150,600 ▲4600K152,100 ▲3100K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9150,600 ▲4600K152,100 ▲3100K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng150,600 ▲4600K152,100 ▲3100K
Vàng nữ trang 999.9148,900 ▲3100K151,900 ▲3100K
Vàng nữ trang 999148,750 ▲3100K151,750 ▲3100K
Vàng nữ trang 9920147,780 ▲3070K150,780 ▲3070K
Vàng nữ trang 99147,480 ▲3070K150,480 ▲3070K
Vàng 916 (22K)136,240 ▲2840K139,240 ▲2840K
Vàng 750 (18K)106,580 ▲2330K114,080 ▲2330K
Vàng 680 (16.3K)95,940 ▲2110K103,440 ▲2110K
Vàng 650 (15.6K)91,390 ▲2020K98,890 ▲2020K
Vàng 610 (14.6K)85,310 ▲1890K92,810 ▲1890K
Vàng 585 (14K)81,510 ▲1810K89,010 ▲1810K
Vàng 416 (10K)55,840 ▲1290K63,340 ▲1290K
Vàng 375 (9K)49,610 ▲1160K57,110 ▲1160K
Vàng 333 (8K)42,780 ▲1030K50,280 ▲1030K
3. SJC - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG151,500 ▲4400K153,000 ▲3900K
Vàng SJC 5 chỉ151,500 ▲4400K153,020 ▲3900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ151,500 ▲4400K153,030 ▲3900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ149,300 ▲3400K151,500 ▲3400K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ149,300 ▲3400K151,600 ▲3400K
Nữ trang 99,99%147,000 ▲3400K150,000 ▲3400K
Nữ trang 99%144,014 ▲3366K148,514 ▲3366K
Nữ trang 68%94,660 ▲2312K102,160 ▲2312K
Nữ trang 41,7%55,206 ▲1417K62,706 ▲1417K

Giá vàng thế giới chiều nay 17/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 17/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4338,06 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 131,86 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-17-2025_02_45_pm.png

Sự tăng giá phi mã của giá vàng thế giới nguyên nhân do giới đầu tư quốc tế đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn khi chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa kéo dài, thương chiến Mỹ - Trung leo thang và bất ổn chính trị ở Pháp chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những biến động mạnh trên thị trường tiền tệ và tâm lý lo ngại rủi ro khiến vàng một lần nữa trở thành “tài sản vua”. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu bất ổn toàn cầu chưa được giải quyết.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay 17/10 tăng 131 USD

Giá vàng thế giới hôm nay 17/10 tăng 131 USD

Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng nhẫn trơn lên 154 triệu, tăng gần 13 triệu trong tuần

Giá vàng nhẫn trơn lên 154 triệu, tăng gần 13 triệu trong tuần

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay 17/10 tăng 131 USD

Giá vàng thế giới hôm nay 17/10 tăng 131 USD

Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng nhẫn trơn lên 154 triệu, tăng gần 13 triệu trong tuần

Giá vàng nhẫn trơn lên 154 triệu, tăng gần 13 triệu trong tuần

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO