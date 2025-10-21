Thứ Ba, 21/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn21/10/2025 16:30

Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm mạnh so với sáng nay, giá vàng nhẫn BTMC giảm 700 nghìn đồng, vàng thế giới giảm sâu gần 100 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 21/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 21/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh hơn 2 triệu đồng so với sáng nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua, giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. So với sáng nay, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán

Giá vàng chiều nay 21/10: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 16h30 ngày 21/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.

Bảng giá vàng chiều nay 21/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 21/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với sáng nay
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
151,5152,5
-2100-2100
Tập đoàn DOJI
151,5152,5
-2100-2100
Mi Hồng
151,5152,5-1000-1000
PNJ
151,5
152,5
-2100-2100
Bảo Tín Minh Châu
152
152,5
-2100-2100
Phú Quý150,9152,5
-2100-2100
Vàng ACB152,5153,5-1100-1100
1. DOJI - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ151,500 ▲1000K152,500 ▲1000K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)149,800 ▲800K152,400 ▲800K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ149,300 ▲800K151,900 ▲1000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ149,000 ▲800K151,600 ▲1000K
Nguyên liệu 99.99149,300 ▲800K150,300 ▲400K
Nguyên liệu 99.9149,000 ▲800K150,000 ▲400K
2. PNJ - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9151,500 ▲1000K152,500 ▲1000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9149,600 ▲1600K152,500 ▲1500K
Vàng Kim Bảo 999.9149,600 ▲1600K152,500 ▲1500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9149,600 ▲1600K152,500 ▲1500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng149,600 ▲1600K152,500 ▲1500K
Vàng nữ trang 999.9150,300 ▲2500K153,300 ▲2500K
Vàng nữ trang 999150,150 ▲2500K153,150 ▲2500K
Vàng nữ trang 9920149,170 ▲2480K152,170 ▲2480K
Vàng nữ trang 99148,870 ▲2480K151,870 ▲2480K
Vàng 916 (22K)137,520 ▲2290K140,520 ▲2290K
Vàng 750 (18K)107,630 ▲1880K115,130 ▲1880K
Vàng 680 (16.3K)96,890 ▲1700K104,390 ▲1700K
Vàng 650 (15.6K)92,300 ▲1630K99,800 ▲1630K
Vàng 610 (14.6K)86,160 ▲1520K93,660 ▲1520K
Vàng 585 (14K)82,330 ▲1460K89,830 ▲1460K
Vàng 416 (10K)56,420 ▲1040K63,920 ▲1040K
Vàng 375 (9K)50,140 ▲940K57,640 ▲940K
Vàng 333 (8K)43,240 ▲830K50,740 ▲830K
3. SJC - Cập nhật: 21/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG151,500 ▲1000K152,500 ▲1000K
Vàng SJC 5 chỉ151,500 ▲1000K152,520 ▲1000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ151,500 ▲1000K152,530 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ149,600 ▲1600K151,800 ▲1600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ149,600 ▲1600K151,900 ▲1600K
Nữ trang 99,99%147,800 ▲1600K150,800 ▲1600K
Nữ trang 99%144,806 ▲1584K149,306 ▲1584K
Nữ trang 68%95,204 ▲1088K102,704 ▲1088K
Nữ trang 41,7%55,539 ▲667K63,039 ▲667K

Giá vàng thế giới chiều nay 21/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4267,42 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 6,76 USD/ounce so với hôm qua, nhưng giảm đến 111,14 USD/ounce so với sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 17 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-21-2025_03_45_pm.jpg

Giá vàng thế giới chiều nay giảm sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc. Các nhà đầu tư tin rằng nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được thỏa thuận thương mại, áp lực lạm phát sẽ dịu bớt, khiến giá vàng giảm sức hấp dẫn.

Thị trường vàng toàn cầu đang phản ứng mạnh với các tín hiệu ngoại giao tích cực. Khi triển vọng kinh tế ổn định hơn, nhu cầu tìm đến giá vàng như tài sản trú ẩn an toàn giảm xuống, kéo giá kim loại quý này đi lùi so với mức cao trước đó.

Căng thẳng tại Trung Đông, yếu tố từng thúc đẩy giá vàng tăng mạnh cũng đang hạ nhiệt. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas vừa được ký kết dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là bước đột phá ngoại giao có thể giúp khu vực này chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm.

Với rủi ro chiến sự giảm, giá vàng đã mất đi động lực chính giúp duy trì đà tăng. Nhiều nhà đầu tư chọn thời điểm này để chốt lời, khiến giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng

Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 20/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 20/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng

Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 20/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 20/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO