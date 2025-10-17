Thị trường Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB và vàng nhẫn BTMC tăng hơn 4 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng thế giới vượt 4300 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 17/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 17/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao khó tin. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 15h00 ngày 17/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 17/10/2025 mới nhất như sau:

153

Giá vàng chiều nay

Ngày 17/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

151,5 153

+4400 +3900 Tập đoàn DOJI

151,5 153

+4400 +3900 Mi Hồng

152 153 +3900 +3900 PNJ

151,5

153

+4400 +3900 Bảo Tín Minh Châu

152,5

153

+4400 +3900

Phú Quý 151 153

+4500 +3900 Vàng ACB 152 153 +3900 +3900

1. DOJI - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 150,700 ▲3600K 152,200 ▲3100K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 150,600 ▲3600K 152,100 ▲3100K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 150,500 ▲3700K 151,900 ▲3100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 150,200 ▲3700K 151,600 ▲3100K Nguyên liệu 99.99 150,500 ▲4500K 151,500 ▲3500K Nguyên liệu 99.9 150,200 ▲4500K 151,200 ▲3500K

2. PNJ - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 151,500 ▲4400K 153,000 ▲3900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 150,600 ▲4600K 152,100 ▲3100K Vàng Kim Bảo 999.9 150,600 ▲4600K 152,100 ▲3100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 150,600 ▲4600K 152,100 ▲3100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 150,600 ▲4600K 152,100 ▲3100K Vàng nữ trang 999.9 148,900 ▲3100K 151,900 ▲3100K Vàng nữ trang 999 148,750 ▲3100K 151,750 ▲3100K Vàng nữ trang 9920 147,780 ▲3070K 150,780 ▲3070K Vàng nữ trang 99 147,480 ▲3070K 150,480 ▲3070K Vàng 916 (22K) 136,240 ▲2840K 139,240 ▲2840K Vàng 750 (18K) 106,580 ▲2330K 114,080 ▲2330K Vàng 680 (16.3K) 95,940 ▲2110K 103,440 ▲2110K Vàng 650 (15.6K) 91,390 ▲2020K 98,890 ▲2020K Vàng 610 (14.6K) 85,310 ▲1890K 92,810 ▲1890K Vàng 585 (14K) 81,510 ▲1810K 89,010 ▲1810K Vàng 416 (10K) 55,840 ▲1290K 63,340 ▲1290K Vàng 375 (9K) 49,610 ▲1160K 57,110 ▲1160K Vàng 333 (8K) 42,780 ▲1030K 50,280 ▲1030K

3. SJC - Cập nhật: 17/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151,500 ▲4400K 153,000 ▲3900K Vàng SJC 5 chỉ 151,500 ▲4400K 153,020 ▲3900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 151,500 ▲4400K 153,030 ▲3900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149,300 ▲3400K 151,500 ▲3400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149,300 ▲3400K 151,600 ▲3400K Nữ trang 99,99% 147,000 ▲3400K 150,000 ▲3400K Nữ trang 99% 144,014 ▲3366K 148,514 ▲3366K Nữ trang 68% 94,660 ▲2312K 102,160 ▲2312K Nữ trang 41,7% 55,206 ▲1417K 62,706 ▲1417K

Giá vàng thế giới chiều nay 17/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 17/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4338,06 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 131,86 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

Sự tăng giá phi mã của giá vàng thế giới nguyên nhân do giới đầu tư quốc tế đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn khi chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa kéo dài, thương chiến Mỹ - Trung leo thang và bất ổn chính trị ở Pháp chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những biến động mạnh trên thị trường tiền tệ và tâm lý lo ngại rủi ro khiến vàng một lần nữa trở thành “tài sản vua”. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu bất ổn toàn cầu chưa được giải quyết.