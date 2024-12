Giá vàng chiều nay 20/12/2024: Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ nhưng vàng trong nước vẫn tiếp tục giảm

Thị trường Giá vàng chiều nay 20/12/2024: Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ nhưng vàng trong nước vẫn tiếp tục giảm Giá vàng chiều nay 20/12/2024: Giá vàng thế giới ghi nhận phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục giảm với mức giảm cao nhất là 500 nghìn đồng.

Giá vàng trong nước chiều nay 20/12/2024

Tính đến 14h ngày 20/12/2024, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm đồng loạt tại các công ty lớn. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 81,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 83,8 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua. Đây cũng là mức giá chung được DOJI áp dụng, với biên độ giảm tương tự.

Tại Mi Hồng, giá mua vào của vàng miếng SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng xuống còn 82,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giữ nguyên ở mức 83,6 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu mua vào - bán ra đối với vàng SJC ở mức 82 - 83,8 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Doanh nghiệp Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì giá ở mức 81,6 - 83,6 triệu đồng/lượng, đồng thời giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn hôm nay ghi nhận biến động mạnh hơn vàng miếng, với mức giảm không đồng đều giữa các công ty. Tập đoàn DOJI giảm sâu nhất, với giá mua vào là 82,55 triệu đồng/lượng và bán ra là 83,55 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua. Đây là mức giảm đáng chú ý trong bối cảnh thị trường vàng đang lặng sóng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn giảm 300 nghìn đồng/lượng chiều mua, giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 81,8 - 83,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ ghi nhận mức giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, lần lượt đạt mức 82,8 triệu đồng/lượng và 83,75 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng điều chỉnh giá vàng nhẫn giảm nhẹ 50 nghìn đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 82,5 - 83,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh đến 700 nghìn đồng/lượng chiều mua, đưa giá vàng nhẫn về mức 82,4 - 83,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Phú Quý niêm yết giá mua vào là 82,6 triệu đồng/lượng và bán ra là 83,8 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng SJC khoảng 600 nghìn đồng/lượng.

Hôm nay (20/12/2024) Hôm qua (19/12/2024) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

81,800 ▼300 83,800 ▼300 82,100 84,100 DOJI HN

81,600 ▼500 83,600 ▼500 82,100 84,100 DOJI SG

81,600 ▼500 83,600 ▼500 82,100 84,100 BTMC SJC

82,000 ▼100 83,800 ▼300 82,100 84,100 Phú Qúy SJC

82,000 ▼200 83,800 ▼300 82,200 84,100 PNJ TP.HCM

82,700 ▼400 83,550 ▼500 83,100 84,050 PNJ Hà Nội

82,700 ▼400 83,550 ▼500 83,100 84,050

Ghi nhận vào lúc 9h sáng ngày 20/12, giá vàng nhẫn tròn trơn giảm mạnh, nhưng nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao. Tình trạng khan hiếm vàng nhẫn khiến nhiều khách hàng phải xếp hàng dài chờ mua, tạo nên cảnh đông đúc tại các cửa hàng kinh doanh vàng.

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đến một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông từ sớm với hy vọng mua được vàng nhẫn. Tuy nhiên, chị cho biết:

"Các cửa hàng thường xuyên trong tình trạng hết vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn. Tôi đã đợi từ sáng nhưng vẫn chưa có thông báo cụ thể về thời gian bán ra vàng nhẫn."

Tương tự, anh Ngô Văn Quân ở quận Đống Đa cũng gặp khó khăn khi muốn mua vàng nhẫn:

"Việc không có lịch bán vàng cụ thể khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Hôm nay tôi đã đến từ sáng sớm để chờ, nhưng không biết liệu họ có bán ra hay không." Anh cho biết thêm rằng, nhiều lần đến cửa hàng, anh còn chưa kịp vào đã được nhân viên thông báo rằng vàng nhẫn đã hết hàng.

Chị Phạm Hương Nhi, quận Hai Bà Trưng, chia sẻ kế hoạch mua 5 chỉ vàng nhẫn nhưng gặp trở ngại lớn:

"Tôi đến đây từ rất sớm, trước cả giờ mở cửa, nhưng nhân viên thông báo sáng nay cửa hàng không bán vàng nhẫn. Dù vậy, tôi vẫn đang đợi vì thấy nhiều người khác cũng đứng xếp hàng phía trước."

Giá vàng thế giới chiều nay 20/12/2024

Giá vàng thế giới hôm nay trên sàn Kitco ghi nhận ở mức 2,605.4 USD/ounce, giảm nhẹ 10,12 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mặc dù giá vàng có sự tăng nhẹ trong sáng nay, nhưng so với đà tăng trước đó, giá đã giảm mạnh do ảnh hưởng từ các thông tin kinh tế mới của Mỹ.

Các số liệu vừa công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự đoán trong quý III, cùng với việc số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều hơn kỳ vọng. Những thông tin này làm gia tăng dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì cách tiếp cận cẩn trọng trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ năm 2025.

Theo các chuyên gia, bất ổn trong hoạt động của chính phủ Mỹ có thể khiến nhu cầu vàng tăng trong thời gian tới. Các yếu tố như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, mức nợ công cao và chính sách kinh tế mới của chính quyền sẽ góp phần thúc đẩy giá vàng.

Ngoài ra, Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định rằng nhu cầu vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương trên thế giới nỗ lực đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Việc này được đẩy mạnh sau sự kiện tài sản của Nga bị đóng băng vào năm 2022.

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua vàng với số lượng kỷ lục trong năm nay. Điều này giúp ổn định giá vàng dù có những biến động ngắn hạn.

Dù giá vàng hiện tại có sự điều chỉnh, các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn vẫn coi vàng là lựa chọn chiến lược. Họ mua vàng không chỉ để bảo vệ tài sản trước lạm phát mà còn để giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu đầy bất ổn.

Ông Alex Ebkarian, giám đốc điều hành của Allegiance Gold, cho rằng sự giảm giá vàng trong ngắn hạn là cơ hội tốt để tích trữ cho dài hạn. Vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất giảm, hoặc khi có bất ổn về nợ công và chính sách tài chính của chính phủ.