Thị trường

Giá vàng chiều nay 26/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn26/10/2025 13:00

Giá vàng chiều nay 26/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB chốt tuần giảm gần 3 triệu. Vàng nhẫn BTMC giảm đến 6 triệu, giá vàng thế giới chốt tuần giảm hơn 3%.

Giá vàng trong nước chiều nay 26/10/2025

Cập nhật lúc 13h00 chiều nay 26/10/2025, giá vàng miếng trong nước chốt tuần giảm mạnh xuống 149,2 triệu đồng chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với cuối ngày 19/10 tuần trước, giá vàng giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng chiều nay 26/10: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 13h00 ngày 26/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 26/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 26/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
147,2149,2
-2300-1800
Tập đoàn DOJI
147,5149,2
-2000-1800
Mi Hồng
148,2149,2-1800-1800
PNJ
147,2
149,2
-1800-1800
Bảo Tín Minh Châu
148,2
149,2
-2300-1800
Phú Quý146,7149,2
-2300-1800
Vàng ACB147,5149,5-2500-1500
1. DOJI - Cập nhật: 26/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ147,500149,200
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)146,500149,100
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ146,300148,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ146,000147,900
Nguyên liệu 99.99146,500147,900
Nguyên liệu 99.9146,300147,700
2. PNJ - Cập nhật: 26/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9147,200149,200
Nhẫn Trơn PNJ 999.9146,200149,200
Vàng Kim Bảo 999.9146,200149,200
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9146,200149,200
Vàng PNJ - Phượng Hoàng146,200149,200
Vàng nữ trang 999.9146,000149,000
Vàng nữ trang 999145,850148,850
Vàng nữ trang 9920144,910147,910
Vàng nữ trang 99144,610147,610
Vàng 916 (22K)133,580136,580
Vàng 750 (18K)104,400111,900
Vàng 680 (16.3K)93,970101,470
Vàng 650 (15.6K)89,50097,000
Vàng 610 (14.6K)83,54091,040
Vàng 585 (14K)79,82087,320
Vàng 416 (10K)54,63062,130
Vàng 375 (9K)48,53056,030
Vàng 333 (8K)41,82049,320
3. SJC - Cập nhật: 26/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG147,200149,200
Vàng SJC 5 chỉ147,200149,220
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ147,200149,230
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ146,100148,600
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ146,100148,700
Nữ trang 99,99%144,600147,600
Nữ trang 99%141,638146,138
Nữ trang 68%93,028100,528
Nữ trang 41,7%54,20561,705

Giá vàng thế giới chiều nay 26/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h00 ngày 26/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4108,7 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 137,7 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,7 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-25-2025_09_04_pm.png

Giá vàng trong nước tuần qua biến động mạnh theo giá vàng thế giới. Ngay sáng thứ 2 (20/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ từ 500 đến 1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Đến thứ 3, giá vàng tiếp đà tăng lên 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Sang thứ 4, cùng với đà lao dốc của vàng thế giới, giá vàng miếng giảm đến 4,9 triệu xuống mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Thứ 5, giá vàng miếng phục hồi nhẹ khoảng 500 đến 1 triệu đồng lên mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Thứ 6 (18/10), giá vàng miếng SJC lại giảm 1 triệu đồng/lượng xuống mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Đến thứ 7, giá vàng miếng SJC phục hồi nhẹ 700 nghìn đồng/lượng niêm yết 147,2-149,2 triệu đồng/lượng. Tổng kết tuần vàng miếng SJC giảm từ 1,8 đến 2,3 triệu đồng/lượng.

So với mức giảm chỉ 2,3 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn có mức biến động mạnh hơn. Nguyên nhân do thị trường cuối năm bước vào mùa cưới, làm nhu cầu vàng nhẫn tăng vọt, trong khi thị trường vẫn khan hiếm nguồn cung.

Nổi bật nhất với vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tin Minh Châu, vào thứ 2 giá vàng nhẫn đang ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, đến thứ 3 vàng nhẫn tăng lên đỉnh kỷ lục 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng.

Sang thứ 4, giá vàng nhẫn biến động liên tục từng giờ với mức giảm ngày càng sâu, vào cuối ngày, giá đã giảm đến 7 triệu đồng, về mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng. Tuy có hồi phục nhẹ vào hôm sau, nhưng giá tiếp tục giảm vào thứ 6 và chốt tuần ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng nhẫn giữa các doanh nghiệp trong nước cũng đạt mức cao chưa từng có. Vào 17h ngày 24/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu đưa ra mức cao hơn nhiều, lên tới 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng giao dịch sôi động trên các nhóm mạng xã hội. Vàng nhẫn BTMC được rao bán ở mức 156,5 - 158 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết 3,5 - 5 triệu đồng.

Giá vàng SJC ngoài thị trường còn cao hơn tới 15 - 18 triệu đồng/lượng, dao động từ 165 - 168 triệu đồng/lượng. Sức nóng của giá vàng khiến giới đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục đổ xô tìm mua, dù nguồn cung tại nhiều cửa hàng đã cạn kiệt.

