Thị trường Giá vàng chiều nay 24/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 24/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm xuống 148,8 triệu. Vàng nhẫn BTMC giảm còn 153 triệu, giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4100 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 24/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 24/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm xuống mức 148,8 triệu đồng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,8 - 148,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,3 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 15h00 ngày 24/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 24/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 24/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,8 148,8

-700 -700 Tập đoàn DOJI

146,8 148,8

-700 -700 Mi Hồng

147,8 148,8 -700 -700 PNJ

146,8

148,8

-700 -700 Bảo Tín Minh Châu

147,8

148,8

+300 -700

Phú Quý 146,3 148,8

-700 -700 Vàng ACB 146,8 148,8 -1200 -700

1. DOJI - Cập nhật: 24/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,800 ▼700K 148,800 ▼700K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,700 ▼700K 148,700 ▼700K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 145,500 ▼400K 148,500 ▼400K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 145,200 ▼400K 148,200 ▼400K Nguyên liệu 99.99 144,500 ▲300K 146,500 ▲300K Nguyên liệu 99.9 145,300 ▲400K 146,300 ▲400K

2. PNJ - Cập nhật: 24/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,800 ▼700K 148,800 ▼700K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,700 ▼700K 148,700 ▼700K Vàng Kim Bảo 999.9 145,700 ▼700K 148,700 ▼700K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,700 ▼700K 148,700 ▼700K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,700 ▼700K 148,700 ▼700K Vàng nữ trang 999.9 145,500 ▼700K 148,500 ▼700K Vàng nữ trang 999 145,350 ▼700K 148,350 ▼700K Vàng nữ trang 9920 144,410 ▼700K 147,410 ▼700K Vàng nữ trang 99 144,120 ▼690K 147,120 ▼690K Vàng 916 (22K) 133,130 ▼640K 136,130 ▼640K Vàng 750 (18K) 104,030 ▼520K 111,530 ▼520K Vàng 680 (16.3K) 93,630 ▼480K 101,130 ▼480K Vàng 650 (15.6K) 89,180 ▼450K 96,680 ▼450K Vàng 610 (14.6K) 83,240 ▼420K 90,740 ▼420K Vàng 585 (14K) 79,520 ▼410K 87,020 ▼410K Vàng 416 (10K) 54,430 ▼290K 61,930 ▼290K Vàng 375 (9K) 48,340 ▼260K 55,840 ▼260K Vàng 333 (8K) 41,660 ▼230K 49,160 ▼230K

3. SJC - Cập nhật: 24/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,800 ▼700K 148,800 ▼700K Vàng SJC 5 chỉ 146,800 ▼700K 148,820 ▼700K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,800 ▼700K 148,830 ▼700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145,700 ▼500K 148,200 ▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145,700 ▼500K 148,300 ▼500K Nữ trang 99,99% 144,200 ▼500K 147,200 ▼500K Nữ trang 99% 141,242 ▼495K 145,742 ▼495K Nữ trang 68% 92,756 ▼340K 100,256 ▼340K Nữ trang 41,7% 54,038 ▼208K 61,538 ▼208K

Giá vàng thế giới chiều nay 24/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 24/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4088,2 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 14,16 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,9 triệu đồng/lượng.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư toàn cầu đang hướng sự chú ý tới Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố trong hôm nay. Dữ liệu lạm phát lần này được xem là yếu tố có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Đây cũng là động lực chính giúp giá vàng duy trì đà tăng mạnh trong suốt những tháng vừa qua.

Mặc dù giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước thời gian gần đây tăng khá mạnh liên tục lập đỉnh mới. Ngược lại, giá vàng trang sức lại trầm lắng hơn do người tiêu dùng hạn chế chi tiêu khi giá vàng ở mức cao. Tuy vậy, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vàng bạc vẫn tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần trong quý III/2025 đạt 8.136 tỉ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỉ đồng, tăng tới 129,7%.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2025, dù sức mua vàng trang sức giảm do giá vàng cao, mảng bán lẻ của PNJ vẫn tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ, cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng tốt các kênh bán hàng và chính sách linh hoạt.

Đại diện PNJ cho biết kết quả tích cực này đến từ việc mở rộng hệ thống cửa hàng, đồng thời điều chỉnh danh mục sản phẩm theo xu hướng thị trường và thị hiếu khách hàng. Nhờ đó, doanh thu từ trang sức bán lẻ chiếm tới 65,6% tổng doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả kinh doanh ấn tượng giúp cổ phiếu PNJ bật tăng mạnh, lên mức 92.100 đồng/cổ phiếu. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vẫn vững vàng với triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp, ngay cả khi giá vàng đang ở vùng cao nhất trong nhiều năm.