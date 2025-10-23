Thị trường Giá vàng chiều nay 23/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 23/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB và vàng nhẫn BTMC cùng tăng lên mức 149,5 triệu đồng, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh gần 50 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 23/10/2025

Cập nhật lúc 16h00 chiều nay 23/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên mức 149,5 triệu đồng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,5 - 149,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 16h00 ngày 23/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 23/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 23/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,5 148,6

+900 +900 Tập đoàn DOJI

147,5 148,6

+900 +900 Mi Hồng

148,5 148,6 +900 +900 PNJ

147,5

148,6

+900 +900 Bảo Tín Minh Châu

147,5

148,6

-100 +900

Phú Quý 147 148,6

+1000 +900 Vàng ACB 148 148,6 +1400 +900

1. DOJI - Cập nhật: 23/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,500 ▲900K 149,500 ▲900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,400 ▲900K 149,400 ▲900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 145,900 ▲900K 148,900 ▲900K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 145,600 ▲900K 148,600 ▲900K Nguyên liệu 99.99 144,200 ▲900K 146,200 ▲900K Nguyên liệu 99.9 143,900 ▲900K 145,900 ▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 23/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,500 ▲900K 149,500 ▲900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,400 ▲400K 149,400 ▲800K Vàng Kim Bảo 999.9 146,400 ▲400K 149,400 ▲800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,400 ▲400K 149,400 ▲800K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,400 ▲400K 149,400 ▲800K Vàng nữ trang 999.9 146,200 ▲800K 149,200 ▲800K Vàng nữ trang 999 146,050 ▲800K 149,050 ▲800K Vàng nữ trang 9920 145,110 ▲800K 148,110 ▲800K Vàng nữ trang 99 144,810 ▲790K 147,810 ▲790K Vàng 916 (22K) 133,770 ▲740K 136,770 ▲740K Vàng 750 (18K) 104,550 ▲600K 112,050 ▲600K Vàng 680 (16.3K) 94,110 ▲550K 101,610 ▲550K Vàng 650 (15.6K) 89,630 ▲520K 97,130 ▲520K Vàng 610 (14.6K) 83,660 ▲490K 91,160 ▲490K Vàng 585 (14K) 79,930 ▲470K 87,430 ▲470K Vàng 416 (10K) 54,720 ▲340K 62,220 ▲340K Vàng 375 (9K) 48,600 ▲300K 56,100 ▲300K Vàng 333 (8K) 41,890 ▲270K 49,390 ▲270K

3. SJC - Cập nhật: 23/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,500 ▲900K 149,500 ▲900K Vàng SJC 5 chỉ 147,500 ▲900K 149,520 ▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,500 ▲900K 149,530 ▲900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,200 ▲800K 148,700 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,200 ▲800K 148,800 ▲800K Nữ trang 99,99% 144,700 ▲800K 147,700 ▲800K Nữ trang 99% 141,737 ▲792K 146,237 ▲792K Nữ trang 68% 93,096 ▲544K 100,596 ▲544K Nữ trang 41,7% 54,247 ▲333K 61,747 ▲333K

Giá vàng thế giới chiều nay 23/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 23/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4116,47 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 46,35 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới ghi nhận đà tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư đã không bỏ lỡ cơ hội mua vào khi giá vàng có mức điều chỉnh giảm mạnh vào ngày 22/10. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị tiếp tục leo thang, tạo ra luồng tìm nơi trú ẩn an toàn. Yếu tố này góp phần hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.

Tình hình chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài khiến các số liệu kinh tế trở nên khan hiếm. Tình thế này buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải hết sức thận trọng. Các quyết định về lãi suất tại cuộc họp cuối tháng và tín hiệu cho tháng 12 đang được cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường không còn kỳ vọng 100% FED sẽ hạ lãi suất 0.25% vào tháng 10 và tháng 12. Tỷ lệ dự báo hiện chỉ còn hơn 96%. Ngay cả khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm sau cũng đã giảm.

Toàn bộ thị trường hiện đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Đây là dữ liệu lạm phát quan trọng, dự kiến được công bố vào thứ Sáu tuần này. Thông tin này sẽ cung cấp manh mối rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của FED, yếu tố then chốt tác động đến giá vàng.

Một sự kiện được giới đầu tư quan tâm là cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Hàn Quốc. Kết quả từ cuộc đối thoại này được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến xu hướng biến động của giá vàng trong những ngày tới.