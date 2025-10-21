Thị trường Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm mạnh so với sáng nay, giá vàng nhẫn BTMC giảm 700 nghìn đồng, vàng thế giới giảm sâu gần 100 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 21/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 21/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh hơn 2 triệu đồng so với sáng nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua, giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. So với sáng nay, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán

Tính đến 16h30 ngày 21/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.

Bảng giá vàng chiều nay 21/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 21/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với sáng nay

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

151,5 152,5

-2100 -2100 Tập đoàn DOJI

151,5 152,5

-2100 -2100 Mi Hồng

151,5 152,5 -1000 -1000 PNJ

151,5

152,5

-2100 -2100 Bảo Tín Minh Châu

152

152,5

-2100 -2100

Phú Quý 150,9 152,5

-2100 -2100 Vàng ACB 152,5 153,5 -1100 -1100

1. DOJI - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 151,500 ▲1000K 152,500 ▲1000K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 149,800 ▲800K 152,400 ▲800K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 149,300 ▲800K 151,900 ▲1000K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 149,000 ▲800K 151,600 ▲1000K Nguyên liệu 99.99 149,300 ▲800K 150,300 ▲400K Nguyên liệu 99.9 149,000 ▲800K 150,000 ▲400K

2. PNJ - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 151,500 ▲1000K 152,500 ▲1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 149,600 ▲1600K 152,500 ▲1500K Vàng Kim Bảo 999.9 149,600 ▲1600K 152,500 ▲1500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 149,600 ▲1600K 152,500 ▲1500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 149,600 ▲1600K 152,500 ▲1500K Vàng nữ trang 999.9 150,300 ▲2500K 153,300 ▲2500K Vàng nữ trang 999 150,150 ▲2500K 153,150 ▲2500K Vàng nữ trang 9920 149,170 ▲2480K 152,170 ▲2480K Vàng nữ trang 99 148,870 ▲2480K 151,870 ▲2480K Vàng 916 (22K) 137,520 ▲2290K 140,520 ▲2290K Vàng 750 (18K) 107,630 ▲1880K 115,130 ▲1880K Vàng 680 (16.3K) 96,890 ▲1700K 104,390 ▲1700K Vàng 650 (15.6K) 92,300 ▲1630K 99,800 ▲1630K Vàng 610 (14.6K) 86,160 ▲1520K 93,660 ▲1520K Vàng 585 (14K) 82,330 ▲1460K 89,830 ▲1460K Vàng 416 (10K) 56,420 ▲1040K 63,920 ▲1040K Vàng 375 (9K) 50,140 ▲940K 57,640 ▲940K Vàng 333 (8K) 43,240 ▲830K 50,740 ▲830K

3. SJC - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151,500 ▲1000K 152,500 ▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 151,500 ▲1000K 152,520 ▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 151,500 ▲1000K 152,530 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149,600 ▲1600K 151,800 ▲1600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149,600 ▲1600K 151,900 ▲1600K Nữ trang 99,99% 147,800 ▲1600K 150,800 ▲1600K Nữ trang 99% 144,806 ▲1584K 149,306 ▲1584K Nữ trang 68% 95,204 ▲1088K 102,704 ▲1088K Nữ trang 41,7% 55,539 ▲667K 63,039 ▲667K

Giá vàng thế giới chiều nay 21/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4267,42 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 6,76 USD/ounce so với hôm qua, nhưng giảm đến 111,14 USD/ounce so với sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay giảm sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc. Các nhà đầu tư tin rằng nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được thỏa thuận thương mại, áp lực lạm phát sẽ dịu bớt, khiến giá vàng giảm sức hấp dẫn.

Thị trường vàng toàn cầu đang phản ứng mạnh với các tín hiệu ngoại giao tích cực. Khi triển vọng kinh tế ổn định hơn, nhu cầu tìm đến giá vàng như tài sản trú ẩn an toàn giảm xuống, kéo giá kim loại quý này đi lùi so với mức cao trước đó.

Căng thẳng tại Trung Đông, yếu tố từng thúc đẩy giá vàng tăng mạnh cũng đang hạ nhiệt. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas vừa được ký kết dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là bước đột phá ngoại giao có thể giúp khu vực này chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm.

Với rủi ro chiến sự giảm, giá vàng đã mất đi động lực chính giúp duy trì đà tăng. Nhiều nhà đầu tư chọn thời điểm này để chốt lời, khiến giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong ngắn hạn.