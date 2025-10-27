Thị trường Giá vàng chiều nay 27/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 27/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB tăng chiều mua, giảm chiều bán. Vàng nhẫn giảm 500 nghìn đồng, vàng thế giới giảm xuống dưới 4.100 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 27/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 27/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng chiều mua, giảm chiều bán. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,6 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,4 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,9 - 148,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 26/10 hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,4 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 15h00 ngày 27/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,3 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 27/10/2025 mới nhất như sau:

147,9

Giá vàng chiều nay

Ngày 27/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,4 148,9

+200 -300 Tập đoàn DOJI

147,6 148,9

+100 -300 Mi Hồng

147,9 148,9 -300 -300 PNJ

147,4

148,9

+200 -300 Bảo Tín Minh Châu

147,9

148,9

-300 -300

Phú Quý 147,4 148,9

+700 -300 Vàng ACB 147,9 148,9 +400 -600

1. DOJI - Cập nhật: 27/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,600 ▲100K 148,900 ▼300K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,300 ▼200K 148,800 ▼300K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 146,200 ▼100K 148,700 ▼200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 145,900 ▼100K 148,400 ▼200K Nguyên liệu 99.99 146,200 ▼300K 147,600 ▼300K Nguyên liệu 99.9 146,000 ▼300K 147,400 ▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 27/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,400 ▲200K 148,900 ▼300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,800 ▼400K 148,800 ▼400K Vàng Kim Bảo 999.9 145,800 ▼400K 148,800 ▼400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,800 ▼400K 148,800 ▼400K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,800 ▼400K 148,800 ▼400K Vàng nữ trang 999.9 145,600 ▼400K 148,600 ▼400K Vàng nữ trang 999 145,450 ▼400K 148,450 ▼400K Vàng nữ trang 9920 144,510 ▼400K 147,510 ▼400K Vàng nữ trang 99 144,210 ▼400K 147,210 ▼400K Vàng 916 (22K) 133,220 ▼360K 136,220 ▼360K Vàng 750 (18K) 104,100 ▼300K 111,600 ▼300K Vàng 680 (16.3K) 93,700 ▼270K 101,200 ▼270K Vàng 650 (15.6K) 89,240 ▼260K 96,740 ▼260K Vàng 610 (14.6K) 83,300 ▼240K 90,800 ▼240K Vàng 585 (14K) 79,580 ▼240K 87,080 ▼240K Vàng 416 (10K) 54,470 ▼160K 61,970 ▼160K Vàng 375 (9K) 48,380 ▼150K 55,880 ▼150K Vàng 333 (8K) 41,690 ▼130K 49,190 ▼130K

3. SJC - Cập nhật: 27/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,400 ▲200K 148,900 ▼300K Vàng SJC 5 chỉ 147,400 ▲200K 148,920 ▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,400 ▲200K 148,930 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145,500 ▼600K 148,000 ▼600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145,500 ▼600K 148,100 ▼600K Nữ trang 99,99% 144,000 ▼600K 147,000 ▼600K Nữ trang 99% 141,044 ▼594K 145,544 ▼594K Nữ trang 68% 92,619 ▼408K 100,119 ▼408K Nữ trang 41,7% 53,955 ▼250K 61,455 ▼250K

Giá vàng thế giới chiều nay 27/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 27/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4069,94 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 37,2 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,351 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,7 triệu đồng/lượng.

Bước sang sáng 27/10, giá vàng thế giới vẫn đang giảm nhẹ, nối tiếp xu hướng giảm của tuần trước. Sau 9 tuần giá vàng tăng liên tục, kim loại quý này đang có dấu hiệu chững lại.

Theo ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại của Britannia Global Markets, việc giá vàng hạ nhiệt là hoàn toàn hợp lý. Thị trường cần một khoảng nghỉ để ổn định lại trước khi có thể phục hồi và tiếp tục xu hướng đi lên trong dài hạn.

Cùng quan điểm đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng có thể còn giảm thêm trong ngắn hạn trước khi tạo đáy.

Tuy nhiên, ông không cho rằng vàng sẽ rơi vào một đợt giảm kéo dài. Các yếu tố hỗ trợ giá vàng trong 3 năm gần đây như lạm phát, bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn còn nguyên tác động, nên khả năng giá sớm ổn định trở lại là khá cao.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định giá vàng đang trong giai đoạn củng cố. Theo ông, giá vàng có thể dao động trong vùng 4.000 - 4.300 USD/ounce. Đây được xem là mức cân bằng giúp thị trường loại bỏ bớt áp lực chốt lời và tạo nền cho đợt tăng mới.

Theo khảo sát Kitco News, trong số 17 chuyên gia Phố Wall tham gia dự báo, 3 người (khoảng 18%) cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. 6 người (35%) dự đoán giá sẽ giảm, còn lại 8 người (47%) giữ quan điểm giá vàng sẽ đi ngang để tích lũy thêm động lực.

Trái lại, phần lớn nhà đầu tư cá nhân trên Main Street vẫn tỏ ra lạc quan. Trong số 274 người tham gia khảo sát trực tuyến của Kitco, có 114 người (53%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 62 người (23%) dự báo giảm và 68 người (25%) cho rằng giá vàng đi ngang.