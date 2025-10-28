Thị trường Giá vàng chiều nay 28/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 28/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm mạnh 3,9 triệu. Vàng nhẫn giảm tới 3,2 triệu, vàng thế giới giảm gần 100 USD xuống dưới 4.000 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 28/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 28/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh đến 3,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,5 - 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 27/10 hôm qua, giá vàng giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 15h00 ngày 28/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 28/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 28/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,5 145,5

-3400 -2900 Tập đoàn DOJI

143,5 145,5

-3400 -2900 Mi Hồng

143,5 145,5 -3400 -3400 PNJ

143,5

145,5

-3400 -2900 Bảo Tín Minh Châu

145,6

146,6

-2300 -1800

Phú Quý 143 145,5

-3900 -2900 Vàng ACB 143,5 145,5 -3900 -2900

1. DOJI - Cập nhật: 28/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 143,500 ▼3400K 145,500 ▼2900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 142,400 ▼3400K 145,400 ▼2900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 142,000 ▼3700K 145,000 ▼3200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 141,700 ▼3700K 144,700 ▼3200K Nguyên liệu 99.99 139,500 ▼3700K 141,500 ▼3200K Nguyên liệu 99.9 139,200 ▼3700K 141,200 ▼3200K

2. PNJ - Cập nhật: 28/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 143,500 ▼3900K 145,500 ▼3400K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 142,400 ▼3400K 145,400 ▼3400K Vàng Kim Bảo 999.9 142,400 ▼3400K 145,400 ▼3400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142,400 ▼3400K 145,400 ▼3400K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 142,400 ▼3400K 145,400 ▼3400K Vàng nữ trang 999.9 142,200 ▼3400K 145,200 ▼3400K Vàng nữ trang 999 142,050 ▼3400K 145,050 ▼3400K Vàng nữ trang 9920 141,140 ▼3370K 144,140 ▼3370K Vàng nữ trang 99 140,850 ▼3360K 143,850 ▼3360K Vàng 916 (22K) 130,100 ▼3120K 133,100 ▼3120K Vàng 750 (18K) 101,550 ▼2550K 109,050 ▼2550K Vàng 680 (16.3K) 91,390 ▼2310K 98,890 ▼2310K Vàng 650 (15.6K) 87,030 ▼2210K 94,530 ▼2210K Vàng 610 (14.6K) 81,220 ▼2080K 88,720 ▼2080K Vàng 585 (14K) 77,590 ▼1990K 85,090 ▼1990K Vàng 416 (10K) 53,050 ▼1420K 60,550 ▼1420K Vàng 375 (9K) 47,100 ▼1280K 54,600 ▼1280K Vàng 333 (8K) 40,570 ▼1120K 48,070 ▼1120K

3. SJC - Cập nhật: 28/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,500 ▼3900K 145,500 ▼3400K Vàng SJC 5 chỉ 143,500 ▼3900K 145,520 ▼3400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,500 ▼3900K 145,530 ▼3400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141,900 ▼3600K 144,400 ▼3600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141,900 ▼3600K 144,500 ▼3600K Nữ trang 99,99% 140,400 ▼3600K 143,400 ▼3600K Nữ trang 99% 137,480 ▼3564K 141,980 ▼3564K Nữ trang 68% 90,172 ▼2447K 97,672 ▼2447K Nữ trang 41,7% 52,454 ▼1501K 59,954 ▼1501K

Giá vàng thế giới chiều nay 28/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 28/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3930,96 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 83,09 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,5 triệu đồng/lượng.

Sau chuỗi tăng nóng suốt năm 2024, giá vàng lao dốc trong tháng 10/2025, khiến giới đầu tư bất ngờ. Theo các chuyên gia của Heraeus Precious Metals, đợt giảm giá vàng này có thể kéo dài nhiều tháng, song vẫn có khả năng phục hồi nếu nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại.

Báo cáo mới nhất của Heraeus cho biết giá vàng vừa trải qua cú sụt mạnh nhất kể từ năm 2013, giảm tới 6,8% chỉ trong một ngày, từ đỉnh 4.382 USD/ounce xuống 3.971 USD/ounce.

So với tuần trước, giá vàng miếng SJC trong nước giảm 9,3 triệu đồng/lượng, người mua lỗ đến hơn 11 triệu đồng/lượng. Những ai mua vàng nhẫn ở vùng đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng theo phiếu hẹn 20 ngày giờ vẫn chưa nhận hàng nhưng đã lỗ gần 15 triệu đồng.

Người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu trên thị trường tự do còn chịu thiệt hại lớn hơn, khi giá vàng rao bán chỉ còn khoảng 147 triệu đồng/lượng, giảm từ 19 - 23 triệu đồng so với tuần trước.

Ở mức giá vàng thấp hiện nay, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng hạn mức bán ra, cho phép mỗi khách hàng mua tới 30 chỉ vàng nhẫn, trái ngược hoàn toàn với cuối tuần trước khi doanh nghiệp phải bán nhỏ giọt 5 chỉ hoặc tạm ngưng giao dịch vì khan hàng.

Giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng nhỏ giảm sâu, giao dịch quanh 158 - 162 triệu đồng/lượng chiều mua - bán, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Nếu so với mức đỉnh 177 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã “bốc hơi” tới 15 triệu đồng/lượng.