Giá vàng chiều nay 17/12/2024: Giá vàng nhẫn tăng mạnh, vàng miếng đi ngang

Thị trường Giá vàng chiều nay 17/12/2024: Giá vàng nhẫn tăng mạnh, vàng miếng đi ngang Giá vàng chiều nay 17/12/2024: Giá vàng nhẫn tăng mạnh, vàng miếng đi ngang trước thềm cuộc họp chính sách của Fed

Giá vàng trong nước chiều nay 17/12/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 14h30 ngày 17/12/2024, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào và 85,1 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá mua vào và bán ra vàng miếng lần lượt là 84,1 triệu đồng/lượng và 85,1 triệu đồng/lượng. Mức giá này cũng giữ nguyên so với ngày hôm qua.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng đang được giao dịch ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào và 85,1 triệu đồng/lượng bán ra. Các mức giá này không có biến động.

Giá vàng nhẫn hôm nay ghi nhận sự phục hồi nhẹ, tăng khoảng 100 nghìn đến 300 nghìn đồng/lượng tùy theo doanh nghiệp.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 83,7 triệu đồng/lượng mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên giao dịch sáng qua, giá mua vào tăng 200 nghìn đồng và giá bán ra tăng 100 nghìn đồng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giữ nguyên ở mức 83,63 triệu đồng/lượng mua vào nhưng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 85,08 triệu đồng/lượng.

Hôm nay (17/12/2024) Hôm qua (16/12/2024) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

82,600 85,100 82,600 85,100 DOJI HN

82,600 85,100 82,600 85,100 DOJI SG

82,600 85,100 82,600 85,100 BTMC SJC

82,600 85,100 82,600 85,100 Phú Quý SJC

82,600 85,100 82,600 85,100 PNJ TP.HCM

83,400 84,400 83,400 84,400 PNJ Hà Nội

83,400 84,400 83,400 84,400

Giá vàng thế giới chiều nay 17/12/2024

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ghi nhận mức tăng nhẹ. Cụ thể, giá vàng giao ngay tại Mỹ chốt phiên tăng 4,1 USD, lên mức 2.652,8 USD/ounce. Trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá vàng tiếp tục nhích thêm 4,9 USD, đạt 2.657,7 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn New York lại giảm nhẹ 5,8 USD, xuống còn 2.670 USD/ounce.

Giá vàng tăng chủ yếu do đồng USD yếu đi. Chỉ số US Dollar Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chính, giảm nhẹ xuống còn 106,470 điểm (giảm 0,08%).

Thị trường vàng hiện đang khá "thận trọng" khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Cuộc họp chính sách cuối năm của FED có thể phát đi thông điệp giảm lãi suất, nhưng kèm theo quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Chuyên gia Kelvin Wong từ OANDA nhận định giá vàng đang gặp khó khăn khi tiến gần mức 2.700 USD/ounce. Theo ông, có hai áp lực chính:

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiến chi phí đầu tư vàng cao hơn, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Lạm phát gia tăng do các chính sách mới như cắt giảm thuế doanh nghiệp và tăng thuế nhập khẩu.

Wong cho rằng những yếu tố này sẽ gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của vàng vẫn là tăng giá.

Dù đối mặt với khó khăn, vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ trong dài hạn. Wong chỉ ra rằng chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu vàng như một tài sản an toàn để phòng ngừa rủi ro.

Ngoài ra, theo chiến lược gia Nitesh Shah của WisdomTree, giá vàng còn được hỗ trợ bởi tình hình rủi ro địa chính trị và nhu cầu mua vàng từ Trung Quốc. Là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang đẩy mạnh mua vàng và có thể tiếp tục thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế, từ đó tạo thêm động lực cho giá vàng tăng trưởng.