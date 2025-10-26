Thị trường Giá vàng chiều nay 26/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 26/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB chốt tuần giảm gần 3 triệu. Vàng nhẫn BTMC giảm đến 6 triệu, giá vàng thế giới chốt tuần giảm hơn 3%.

Giá vàng trong nước chiều nay 26/10/2025

Cập nhật lúc 13h00 chiều nay 26/10/2025, giá vàng miếng trong nước chốt tuần giảm mạnh xuống 149,2 triệu đồng chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với cuối ngày 19/10 tuần trước, giá vàng giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 13h00 ngày 26/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 26/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 26/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,2 149,2

-2300 -1800 Tập đoàn DOJI

147,5 149,2

-2000 -1800 Mi Hồng

148,2 149,2 -1800 -1800 PNJ

147,2

149,2

-1800 -1800 Bảo Tín Minh Châu

148,2

149,2

-2300 -1800

Phú Quý 146,7 149,2

-2300 -1800 Vàng ACB 147,5 149,5 -2500 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 26/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,500 149,200 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,500 149,100 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 146,300 148,200 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 146,000 147,900 Nguyên liệu 99.99 146,500 147,900 Nguyên liệu 99.9 146,300 147,700

2. PNJ - Cập nhật: 26/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,200 149,200 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,200 149,200 Vàng Kim Bảo 999.9 146,200 149,200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,200 149,200 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,200 149,200 Vàng nữ trang 999.9 146,000 149,000 Vàng nữ trang 999 145,850 148,850 Vàng nữ trang 9920 144,910 147,910 Vàng nữ trang 99 144,610 147,610 Vàng 916 (22K) 133,580 136,580 Vàng 750 (18K) 104,400 111,900 Vàng 680 (16.3K) 93,970 101,470 Vàng 650 (15.6K) 89,500 97,000 Vàng 610 (14.6K) 83,540 91,040 Vàng 585 (14K) 79,820 87,320 Vàng 416 (10K) 54,630 62,130 Vàng 375 (9K) 48,530 56,030 Vàng 333 (8K) 41,820 49,320

3. SJC - Cập nhật: 26/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,200 149,200 Vàng SJC 5 chỉ 147,200 149,220 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,200 149,230 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,100 148,600 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,100 148,700 Nữ trang 99,99% 144,600 147,600 Nữ trang 99% 141,638 146,138 Nữ trang 68% 93,028 100,528 Nữ trang 41,7% 54,205 61,705

Giá vàng thế giới chiều nay 26/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h00 ngày 26/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4108,7 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 137,7 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tuần qua biến động mạnh theo giá vàng thế giới. Ngay sáng thứ 2 (20/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ từ 500 đến 1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Đến thứ 3, giá vàng tiếp đà tăng lên 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Sang thứ 4, cùng với đà lao dốc của vàng thế giới, giá vàng miếng giảm đến 4,9 triệu xuống mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Thứ 5, giá vàng miếng phục hồi nhẹ khoảng 500 đến 1 triệu đồng lên mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Thứ 6 (18/10), giá vàng miếng SJC lại giảm 1 triệu đồng/lượng xuống mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Đến thứ 7, giá vàng miếng SJC phục hồi nhẹ 700 nghìn đồng/lượng niêm yết 147,2-149,2 triệu đồng/lượng. Tổng kết tuần vàng miếng SJC giảm từ 1,8 đến 2,3 triệu đồng/lượng.

So với mức giảm chỉ 2,3 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn có mức biến động mạnh hơn. Nguyên nhân do thị trường cuối năm bước vào mùa cưới, làm nhu cầu vàng nhẫn tăng vọt, trong khi thị trường vẫn khan hiếm nguồn cung.

Nổi bật nhất với vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tin Minh Châu, vào thứ 2 giá vàng nhẫn đang ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, đến thứ 3 vàng nhẫn tăng lên đỉnh kỷ lục 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng.

Sang thứ 4, giá vàng nhẫn biến động liên tục từng giờ với mức giảm ngày càng sâu, vào cuối ngày, giá đã giảm đến 7 triệu đồng, về mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng. Tuy có hồi phục nhẹ vào hôm sau, nhưng giá tiếp tục giảm vào thứ 6 và chốt tuần ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng nhẫn giữa các doanh nghiệp trong nước cũng đạt mức cao chưa từng có. Vào 17h ngày 24/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu đưa ra mức cao hơn nhiều, lên tới 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng giao dịch sôi động trên các nhóm mạng xã hội. Vàng nhẫn BTMC được rao bán ở mức 156,5 - 158 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết 3,5 - 5 triệu đồng.

Giá vàng SJC ngoài thị trường còn cao hơn tới 15 - 18 triệu đồng/lượng, dao động từ 165 - 168 triệu đồng/lượng. Sức nóng của giá vàng khiến giới đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục đổ xô tìm mua, dù nguồn cung tại nhiều cửa hàng đã cạn kiệt.