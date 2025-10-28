Thứ Ba, 28/10/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 28/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn28/10/2025 15:00

Giá vàng chiều nay 28/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm mạnh 3,9 triệu. Vàng nhẫn giảm tới 3,2 triệu, vàng thế giới giảm gần 100 USD xuống dưới 4.000 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 28/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 28/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh đến 3,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,5 - 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 27/10 hôm qua, giá vàng giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng chiều nay 28/10: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 15h00 ngày 28/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 28/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 28/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
143,5145,5
-3400-2900
Tập đoàn DOJI
143,5145,5
-3400-2900
Mi Hồng
143,5145,5-3400-3400
PNJ
143,5
145,5
-3400-2900
Bảo Tín Minh Châu
145,6
146,6
-2300-1800
Phú Quý143145,5
-3900-2900
Vàng ACB143,5145,5-3900-2900
1. DOJI - Cập nhật: 28/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ143,500 ▼3400K145,500 ▼2900K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)142,400 ▼3400K145,400 ▼2900K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ142,000 ▼3700K145,000 ▼3200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ141,700 ▼3700K144,700 ▼3200K
Nguyên liệu 99.99139,500 ▼3700K141,500 ▼3200K
Nguyên liệu 99.9139,200 ▼3700K141,200 ▼3200K
2. PNJ - Cập nhật: 28/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9143,500 ▼3900K145,500 ▼3400K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9142,400 ▼3400K145,400 ▼3400K
Vàng Kim Bảo 999.9142,400 ▼3400K145,400 ▼3400K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9142,400 ▼3400K145,400 ▼3400K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng142,400 ▼3400K145,400 ▼3400K
Vàng nữ trang 999.9142,200 ▼3400K145,200 ▼3400K
Vàng nữ trang 999142,050 ▼3400K145,050 ▼3400K
Vàng nữ trang 9920141,140 ▼3370K144,140 ▼3370K
Vàng nữ trang 99140,850 ▼3360K143,850 ▼3360K
Vàng 916 (22K)130,100 ▼3120K133,100 ▼3120K
Vàng 750 (18K)101,550 ▼2550K109,050 ▼2550K
Vàng 680 (16.3K)91,390 ▼2310K98,890 ▼2310K
Vàng 650 (15.6K)87,030 ▼2210K94,530 ▼2210K
Vàng 610 (14.6K)81,220 ▼2080K88,720 ▼2080K
Vàng 585 (14K)77,590 ▼1990K85,090 ▼1990K
Vàng 416 (10K)53,050 ▼1420K60,550 ▼1420K
Vàng 375 (9K)47,100 ▼1280K54,600 ▼1280K
Vàng 333 (8K)40,570 ▼1120K48,070 ▼1120K
3. SJC - Cập nhật: 28/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143,500 ▼3900K145,500 ▼3400K
Vàng SJC 5 chỉ143,500 ▼3900K145,520 ▼3400K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ143,500 ▼3900K145,530 ▼3400K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ141,900 ▼3600K144,400 ▼3600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ141,900 ▼3600K144,500 ▼3600K
Nữ trang 99,99%140,400 ▼3600K143,400 ▼3600K
Nữ trang 99%137,480 ▼3564K141,980 ▼3564K
Nữ trang 68%90,172 ▼2447K97,672 ▼2447K
Nữ trang 41,7%52,454 ▼1501K59,954 ▼1501K

Giá vàng thế giới chiều nay 28/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 28/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3930,96 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 83,09 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,5 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-28-2025_02_55_pm.jpg

Sau chuỗi tăng nóng suốt năm 2024, giá vàng lao dốc trong tháng 10/2025, khiến giới đầu tư bất ngờ. Theo các chuyên gia của Heraeus Precious Metals, đợt giảm giá vàng này có thể kéo dài nhiều tháng, song vẫn có khả năng phục hồi nếu nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại.

Báo cáo mới nhất của Heraeus cho biết giá vàng vừa trải qua cú sụt mạnh nhất kể từ năm 2013, giảm tới 6,8% chỉ trong một ngày, từ đỉnh 4.382 USD/ounce xuống 3.971 USD/ounce.

So với tuần trước, giá vàng miếng SJC trong nước giảm 9,3 triệu đồng/lượng, người mua lỗ đến hơn 11 triệu đồng/lượng. Những ai mua vàng nhẫn ở vùng đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng theo phiếu hẹn 20 ngày giờ vẫn chưa nhận hàng nhưng đã lỗ gần 15 triệu đồng.

Người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu trên thị trường tự do còn chịu thiệt hại lớn hơn, khi giá vàng rao bán chỉ còn khoảng 147 triệu đồng/lượng, giảm từ 19 - 23 triệu đồng so với tuần trước.

Ở mức giá vàng thấp hiện nay, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng hạn mức bán ra, cho phép mỗi khách hàng mua tới 30 chỉ vàng nhẫn, trái ngược hoàn toàn với cuối tuần trước khi doanh nghiệp phải bán nhỏ giọt 5 chỉ hoặc tạm ngưng giao dịch vì khan hàng.

Giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng nhỏ giảm sâu, giao dịch quanh 158 - 162 triệu đồng/lượng chiều mua - bán, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Nếu so với mức đỉnh 177 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã “bốc hơi” tới 15 triệu đồng/lượng.

