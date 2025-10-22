Thị trường Giá vàng chiều nay 22/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 22/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm 2,7 triệu đồng, giá vàng nhẫn BTMC giảm hơn 5,5 triệu đồng, vàng thế giới giảm về gần 4100 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 22/10/2025

Cập nhật lúc 16h00 chiều nay 22/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 2,7 triệu đồng/lượng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 16h00 ngày 22/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 22/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 22/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,6 148,6

-4900 -3900 Tập đoàn DOJI

146,6 148,6

-4900 -3900 Mi Hồng

147,6 148,6 -4900 -4900 PNJ

147,8

149,8

-3700 -2700 Bảo Tín Minh Châu

148,3

149,8

-3700 -2700

Phú Quý 147,3 149,8

-3600 -2700 Vàng ACB 147,8 149,8 -4700 -3700

1. DOJI - Cập nhật: 22/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,600 ▼4900K 148,600 ▼3900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,000 ▼4800K 148,000 ▼4400K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,500 ▼4800K 147,500 ▼4400K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 144,200 ▼4800K 147,200 ▼4400K Nguyên liệu 99.99 143,300 ▼6000K 145,300 ▼5000K Nguyên liệu 99.9 143,000 ▼6000K 145,000 ▼5000K

2. PNJ - Cập nhật: 22/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,800 ▼3700K 149,800 ▼2700K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,500 ▼3100K 149,500 ▼3000K Vàng Kim Bảo 999.9 146,500 ▼3100K 149,500 ▼3000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,500 ▼3100K 149,500 ▼3000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,500 ▼3100K 149,500 ▼3000K Vàng nữ trang 999.9 146,300 ▼4000K 149,300 ▼4000K Vàng nữ trang 999 146,150 ▼4000K 149,150 ▼4000K Vàng nữ trang 9920 145,210 ▼3960K 148,210 ▼3960K Vàng nữ trang 99 144,910 ▼3960K 147,910 ▼3960K Vàng 916 (22K) 133,860 ▼3660K 136,860 ▼3660K Vàng 750 (18K) 104,630 ▼3000K 112,130 ▼3000K Vàng 680 (16.3K) 94,170 ▼2720K 101,670 ▼2720K Vàng 650 (15.6K) 89,700 ▼2600K 97,200 ▼2600K Vàng 610 (14.6K) 83,720 ▼2440K 91,220 ▼2440K Vàng 585 (14K) 79,990 ▼2340K 87,490 ▼2340K Vàng 416 (10K) 54,760 ▼1660K 62,260 ▼1660K Vàng 375 (9K) 48,640 ▼1500K 56,140 ▼1500K Vàng 333 (8K) 41,920 ▼1320K 49,420 ▼1320K

3. SJC - Cập nhật: 22/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,600 ▼4900K 148,600 ▼3900K Vàng SJC 5 chỉ 146,600 ▼4900K 148,620 ▼3900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,600 ▼4900K 148,630 ▼3900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,000 ▼3600K 148,500 ▼3300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,000 ▼3600K 148,600 ▼3300K Nữ trang 99,99% 144,500 ▼3300K 147,500 ▼3300K Nữ trang 99% 141,539 ▼3267K 146,039 ▼3267K Nữ trang 68% 92,960 ▼2244K 100,460 ▼2244K Nữ trang 41,7% 54,163 ▼1376K 61,663 ▼1376K

Giá vàng thế giới chiều nay 22/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4101,9 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 165,52 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,3 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/10, giá vàng rao bán trên các kênh mạng xã hội như Facebook thưa dần, trong khi mức chênh lệch giữa giá vàng tại đây và giá niêm yết tại các thương hiệu lớn đã được thu hẹp đáng kể.

Cụ thể, giá vàng nhẫn BTMC được rao bán từ 158 - 162 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chỉ từ 2 - 6 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với thời điểm chênh lệch 10 - 15 triệu đồng/lượng trước đó.

Giá vàng SJC trên các kênh mạng xã hội ở mức 162,5 - 167 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết 13,2 - 17,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh so với mức chênh 15,5 - 20,5 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua.

Tại Hà Nội, hàng trăm người dân đã xếp hàng tại các điểm bán trên phố Trần Nhân Tông để mua vàng, nhiều người là người lớn tuổi hoặc mang theo con nhỏ. Không khí giao dịch trở nên sôi động sau khi giá vàng trong nước giảm mạnh.

Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải (phố Trần Duy Hưng) ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Buổi sáng, khách được mua tối đa 10 lượng vàng, nhưng đến cuối buổi, do lượng người mua quá đông, cửa hàng buộc phải giới hạn còn 1 lượng mỗi người.

Tại Bảo Tín Minh Châu, mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lượng vàng, và chỉ được giao dịch một lần trong vòng 2 ngày. Sau khi thanh toán, khách phải nhận giấy hẹn, dự kiến 2 tuần sau mới được nhận vàng do nguồn cung khan hiếm.

Cửa hàng vàng Phú Quý thậm chí đã tạm ngừng bán vàng, chỉ giao dịch bạc vì hết hàng. Tình trạng khan hiếm cho thấy sức mua quá lớn giữa thời điểm giá vàng điều chỉnh giảm.

Tại TPHCM, tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định) là điểm nóng mua bán vàng trong ngày 22/10. Đại diện công ty cho biết, lượng người bán vàng gần như không đáng kể, trong khi người mua chiếm áp đảo. Phần lớn khách đến mua để tích trữ lâu dài.

Mỗi ngày, tiệm đón khoảng 500–600 khách xếp hàng chờ mua vàng nhẫn. Do nhu cầu tăng mạnh, Mi Hồng đã nâng giới hạn từ 1 chỉ lên 2 chỉ vàng mỗi người nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu tích trữ của khách hàng.

Nguyên nhân khiến giá vàng giảm sâu trong phiên này được cho là do áp lực bán tháo mạnh từ giới đầu cơ ngắn hạn. Việc thanh lý các hợp đồng mua bán ký quỹ trên thị trường tương lai đã tạo sức ép khiến giá vàng rơi nhanh.