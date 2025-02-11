Thị trường Giá vàng chiều nay 2/11/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 2/11/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB ở mức 148,4 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC có giá 149,2 triệu, vàng thế giới giảm nhẹ về 4003 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 2/11/2025

Cập nhật lúc 14h00 chiều nay 2/11/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 26/10 tuần trước, giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với 7 ngày trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 14h00 ngày 2/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 2/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 2/11/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,4 148,4

- - Tập đoàn DOJI

146,4 148,4

- - Mi Hồng

147 148,4 - - PNJ

146,4

148,4

- - Bảo Tín Minh Châu

146,9

148,4

- -

Phú Quý 145,9 148,4

- - Vàng ACB 146,4 148,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 2/11/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,400 148,400 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,300 148,300 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,100 147,100 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,800 147,800 Nguyên liệu 99.99 141,800 143,800 Nguyên liệu 99.9 141,600 143,600

2. PNJ - Cập nhật: 2/11/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,400 148,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,300 148,300 Vàng Kim Bảo 999.9 145,300 148,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,300 148,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,300 148,300 Vàng nữ trang 999.9 145,000 148,000 Vàng nữ trang 999 144,850 147,850 Vàng nữ trang 9920 143,920 146,920 Vàng nữ trang 99 143,620 146,620 Vàng 916 (22K) 132,670 135,670 Vàng 750 (18K) 103,650 111,150 Vàng 680 (16.3K) 93,290 100,790 Vàng 650 (15.6K) 88,850 96,350 Vàng 610 (14.6K) 82,930 90,430 Vàng 585 (14K) 79,230 86,730 Vàng 416 (10K) 54,220 61,720 Vàng 375 (9K) 48,150 55,650 Vàng 333 (8K) 41,490 48,990

3. SJC - Cập nhật: 2/11/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,400 148,400 Vàng SJC 5 chỉ 145,800 148,420 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,800 148,430 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,600 146,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,600 146,200 Nữ trang 99,99% 142,100 145,100 Nữ trang 99% 139,163 143,663 Nữ trang 68% 91,327 98,827 Nữ trang 41,7% 53,162 60,662

Giá vàng thế giới chiều nay 2/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 2/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4003,57 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 101,49 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,2 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng thế giới mở đầu ở mức 4.104 USD/ounce, sau đó nhanh chóng giảm xuống 3.978 USD/ounce vào sáng thứ 2. Đà giảm mạnh khiến giá vàng có lúc chạm mức thấp 3.886 USD/ounce, đánh dấu nhịp điều chỉnh đáng kể trong hai ngày đầu tuần liên tiếp.

Tuy nhiên, lực mua bắt đáy đã giúp thị trường phục hồi nhẹ, khi giá vàng bật trở lại vùng 4.026 USD/ounce vào thứ 4. Dù vậy, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tối cùng ngày rằng việc cắt giảm lãi suất tháng 12 là chưa chắc chắn tiếp tục tạo áp lực khiến giá vàng giảm về quanh 3.929 USD/ounce trước khi hồi phục.

Sau nhiều phiên biến động, giá vàng dần ổn định vào nửa cuối tuần. Tại phiên giao dịch thứ 5, vàng giao ngay được mua bán quanh 3.975 USD/ounce, trước khi tăng trở lại mức 4.037 USD/ounce vào buổi tối.

Cuối tuần, giá vàng dao động trong biên độ hẹp khoảng 60 USD, quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng sự giằng co này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi vừa chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ Mỹ, vừa theo dõi tiến triển thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, giới chuyên gia Phố Wall đang chia rẽ về xu hướng giá vàng trong tuần tới. Trong 14 nhà phân tích được hỏi, 21% dự báo giá vàng sẽ tăng, 21% dự báo giá vàng giảm và 57% cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Dù vậy, nhà đầu tư cá nhân lại tỏ ra lạc quan hơn. Trong 282 phiếu khảo sát trực tuyến, có 64% người kỳ vọng giá vàng tăng, chỉ 18% dự đoán giá vàng giảm và 18% tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tích lũy.

Các tổ chức tài chính lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale đều dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Sự thống nhất của các định chế tài chính hàng đầu cho thấy giá vàng vẫn đang được xem là tài sản an toàn hàng đầu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.