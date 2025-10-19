Thị trường Giá vàng chiều nay 19/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 19/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB niêm yết 151 triệu đồng, giá vàng nhẫn BTMC ở mức 158,5 triệu đồng, vàng thế giới chốt giá 4246,4 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 19/10/2025

Cập nhật lúc 15h30 chiều nay 19/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 2 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 8,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 8,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với cuối ngày 12/10 tuần trước, giá vàng tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 9,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 15h30 ngày 19/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 12,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 11,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 17,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 19/10/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 19/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 149,500 151,000 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 149,500 150,900 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 149,300 150,800 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 149,000 150,500 Nguyên liệu 99.99 149,500 150,000 Nguyên liệu 99.9 149,200 149,700

2. PNJ - Cập nhật: 19/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 149,000 151,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 148,000 151,000 Vàng Kim Bảo 999.9 148,000 151,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000 151,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 148,000 151,000 Vàng nữ trang 999.9 147,800 150,800 Vàng nữ trang 999 147,650 150,650 Vàng nữ trang 9920 146,690 149,690 Vàng nữ trang 99 146,390 149,390 Vàng 916 (22K) 135,230 138,230 Vàng 750 (18K) 105,750 113,250 Vàng 680 (16.3K) 95,190 102,690 Vàng 650 (15.6K) 90,670 98,170 Vàng 610 (14.6K) 84,640 92,140 Vàng 585 (14K) 80,870 88,370 Vàng 416 (10K) 55,380 62,880 Vàng 375 (9K) 49,200 56,700 Vàng 333 (8K) 42,410 49,910

3. SJC - Cập nhật: 19/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,500 151,000 Vàng SJC 5 chỉ 149,500 151,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,500 151,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 148,000 150,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 148,000 150,300 Nữ trang 99,99% 145,700 148,700 Nữ trang 99% 142,727 147,227 Nữ trang 68% 93,776 101,276 Nữ trang 41,7% 54,664 62,164

Giá vàng thế giới chiều nay 19/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h30 ngày 19/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4246,4 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 233,59 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,1 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng tăng đều từng ngày khi không có dữ liệu kinh tế Mỹ tác động đến thị trường. Làn sóng lo ngại về thuế quan và thương mại đã giúp giá vàng bứt phá mạnh trước khi quay đầu giảm sốc vào cuối tuần.

Mở đầu tuần ở mức 4.022,44 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng vượt mốc 4.100 USD chỉ trong buổi trưa thứ 2, sau đó tiến lên 4.200 USD vào cuối phiên thứ 4. Đến ngày thứ 5, giá vàng chạm ngưỡng 4.300 USD/ounce và đạt đỉnh gần 4.400 USD. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng đảo chiều mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Ngay khi thị trường châu Á mở cửa phiên thứ 6, giá vàng tăng mạnh từ 4.315 USD lên 4.368 USD chỉ trong 15 phút. Mô hình “ba đỉnh” nhanh chóng hình thành khiến giá vàng rơi xuống 4.290 USD/ounce chỉ sau một giờ. Dù có lúc phục hồi và lập kỷ lục mới 4.370 USD/ounce vào nửa đêm, giá vàng nhanh chóng quay đầu giảm sâu.

Từ đỉnh 4.380,99 USD, giá vàng trượt mạnh xuống 4.334 USD lúc 4 giờ sáng, 4.287 USD lúc 7h45 và chạm mức 4.217 USD/ounce khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa. Sau hai lần thất bại trong việc phục hồi lên mốc 4.260 USD, giá vàng tiếp tục giảm xuống đáy trong ngày là 4.185,91 USD/ounce. Cuối ngày, lực mua quay lại giúp giá vàng phục hồi nhẹ quanh 4.240 USD/ounce trước khi kết thúc tuần giao dịch.

Giá vàng trong nước tuần qua biến động mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Ngay sáng thứ 2 (14/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,6-143,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Đến thứ Ba, giá vàng tiếp tục leo lên 144,1-146,4 triệu đồng/lượng tại hệ thống DOJI, trong khi vàng nhẫn tăng lên 142,4-145,4 triệu đồng/lượng. Sang thứ 4, giá vàng miếng vượt 147 triệu đồng/lượng, rồi tiếp tục tăng lên 148,6 triệu đồng/lượng vào thứ 5. Đỉnh điểm là thứ 6 (18/10), khi giá vàng miếng SJC đạt 150,9 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn chạm 150,8 triệu đồng/lượng.

Đến Chủ nhật, giá vàng vẫn giữ ở mức cao, với vàng miếng SJC niêm yết 149,5-151 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn ở 149,5-150,9 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng thế giới giảm sốc vào cuối tuần, thị trường trong nước gần như không bị ảnh hưởng đáng kể.

Cuối tuần, chênh lệch giá vàng giữa các doanh nghiệp trong nước đạt mức cao chưa từng có. Vào 17h ngày 18/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu đưa ra mức cao hơn nhiều, lên tới 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, hoạt động giao dịch còn sôi động hơn, khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được rao bán với mức 170 - 180 triệu đồng/lượng. Sự chênh lệch lớn này cho thấy sức nóng của thị trường vàng trong nước vẫn chưa hạ nhiệt, dù giá vàng thế giới đang tạm điều chỉnh.