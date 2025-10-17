Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB và vàng nhẫn BTMC tăng hơn 4 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng thế giới vượt 4300 USD
Giá vàng trong nước chiều nay 17/10/2025
Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 17/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao khó tin. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 15h00 ngày 17/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 17/10/2025 mới nhất như sau:
153
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 17/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|151,5
|153
|+4400
|+3900
|Tập đoàn DOJI
|151,5
|153
|+4400
|+3900
|Mi Hồng
|152
|153
|+3900
|+3900
|PNJ
|151,5
|153
|+4400
|+3900
|Bảo Tín Minh Châu
|152,5
|153
|+4400
|+3900
|Phú Quý
|151
|153
|+4500
|+3900
|Vàng ACB
|152
|153
|+3900
|+3900
|1. DOJI - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|150,700 ▲3600K
|152,200 ▲3100K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|150,600 ▲3600K
|152,100 ▲3100K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|150,500 ▲3700K
|151,900 ▲3100K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|150,200 ▲3700K
|151,600 ▲3100K
|Nguyên liệu 99.99
|150,500 ▲4500K
|151,500 ▲3500K
|Nguyên liệu 99.9
|150,200 ▲4500K
|151,200 ▲3500K
|2. PNJ - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|151,500 ▲4400K
|153,000 ▲3900K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|150,600 ▲4600K
|152,100 ▲3100K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|150,600 ▲4600K
|152,100 ▲3100K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|150,600 ▲4600K
|152,100 ▲3100K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|150,600 ▲4600K
|152,100 ▲3100K
|Vàng nữ trang 999.9
|148,900 ▲3100K
|151,900 ▲3100K
|Vàng nữ trang 999
|148,750 ▲3100K
|151,750 ▲3100K
|Vàng nữ trang 9920
|147,780 ▲3070K
|150,780 ▲3070K
|Vàng nữ trang 99
|147,480 ▲3070K
|150,480 ▲3070K
|Vàng 916 (22K)
|136,240 ▲2840K
|139,240 ▲2840K
|Vàng 750 (18K)
|106,580 ▲2330K
|114,080 ▲2330K
|Vàng 680 (16.3K)
|95,940 ▲2110K
|103,440 ▲2110K
|Vàng 650 (15.6K)
|91,390 ▲2020K
|98,890 ▲2020K
|Vàng 610 (14.6K)
|85,310 ▲1890K
|92,810 ▲1890K
|Vàng 585 (14K)
|81,510 ▲1810K
|89,010 ▲1810K
|Vàng 416 (10K)
|55,840 ▲1290K
|63,340 ▲1290K
|Vàng 375 (9K)
|49,610 ▲1160K
|57,110 ▲1160K
|Vàng 333 (8K)
|42,780 ▲1030K
|50,280 ▲1030K
|3. SJC - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|151,500 ▲4400K
|153,000 ▲3900K
|Vàng SJC 5 chỉ
|151,500 ▲4400K
|153,020 ▲3900K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|151,500 ▲4400K
|153,030 ▲3900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|149,300 ▲3400K
|151,500 ▲3400K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|149,300 ▲3400K
|151,600 ▲3400K
|Nữ trang 99,99%
|147,000 ▲3400K
|150,000 ▲3400K
|Nữ trang 99%
|144,014 ▲3366K
|148,514 ▲3366K
|Nữ trang 68%
|94,660 ▲2312K
|102,160 ▲2312K
|Nữ trang 41,7%
|55,206 ▲1417K
|62,706 ▲1417K
Giá vàng thế giới chiều nay 17/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 17/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4338,06 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 131,86 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.
Sự tăng giá phi mã của giá vàng thế giới nguyên nhân do giới đầu tư quốc tế đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn khi chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa kéo dài, thương chiến Mỹ - Trung leo thang và bất ổn chính trị ở Pháp chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Những biến động mạnh trên thị trường tiền tệ và tâm lý lo ngại rủi ro khiến vàng một lần nữa trở thành “tài sản vua”. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu bất ổn toàn cầu chưa được giải quyết.