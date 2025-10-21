Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm mạnh so với sáng nay, giá vàng nhẫn BTMC giảm 700 nghìn đồng, vàng thế giới giảm sâu gần 100 USD.
Giá vàng trong nước chiều nay 21/10/2025
Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 21/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh hơn 2 triệu đồng so với sáng nay. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua, giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. So với sáng nay, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán
Tính đến 16h30 ngày 21/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.
Bảng giá vàng chiều nay 21/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 21/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch so với sáng nay
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|151,5
|152,5
|-2100
|-2100
|Tập đoàn DOJI
|151,5
|152,5
|-2100
|-2100
|Mi Hồng
|151,5
|152,5
|-1000
|-1000
|PNJ
|151,5
|152,5
|-2100
|-2100
|Bảo Tín Minh Châu
|152
|152,5
|-2100
|-2100
|Phú Quý
|150,9
|152,5
|-2100
|-2100
|Vàng ACB
|152,5
|153,5
|-1100
|-1100
|1. DOJI - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|151,500 ▲1000K
|152,500 ▲1000K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|149,800 ▲800K
|152,400 ▲800K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|149,300 ▲800K
|151,900 ▲1000K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|149,000 ▲800K
|151,600 ▲1000K
|Nguyên liệu 99.99
|149,300 ▲800K
|150,300 ▲400K
|Nguyên liệu 99.9
|149,000 ▲800K
|150,000 ▲400K
|2. PNJ - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|151,500 ▲1000K
|152,500 ▲1000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|149,600 ▲1600K
|152,500 ▲1500K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|149,600 ▲1600K
|152,500 ▲1500K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|149,600 ▲1600K
|152,500 ▲1500K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|149,600 ▲1600K
|152,500 ▲1500K
|Vàng nữ trang 999.9
|150,300 ▲2500K
|153,300 ▲2500K
|Vàng nữ trang 999
|150,150 ▲2500K
|153,150 ▲2500K
|Vàng nữ trang 9920
|149,170 ▲2480K
|152,170 ▲2480K
|Vàng nữ trang 99
|148,870 ▲2480K
|151,870 ▲2480K
|Vàng 916 (22K)
|137,520 ▲2290K
|140,520 ▲2290K
|Vàng 750 (18K)
|107,630 ▲1880K
|115,130 ▲1880K
|Vàng 680 (16.3K)
|96,890 ▲1700K
|104,390 ▲1700K
|Vàng 650 (15.6K)
|92,300 ▲1630K
|99,800 ▲1630K
|Vàng 610 (14.6K)
|86,160 ▲1520K
|93,660 ▲1520K
|Vàng 585 (14K)
|82,330 ▲1460K
|89,830 ▲1460K
|Vàng 416 (10K)
|56,420 ▲1040K
|63,920 ▲1040K
|Vàng 375 (9K)
|50,140 ▲940K
|57,640 ▲940K
|Vàng 333 (8K)
|43,240 ▲830K
|50,740 ▲830K
|3. SJC - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|151,500 ▲1000K
|152,500 ▲1000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|151,500 ▲1000K
|152,520 ▲1000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|151,500 ▲1000K
|152,530 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|149,600 ▲1600K
|151,800 ▲1600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|149,600 ▲1600K
|151,900 ▲1600K
|Nữ trang 99,99%
|147,800 ▲1600K
|150,800 ▲1600K
|Nữ trang 99%
|144,806 ▲1584K
|149,306 ▲1584K
|Nữ trang 68%
|95,204 ▲1088K
|102,704 ▲1088K
|Nữ trang 41,7%
|55,539 ▲667K
|63,039 ▲667K
Giá vàng thế giới chiều nay 21/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4267,42 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 6,76 USD/ounce so với hôm qua, nhưng giảm đến 111,14 USD/ounce so với sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 17 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chiều nay giảm sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc. Các nhà đầu tư tin rằng nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được thỏa thuận thương mại, áp lực lạm phát sẽ dịu bớt, khiến giá vàng giảm sức hấp dẫn.
Thị trường vàng toàn cầu đang phản ứng mạnh với các tín hiệu ngoại giao tích cực. Khi triển vọng kinh tế ổn định hơn, nhu cầu tìm đến giá vàng như tài sản trú ẩn an toàn giảm xuống, kéo giá kim loại quý này đi lùi so với mức cao trước đó.
Căng thẳng tại Trung Đông, yếu tố từng thúc đẩy giá vàng tăng mạnh cũng đang hạ nhiệt. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas vừa được ký kết dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là bước đột phá ngoại giao có thể giúp khu vực này chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm.
Với rủi ro chiến sự giảm, giá vàng đã mất đi động lực chính giúp duy trì đà tăng. Nhiều nhà đầu tư chọn thời điểm này để chốt lời, khiến giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong ngắn hạn.