Thị trường Giá vàng chiều nay 20/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 20/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB tăng mạnh chiều mua, giá vàng nhẫn BTMC ở mức 158,5 triệu đồng, vàng thế giới tăng nhẹ trở lại

Giá vàng trong nước chiều nay 20/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 20/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 16h30 ngày 20/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 20/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 20/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

150,5 151,5

+1000 +500 Tập đoàn DOJI

150,5 151,5

+1000 +500 Mi Hồng

150,5 151,5 +500 +500 PNJ

150,5

151,5

+1500 +500 Bảo Tín Minh Châu

151

151,5

+500 +500

Phú Quý 150 151,5

+1000 +500 Vàng ACB 150,5 151,5 +500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 20/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 150,500 ▲1000K 151,500 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 149,000 ▼500K 151,300 ▲400K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 148,500 ▼800K 150,900 ▲100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 148,200 ▼800K 150,600 ▲100K Nguyên liệu 99.99 148,500 ▼1000K 149,900 ▼100K Nguyên liệu 99.9 148,200 ▼1000K 149,600 ▼100K

2. PNJ - Cập nhật: 20/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 150,500 ▲1500K 151,500 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 148,000 151,000 Vàng Kim Bảo 999.9 148,000 151,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000 151,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 148,000 151,000 Vàng nữ trang 999.9 147,800 150,800 Vàng nữ trang 999 147,650 150,650 Vàng nữ trang 9920 146,690 149,690 Vàng nữ trang 99 146,390 149,390 Vàng 916 (22K) 135,230 138,230 Vàng 750 (18K) 105,750 113,250 Vàng 680 (16.3K) 95,190 102,690 Vàng 650 (15.6K) 90,670 98,170 Vàng 610 (14.6K) 84,640 92,140 Vàng 585 (14K) 80,870 88,370 Vàng 416 (10K) 55,380 62,880 Vàng 375 (9K) 49,200 56,700 Vàng 333 (8K) 42,410 49,910

3. SJC - Cập nhật: 20/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 150,500 ▲1000K 151,500 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 150,500 ▲1000K 151,520 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 150,500 ▲1000K 151,530 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 148,000 150,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 148,000 150,300 Nữ trang 99,99% 146,200 ▲500K 149,200 ▲500K Nữ trang 99% 143,222 ▲495K 147,722 ▲495K Nữ trang 68% 94,116 ▲340K 101,616 ▲340K Nữ trang 41,7% 54,872 ▲208K 62,372 ▲208K

Giá vàng thế giới chiều nay 20/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h30 ngày 20/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4258,81 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 12,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,3 triệu đồng/lượng.

Trưa ngày 20/10, giá vàng trong nước tiếp tục tăng khiến nhiều người dân đổ xô đến các cửa hàng lớn để mua. Ghi nhận lúc 11h30 tại Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội), hàng trăm người chen chúc chờ đến lượt mua vàng. Cửa hàng phải giới hạn số lượng giao dịch và phát 300 phiếu mua vàng, mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn.

Một nhân viên cho biết, toàn bộ số phiếu đã được phát hết từ sáng sớm, khiến nhiều người đến muộn đành ra về. Cửa hàng hẹn khách nhận hàng sau 20 ngày, cho thấy nguồn cung vàng miếng và vàng nhẫn đang khan hiếm so với nhu cầu.

Không khí mua bán sôi động khiến khu vực quanh cửa hàng trở nên nhộn nhịp bất thường, báo hiệu làn sóng đầu tư vào vàng đang quay trở lại mạnh mẽ.

Sau chuỗi ngày giá vàng tăng kỷ lục, giá vàng tại các của hàng nhỏ và các hội nhóm Facebook đã bớt “nóng” hơn so với tuần trước. Nếu như ngày 17/10, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu từng bị hét lên tới 190 triệu đồng/lượng, thì nay mức giá rao bán phổ biến đã giảm về 165 - 169,5 triệu đồng/lượng.

Theo báo cáo của Kitco News, nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã nâng mạnh dự báo giá vàng trong giai đoạn 2025 - 2026. Société Générale, Bank of America và HSBC đều cho rằng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce ngay trong nửa đầu năm 2026.

Đáng chú ý, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon nhận định rằng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, không loại trừ khả năng vàng tăng gấp đôi, thậm chí đạt 10.000 USD/ounce nếu tình hình nợ công và lạm phát toàn cầu tiếp tục leo thang.